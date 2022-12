Samsung poleca się na święta. Jest w czym przebierać

Chcesz kupić nowy telefon lub tablet? A może szukasz małego, ale użytecznego prezentu dla bliskiej osoby? To wszystko i o wiele więcej znajdziesz w ofercie Samsung.

Z czym kojarzy Ci się grudzień? Prawdopodobnie z rozdawaniem prezentów. Wiele z nich trafi pod świąteczną choinkę, by potem wywołać uśmiech na twarzy bliskich nam osób. Wybór prezentu nie należy jednak do najprostszych zadań, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten poradnik.

Poniżej i na kolejnych stronach znajdziesz wybrane i polecane produkty firmy Samsung. Marka ta od lat gości w moim domu, w mojej kieszeni i na moim nadgarstku. Galaxy S22 Ultra to prawdopodobnie najlepszy smartfon mijającego roku, oferujący doskonałe możliwości fotograficzne, świetną wydajność i możliwość korzystania z rysika S Pen. Ten ostatni, w nowym wydaniu, pozwala twórczo wykorzystać tablet Galaxy Tab S8+. Dla osób, które cenią sobie dyskretną elegancję, Samsung ma składany smartfon Galaxy Z Flip4, który podkreśli indywidualny charakter swojego właściciela.

Wymienione wyżej produkty mogą współpracować ze sobą, ale również z inteligentnym zegarkiem Galaxy Watch4. Oferuje on szereg funkcji pozwalających na monitorowanie stanu zdrowia użytkownika oraz śledzenie jego aktywności fizycznej, zamkniętych w wytrzymałej i eleganckiej obudowie. Na osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez muzyki, czekają bardzo wygodne słuchawki Galaxy Buds2 Pro. Dzięki nim muzyka Cię pochłonie, bez względu na otoczenie.

Galaxy Z Flip4 – dla tych, którzy lubią się wyróżniać



Aksamitna powierzchnia szkła miękko kontrastująca z błyszczącą metalową ramką, a do tego ultrakompaktowa, rozkładana konstrukcja. Taki jest przy pierwszym kontakcie smartfon Samsung Galaxy Z Flip4. Urządzenie może podkreślić indywidualny charakter użytkownika, bowiem oprócz czterech podstawowych kolorów obudowy można wybrać edycję Bespoke, w której odcień wybierzemy z szerokiej palety barw.

Galaxy Z Flip4 to mały smartfon, ale ma wielkie możliwości. W odpornej na zachlapania obudowie kryje się potężne wnętrze. To przede wszystkim ośmiordzeniowy procesor o częstotliwości do 3,18 GHz, który współpracuje z 8 GB RAM-u. Taki zestaw sprawia, że płynnie działa zarówno interfejs systemowy One UI, jak też wszystkie zainstalowane na pokładzie aplikacje i gry.

Mało? Składany smartfon firmy Samsung ma niemal doskonały, a do tego zginany wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej aż 6,7 cala, a także głośniki stereo. Dzięki temu możliwości multimedialne urządzenia są imponujące. Z kolei powiadomienia czy najważniejsze informacje możemy w dowolnym momencie podejrzeć na ekranie okładki.

W zestawie otrzymujemy również dwa „tylne” aparaty fotograficzne o rozdzielczości 12 Mpix każdy (główny i ultraszerokokątny), uzupełnione 10-megapikselowym aparatem do zdjęć selfie. Ekran okładki umożliwia też łatwe wykorzystanie głównego zestawu fotograficznego do robienia pięknych autoportretów.

Samsung Galaxy Z Flip4 jest zasilany akumulatorem o pojemności 3700 mAh, co powinno wystarczyć nawet na 16 godzin transmisji danych w sieci LTE (smartfon obsługuje też sieci 5G) lub do 56 godzin słuchania muzyki. Baterię szybko naładujemy przewodowo lub bezprzewodowo.

