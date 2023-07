Małe jest wspaniałe. Postaw na Flipa, a nie pożałujesz

Czy warto kupić smartfon z klapką? Moim zdaniem nie tylko warto. To wręcz jedyny rozsądny wybór, jeśli cenisz sobie komfort i swobodę.

Uwielbiam współczesne, składane smartfony. Zawsze miałam słabość do modeli z klapką albo rozsuwanych, a wynalazki ostatnich lat wyniosły je na totalnie inny poziom. Takie modele jak Samsung Galaxy Z Flip5 pozwalają mi mieć relatywnie duży ekran w poręcznym urządzeniu, świetny aparat, narzędzie do pracy i przenośną konsolę. Czego chcieć więcej?

Małe jest wygodne

Wygoda to najważniejsze, co oferuje Samsung Galaxy Z Flip5. Dzięki temu, że się składa, mogę go nosić tam, gdzie większość innych smartfonów się nie zmieści. Owszem, jego objętość nie jest mniejsza od smartfonu z płaskim ekranem o podobnej przekątnej, ale układanie w zakamarkach odzieży go jest znacznie łatwiejsze. Zresztą na pewno znasz to z doświadczenia – łatwiej przenosi się zeszyt A5 niż blok rysunkowy A4, nawet jeśli oba ważą tyle samo.

Samsung Galaxy Z Flip5 nie sprawia kłopotu, gdy mam ochotę wyjść z domu w ciasnych dżinsach i nie brać ze sobą torebki. Po prostu mieści się do każdej kieszeni. Jest to też jedno zmartwienie mniej, gdy chcę wyglądać elegancko. Sukienka wizytowa i kopertówka raczej nie idą w parze z dużymi smartfonami. Jeśli lubisz występować w marynarce albo całym garniturze, również docenisz tę konstrukcję. Galaxy Z Flip5 można ukryć w wewnętrznej kieszeni na piersi i wcale nie będzie go widać.

Przy tym Galaxy Z Flip5 w kieszeni nie będzie krępować ruchów tak, jak klasyczny smartfon. Nierzadko zdarza mi się, że muszę wyjąć telefon z kieszeni, zanim usiądę. Tu ten problem po prostu nie występuje. Mogę przysiąść, kucnąć, nawet jechać na rowerze i nic nie będzie mi przeszkadzać.

Małe jest wytrzymałe

To prowadzi nas do bezpieczeństwa. Blok A4 łatwiej zgiąć niż zeszyt A5. Tak samo jest w przypadku smartfonów. Nieduża powierzchnia Flipa sprawia, że jest on mniej narażony na zewnętrzne siły, niż smartfon o klasycznej budowie. Plusem jest też to, że duży ekran Galaxy Z Flip5 jest schowany, dzięki czemu ryzyko uszkodzenia go jest nieco mniejsze w czasie upadku czy transportu.

O wodę martwić się nie trzeba. Galaxy Z Flip5, podobnie jak poprzednicy z serii, spełnia wymagania normy IPX8. To oznacza, że możesz go używać na deszczu i nie ucierpi, jeśli oberwie wodą z fontanny przy robieniu zdjęcia. Specjalny mechanizm zadba o to, by zawias był zawsze czysty i gotowy do działania. A skoro o zawiasie mowa, testy wykazały, że wytrzyma przynajmniej 200 tysięcy złożeń.

Oczywiście Samsung zapewnia także ochronę ekranu i wymianę folii w okresie gwarancji. . Ramka Galaxy Z Flip5 to wzmocnione aluminium, a na pleckach i na ekranie zewnętrznym znajduje się Gorilla Glass Victus 2.

Do tego należy doliczyć zapewnienie 3 lat aktualizacji Androida i 4 lata wsparcia w postaci poprawek bezpieczeństwa. Twoje dane zaś chroni ceniony w biznesie system Samsung Knox. To standard na wszystkich urządzeniach Samsung Galaxy.

Małe jest praktyczne

Rozłożony Galaxy Z Flip5 ma duży, 6,7-calowy ekran. Jednak wcale nie musisz go rozkładać, by sprawdzić powiadomienia, nawigację, a nawet odpowiedzieć na wiadomość. Zewnętrzny ekran urósł od poprzedniej generacji Galaxy Z Flip i można na nim naprawdę dużo zdziałać.

One UI pozwala umieścić na ekranie okładki Twoją własną kompozycję ze zdjęciem, zegarem i skrótami, do której zresztą możesz dopasować tarczę dla smartzegarka Galaxy Watch. Ponadto można przejrzeć powiadomienia, w przypadku SMS-ów także odpowiedzieć, czy to z użyciem zapisanych wcześniej szablonów, czy niewielkiej klawiatury. Z ekranu okładki możesz też zadzwonić pod numer telefonu, co jest szalenie wygodne, jeśli korzystasz też ze słuchawek – na przykład TWS z rodziny Galaxy.

Galaxy Z Flip5 ma ponadto kolekcję widżetów, które można umieścić na zewnętrznym ekranie. Znajduje się tu między innymi całkiem wygodny kalendarz. Ekran jest dość duży, by pokazać nie tylko kolejne dni miesiąca, ale też zaplanowane spotkania. Ponadto jest tu oczywiście pogodynka, podgląd aktywności z Samsung Health, kurs akcji, dyktafon, minutnik i podobne drobiazgi.

Można tu również uruchomić kilka aplikacji. Na razie wybór jest niewielki, ale można posłuchać vloga z YouTube’a albo korzystać z nawigacji Google Maps. Trzeba tylko włączyć dostęp dla wybranych aplikacji w ustawieniach smartfonu.

Mam nadzieję, że z czasem pojawią się tu także kody QR biletów kolejowych polskich przewoźników, bo z tych korzystam nieporównywalnie częściej niż z biletów lotniczych. I spokojnie – wszystkie informacje będą zabezpieczone odciskiem palca. Czytnik linii papilarnych został połączony z włącznikiem i znajduje się z boku obudowy.

Niesamowicie wygodne jest robienie zdjęć. Zewnętrzny ekran można wykorzystać do kadrowania selfie, które zrobisz głównym aparatem. Korzystając z zawiasu, możesz też zrobić sobie zdjęcie ze znajomymi bez statywu – po prostu postaw Galaxy Z Flip5 na płaskiej powierzchni i uruchom automatyczny wyzwalacz (na przykład gestem pokazania dłoni). Podgląd zdjęcia będzie widoczny na małym ekranie. W tej pozycji masz do dyspozycji także nagrywanie filmów oraz tryb portretowy. No i oczywiście aparat główny i szerokokątny z doskonałymi algorytmami sztucznej inteligencji, dzięki którym nawet zoom 10x będzie wyglądał dobrze.

Aparat frontowy również tu jest, ale Samsung nie ukrywa, że jego zastosowanie to raczej wideorozmowy niż fotografia. Możliwość postawienia Galaxy Z Flip5 na biurku w zgiętej pozycji znacznie ułatwia cały ten proces. Przy tym warto skorzystać z trybu Flex, który dzieli widok aplikacji na dwie części. Tryb ten jest dostępny dla różnych aplikacji i pozwala oddzielić sterowanie od „właściwego” widoku – na przykład sterowanie od filmu na YouTubie.

Oczywiście mały ekran pozwala też zmienić podstawowe ustawienia smartfonu, a więc włączyć latarką, wyłączyć Wi-Fi czy włączyć tryb samolotowy.

Małe jest zdrowe

Fakt, że nie trzeba otwierać Galaxy Z Flip5, by wykonać sporo prostych czynności, można potraktować także jako korzyść dla zdrowia. Jeśli nie otworzysz swojego Flipa, nie ma ryzyka, że pochłoną Cię media społecznościowe, maile z pracy czy powiadomienia z gier. Po prostu nie zobaczysz, że na ikonach aplikacji widnieją czerwone kółka, domagające się Twojej uwagi tu i teraz. To z pewnością wpłynie korzystnie na jakość Twojego życia. Mniej czasu spędzisz, patrząc w ekran, a więcej podziwiając swoje otoczenie i patrząc w oczy rozmówców. No i nikomu nie będzie przykro, że zwracasz twarz w smartfon, zamiast przed siebie. Wisienką na torcie jest możliwość szybkiego wyciszenia Galaxy Z Flip5 – wystarczy, że zakryjesz go dłonią, a dzwonki ucichną.

Mniejszy ekran z podświetleniem to także mniejsze zużycie energii. Galaxy Z Flip5 ma spory akumulator i nowoczesne, energooszczędne podzespoły, na czele ze Snapdragonem 8 Gen 2 for Galaxy. Ale skoro można oszczędzać energię, czemu tego nie zrobić? Zapewniam, że nic Cię to nie będzie kosztować.

Małe jest śliczne

Ostatnia zaleta składanych smartfonów pewnie z czasem odejdzie, ale jeszcze przez kilka lat zamierzam się nią cieszyć. To oczywiście sam fakt, że się składają. Korzystanie z nich jest niesamowicie przyjemne dzięki świetnym zawiasom. Ponadto przyciągają wzrok, budzą ciekawość i prowokują pytania.

Galaxy Z Flip5, podobnie jak poprzednicy, jest kolorystycznie dopasowany do szerszej gamy sprzętów Samsung. Jeśli życzysz sobie mieć dodatkową ochronę, oczywiście możesz sięgnąć po jedno z wielu etui ochronnych. Wybór jest bardzo duży, od kolorowych imitacji skóry po sztywne tworzywo sztuczne z odłączana stopką.

Najbardziej lubię te futerały, które mają kółko. Mogę wtedy nosić smartfon na karabińczyku albo na smyczy i żyć totalnie beztrosko, jednocześnie dbając o styl. Kółko sprawia też, że czuję się pewniej, gdy trzymam Galaxy Z Flip5. Doceniłam to rozwiązanie podczas koncertów. W tłumie nietrudno upuścić smartfon, ale nie jeśli trzymam go za kółeczko.

Ponadto bardzo liczę na współprace z projektantami i interesujące etui. Samsung przygotował także ciekawe wkładki – nie dość, że są śliczne, to jeszcze smartfon je rozpoznaje i dopasowuje tapetę ekranu okładki. Myślę, że to będzie hit dla tych, którzy lubią mieć zjawiskowy smartfon i dopasować go sobie do kreacji.

Artykuł powstał na zlecenie firmy Samsung, ale zawiera prawdziwe opinie autorki.

