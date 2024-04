Tak wygląda smartfon przyszłości. Masz go w swojej kieszeni

Galaxy AI trafia na kolejne smartfony firmy Samsung. To najlepszy moment, by sprawdzić jego możliwości na własnej skórze.

Jak wyobrażacie sobie smartfona przyszłości? Tak szczerze, to pewnie sam miałbym problem z odpowiedzią, ale nie muszę kombinować, bo takie urządzenia już można kupić.

Na początku tego roku Samsung wprowadził na rynek modele z rodziny Galaxy S24, czyli swoje nowe flagowce wyposażone w szereg narzędzi wykorzystujących sztuczną inteligencję. Tego typu technologia ma szansę zmienić sposób, w jaki korzystamy z telefonów i wiele wskazuje na to, że już niebawem stanie się standardem w branży mobilnej.

Ale czy wiecie, że wcale nie musicie mieć najnowszego, najdroższego flagowca, by skorzystać z dobrodziejstw Galaxy AI? Ba, powiem więcej – wielu z Was takiego „smartfona przyszłości” prawdopodobnie od dawna nosi w swojej kieszeni.

Galaxy AI – o co chodzi?

Na początek wyjaśnijmy sobie z grubsza, czym jest to całe „Galaxy AI”. Jeśli interesowaliście się nieco bliżej tegorocznymi flagowcami Samsunga, czyli rodziną Galaxy S24, pewnie kojarzycie, że na ich pokładzie pojawiło się mnóstwo przydatnych funkcji, które do tej pory były w zasadzie niemożliwe do wprowadzenia, a już na pewno nie w tej formie. Przykładowo, nowe modele producenta potrafią w locie przetłumaczyć rozmowę telefoniczną i to bez dostępu do Internetu albo przygotować streszczenie wykładu, który nagraliśmy wbudowanym dyktafonem.

Nie muszę tego chyba głośno mówić, ale pojawienie się takich narzędzi otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości, a w wielu przypadkach zmienia wręcz sposób, w jaki korzystamy z naszego smartfona – i to w sposób fundamentalny. Cała ta rewolucja jest możliwa do osiągnięcia dzięki technologii sztucznej inteligencji, czyli właśnie Galaxy AI.

A najlepsze jest to, że nie jest to rozwiązanie zarezerwowane wyłącznie do posiadaczy najdroższych smartfonów z oferty producenta. Od niedawna z dobrodziejstw Galaxy AI można skorzystać także na nieco starszych telefonach i tabletach marki Samsung – wystarczy zaktualizować oprogramowanie urządzenia do wersji One UI 6.1.

Lista sprzętów kompatybilnych z Galaxy AI obejmuje więc nie tylko modele z rodziny Galaxy S24, ale także zeszłoroczne flagowce z rodziny Galaxy S23 – w tym niedrogiego Samsunga Galaxy S23 FE – składane modele Galaxy Z Flip5 i Z Fold5 oraz tablet Samsung Galaxy Tab S9. Pewnie byłaby dłuższa, gdyby nie prozaiczny fakt, że sztuczna inteligencja ma swoje wymagania co do mocy obliczeniowej procesora.

Natomiast nie zmienia to faktu, że jeśli chcielibyście sprawdzić „telefon przyszłości” w akcji, to jest duża szansa, że macie już taki w swojej kieszeni, a jeśli nie, możecie go mieć i to za zupełnie rozsądne pieniądze. Przykładowo, Samsunga Galaxy S23 FE spokojnie można wyrwać poniżej 3000 zł i to nówkę prosto z oficjalnej dystrybucji.

Najlepsze zastosowania sztucznej inteligencji

A dlaczego warto się tematem zainteresować i dać Galaxy AI szansę? Bo daje naprawdę olbrzymie możliwości i nie jest to jakiś pic na wodę, a po prostu zestaw fajnych, praktycznych narzędzi, które przydają się na co dzień.

Przykład pierwszy, a przy okazji moje ulubione zastosowanie dla samsungowej sztucznej inteligencji. Siedzimy na firmowym spotkaniu albo przydługim wykładzie. Odpalamy dyktafon, żeby nic ważnego przypadkiem nam nie umknęło. Problem w tym, że normalnie takie nagranie musielibyśmy sami przesłuchać i na jego podstawie ręcznie sporządzić notatki. Olbrzymia strata czasu i energii, ale wiecie – jak trzeba, to trzeba.



Tyle że mając smartfona z Galaxy AI wcale nie trzeba, bo telefon zrobi to za nas. Urządzenie samo przeanalizuje nagranie, po czym na jego podstawie przygotuje transkrypcję i to taką szczegółową, z podziałem na poszczególnych mówców. No i nawet nie trzeba do tego połączenia z Internetem, bo wszystko odbywa się na naszym telefonie. Jeśli natomiast mamy dostęp do sieci, możemy dodatkowo wygenerować zgrabne streszczenie, zawierające wszystkie najważniejsze informacje i to bez konieczności żmudnego przebijania się przez zbędne dygresje oraz anegdotki. Świetna sprawa i olbrzymia oszczędność czasu, a to wszystko dosłownie na wyciągnięcie palca, bo wystarczy dosłownie jedno kliknięcie.

Albo inny przykład: pojechaliście na podróż życia do, nie wiem, Kołobrzegu i po powrocie do domu widzicie, że pamiątkowa fotka z plaży została ZRUJ-NO-WA-NA, bo jakiś – tu wstawcie swoje ulubione nieprzychylne określenie – wlazł Wam prosto w kadr. I co z tym fantem zrobić? Można się popłakać, można spędzić kilka godzin, ucząc się obsługi skomplikowanych programów graficznych, a można po prostu odpalić aplikację do edycji zdjęć na telefonie marki Samsung i wyciąć niechcianą „ozdobę” z fotki. I tak, to serio jest takie proste – wystarczy zaznaczyć obiekt, który chcemy usunąć i smartfon zajmie się całą resztą.

To tylko dwa z bardziej praktycznych zastosowań Galaxy AI, jakie przychodzą mi do głowy, ale to w żadnym przypadku nie jest koniec. Wspomniałem już, że sztuczna inteligencja może w locie tłumaczyć rozmowy telefoniczne. Możemy ją wykorzystać do stworzenia nowej, unikalnej tapety na ekran startowy, tworzyć streszczenia artykułów znalezionych w Internecie albo wyszukać informacje na temat dowolnego elementu, który widzimy aktualnie na wyświetlaczu… O, albo przerobić wideo z naszym kotem na slow motion! Prawie bym o tym zapomniał, a z oczywistych względów to także jedna z moich ulubionych funkcji.

Jeśli jesteście zainteresowani i chcielibyście sprawdzić w akcji jak spisuje się sztuczna inteligencja w wydaniu firmy Samsung – a moim zdaniem warto – to macie kilka opcji. Posiadacze wymienionych wcześniej telefonów producenta mają łatwiej. Wystarczy zaktualizować urządzenie do One UI 6.1 i droga wolna – można się bawić do woli.

Try Galaxy – sprawdź One UI na swoim telefonie

Ale nawet jeśli posiadacie telefon innej firmy, to nic straconego. Samsung przygotował fajne narzędzie, dzięki któremu możecie na własnej skórze przekonać się, jak to jest korzystać z telefonu wyposażonego w One UI i to bez wydawania nawet złotówki. Mowa o aplikacji Try Galaxy.

Żeby z niej skorzystać wystarczy wejść na specjalną stronę przygotowaną przez producenta i postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Po zainstalowaniu i odpaleniu aplikacji Waszym oczom ukaże się interaktywna replika interfejsu One UI. Sami będziecie mogli przeklikać się przez wszystkie aplikacje systemowe i najważniejsze funkcje oraz sprawdzić, jak spisują się w praktyce.

Moim zdaniem to świetny sposób, żeby przed zakupem przekonać się, czy dany telefon faktycznie jest dla nas. Myślę, że w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź będzie twierdząca, ale tak czy inaczej brawa dla firmy Samsung za to, że wyszła w ten sposób naprzeciw potrzebom klientów.

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej zarówno na temat Galaxy AI, jak i smartfonów, o których tutaj wspomniałem, warto zajrzeć na stronę firmy Samsung, która jest niewyczerpaną skarbnicą wiedzy na temat możliwości oferowanych przez sztuczną inteligencję.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Samsung.

