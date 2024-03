Ten laptop pozamiatał. To coś więcej niż sprzęt do grania

Razer Blade 16 (2024) to bardzo wydajny laptop w wyjątkowo eleganckim wydaniu. Doskonale nadaje się nie tylko do grania.

Z czym kojarzy się Wam hasło "laptop gamingowy"? Z gigantyczną obudową? Obowiązkowo czarno-czerwoną kolorystyką? Kiczowatymi ozdobnikami? No to w Razer Blade 16 (2024) nie znajdziecie żadnej z tych rzeczy. Zamiast tego czeka na Was gustowna obudowa rodem z komputera biznesowego i fenomenalna wydajność, która sprawdzi się nie tylko podczas grania.

Razer Blade 16 (2024) - ultrawydajny laptop w eleganckim wydaniu

Sam miałem okazję bliżej przyjrzeć się komputerowi w konfiguracji z procesorem Intel Core i9-14900HX, układem graficznym GeForce RTX 4070 oraz wyświetlaczem Mini LED o rozdzielczości 4K. O tym, jakie wrażenie wywarł na mnie Razer Blade 16 i dlaczego uważam, że nazywanie go laptopem gamingowym jest wyjątkowo krzywdzące, dowiecie się z nowego wideo na naszym kanale YouTube.

Jeśli jesteście chcielibyście wiedzieć więcej na temat komputerów Razer, koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę producenta oraz naszej recenzji Blade'a w wersji 14". Poniżej z kolei znajdziecie ofertę na zakup urządzenia w wersji jak ta z naszego wideo. Powiem krótko: warto się skusić 😉

Razer Blade 16 (2024) - sprawdź cenę

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Razer.

