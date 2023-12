Przygotuj swój dom na światłowód Orange

Internet stał się nieodzowną częścią naszego życia. By go komfortowo używać w czasie pracy, nauki czy korzystania z rozrywek, niezbędne jest szybkie i stabilne łącze, które będzie naszym oknem na cyfrowy świat. W domu najlepszy do tego będzie światłowód, który znajdziesz na przykład w ofercie Orange.

Jak działa światłowód?

Łącze światłowodowe to idealne rozwiązania, które przypadnie do gustu każdemu internaucie. Zapewnia ono superszybki oraz stabilny dostęp do Internetu, a dodatkowo jest bezawaryjne, ma małe opóźnienia i obce są mu straty prędkości, charakterystyczne dla technologii opartej na przewodach miedzianych. Światłowody zużywają również mniej energii, a przez to przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO 2 . Są też odporne na warunki atmosferyczne. Jeśli światłowód jest wkopany w ziemię to nawet burze czy wichury nie powodują problemów z surfowaniem po sieci.

Światłowód to przewód wykonany z przezroczystego włókna szklanego i tworzyw sztucznych, umożliwiający niezakłócone przesyłanie danych za pomocą wiązki światła z prędkością nawet do kilku Tb/s (terabitów na sekundę). Z jego pomocą można nie tylko uzyskać dostęp do Internetu, ale także przesłać sygnał telewizyjny oraz telefoniczny.

Światłowód Orange działa w technologii FTTH (fiber to the home). Oznacza to, że sygnał jest dostarczany bezpośrednio z centrali do mieszkania odbiorcy Internetu. Fala świetlna wewnątrz światłowodu jest nośnikiem informacji cyfrowej, zakodowanej w formie bitów – ciągu zer i jedynek. Za pomocą takich urządzeń, jak modem ONT (terminal optyczny), często wbudowanych w modem, jak w przypadku urządzeń Funbox 6 i Funbox 3.0, sygnał jest przetwarzany na impulsy elektryczne. To pozwala na ich odczyt przez komputer i inne urządzenia użytkownika.

Połączenie światłowodowe umożliwia korzystanie z Internetu wielu urządzeniom jednocześnie, bez gwałtownych spadków prędkości (jest to więc dobre rozwiązanie i dla firm, i dla rodzin czy gamerów). Pozwala na błyskawiczną wymianę plików oraz bardzo sprawne korzystanie z multimediów, oferowanych na przykład przez popularne platformy streamingowe. W przypadku łącza o przepustowości kilkuset megabitów na sekundę, buforowania filmu w jakości 4K możemy nawet nie zauważyć. Z kolei przesłanie filmu, który waży 1 GB, za pomocą łącza światłowodowego o prędkości 1 Gb/s trwa tylko 8 sekund.

Światłowód w nowym domu? O tym pomyśl wcześniej

Światłowód Orange można w zasadzie podłączyć do każdego istniejącego domu czy mieszkania. Jeśli jednak budujesz nowy dom, o pewnych rzeczach pomyśl wcześniej, by potem było łatwiej, szybciej i taniej.

Już na etapie prac ziemnych zastanów się, którędy światłowód zostanie przeciągnięty od granicy posesji do budynku. Sprawdzi się w tym przypadku karbowana rura o zewnętrznej średnicy 40 mm z pilotem, którą można wkopać w ziemię wraz z przeprowadzaniem innych mediów, w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej, kabli energetycznych czy rur gazowych. Dzięki temu unikniesz konieczności robienia wykopu pod światłowód w momencie, gdy na przykład zostanie już położona kostka na chodnik do domu czy podjazd do garażu.

Zgodnie z zaleceniami Orange Polska, rura dla przyłącza światłowodowego powinna zostać zakopana na głębokości co najmniej 70 cm, natomiast w połowie głębokości powinna się nad nią znaleźć taśma ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym, z trwałym napisem ostrzegawczym. Zapewne nie zrobimy tego sami, bo wymaga to wiedzy i doświadczenia, ale dobrze jest znać zasady. Takie działanie zmniejszy ryzyko uszkodzenia światłowodu podczas ewentualnych przyszłych prac ziemnych. Jeden koniec rury powinien wchodzić do budynku poprzez przygotowany wcześniej przewiert w ścianie. Wykonany otwór musi być odpowiednio zabezpieczony przed wnikaniem do budynku wilgoci, wody, ziemi i gazu. Samą rurę należy po wewnętrznej stronie ściany zakończyć korkiem lub dedykowanym uszczelnieniem, a następnie zasłonić puszką (natynkową lub podtynkową). To wszystko może się znajdować w piwnicy, garażu czy pomieszczeniu gospodarczym, zlokalizowanym w miarę możliwości jak najbliżej punktu zbiorczego czy punktu styku sieci zewnętrznej z siecią domową, z zachowaniem odpowiedniej estetyki. Nie zapomnij o zabezpieczeniu i odpowiednim oznaczeniu obu końców rury na światłowód.

Przyłącze światłowodowe może zostać również zrealizowane za pomocą kabla naziemnego, co rekomenduje się jedynie w przypadku, gdy w pobliżu znajdują się słupy telekomunikacyjne. W takim przypadku należy ograniczyć się do przygotowania puszki na ścianie wewnątrz lub na zewnątrz budynku. Powinna się ona znajdować w możliwie najwyższym punkcie budynku, na przykład na poddaszu, w możliwie niewidocznym, ale dostępnym miejscu, w pobliżu którego będzie mocowany kabel prowadzący ze słupa.

A co wewnątrz domu lub mieszkania?

Sieć domowa składa się z urządzeń aktywnych oraz kabli, które umożliwiają operatorowi świadczenie usług transmisji danych, zapewniających dostęp do Internetu, a także usług telewizyjnych czy telefonicznych. Urządzeniem aktywnym jest optyczne zakończenie sieciowe ONT oraz modem/router (na przykład Funbox 6), dekoder TV, opcjonalny przełącznik LAN czy dodatkowy punkt dostępowy Wi-Fi (wzmacniacz sieci Wi-Fi). Kable to światłowód oraz przewód UTP (rekomedowana kategoria 6A) – z pomocą tego ostatniego podłączymy do sieci kolejne urządzenia, które na przykład nie obsługują Wi-Fi.

Funbox 6

Z punktu widzenia Internetu światłowodowego Orange, podstawowym urządzeniem aktywnym jest Funbox, który w najnowszych wersjach łączy w sobie ONT i modem/router. Aby go przyłączyć do sieci, należy w pobliżu jego lokalizacji przygotować gniazdo optyczne, do którego zostanie doprowadzony światłowód. Ten możesz zainstalować samodzielnie na etapie budowy lub remontu domu/mieszkania, dzięki czemu późniejsze podłączenie Internetu będzie szybsze i pozwoli uniknąć na przykład wykonywania dodatkowych przewiertów w ścianach.

Rekomenduje się kable światłowodowe dwuwłóknowe (2J), jednomodowe kategorii G.657A2 lub G.657B3, do instalacji wewnątrz budynków. W przypadku chęci własnoręcznego zaciągania kabla należy pilnować maksymalnej siły, jaką można do niego przyłożyć (parametr zawarty w specyfikacji technicznej) oraz unikać szarpania za kabel. W punkcie zbiorczym (tam wewnętrzny światłowód zostanie połączony z tym doprowadzonym z zewnątrz) należy pozostawić zabezpieczony odcinek około 1,5 m kabla światłowodowego, a w zakończeniu optycznym zabezpieczony odcinek o długości około 1 m – zapas kabla należy zwinąć w pętlę o średnicy około 10 cm.

Z punktu zbiorczego do miejsca, w którym światłowód z zewnątrz wejdzie do domu lub mieszkania (opisane we wcześniejszym rozdziale puszka), warto przeprowadzić peszla karbowanego 16 mm z pilotem, który powinien być w jednym odcinku, a jego trasa powinna być jak najbardziej prostoliniowa (łagodne kąty). Alternatywą może być listwa instalacyjna 15 mm. Kolejne rury karbowane o średnicy co najmniej 20 mm (większa średnica to możliwość prowadzenia innych mediów bez wykonywania dodatkowych prac) należy przeprowadzić od punktu zbiorczego do poszczególnych zakończeń sieci domowej, na przykład według następującego schematu:

Do salonu lub punktu możliwie zbliżonego do centralnej części mieszkania (tam powinien zostać zainstalowany Funbox): 1 rura (z pilotem) dla kabla światłowodowego do gniazda optycznego,

1 rura dla kabla UTP, Do każdego z pozostałych pokoi: 1 rura dla kabla UTP, Dodatkowo do każdego punktu multimedialnego (TV), rozrywkowego (gamingowego) czy gabinetu (home office): 1 rura dla kabla UTP, Dodatkowo w budynkach wielokondygnacyjnych: 1 rura dla kabla UTP na każde piętro do punktu możliwie zbliżonego do centralnej części lokalu, w celu podłączenia punktów dostępowych Wi-Fi.

Schemat okablowania przykładowej sieci domowej

Rury/peszle powinny być wykonane z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Należy je przeprowadzić w jednym odcinku (zachować ciągłość), a ich trasa powinna być jak najbardziej prostoliniowa (łagodne kąty). W przypadku większej liczby zakrętów lub ostrych kątów, warto zastosować puszki rewizyjne w celu umożliwienia łatwiejszego przeciągnięcia kabla. Oba końce rury/peszla należy zabezpieczyć zaślepkami lub taśmą izolacyjną.

Należy pamiętać, że ważna jest lokalizacja Funboxa oraz pozostałych, opcjonalnych punktów dostępowych Wi-Fi, by sieć bezprzewodowa dotarła do każdego zakamarka domu lub mieszkania. Zależy to od układu pomieszczeń, konstrukcji ścian, wykorzystanych materiałów budowlanych oraz występujących wewnątrz zakłóceń, pochodzących od sąsiednich sieci Wi-Fi czy sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Z tego powodu warto wcześniej przeprowadzić w lokalu pomiary Wi-Fi. Jeśli jednak nie masz takiej możliwości, zaplanuj lokalizację Funboxa:

w punkcie możliwie zbliżonym do centralnej części lokalu – jeśli nie będzie to jednocześnie strefa multimedialna, do niej będzie potrzebne doprowadzenie kabla UTP z punktu zbiorczego,

w miejscu strefy multimedialnej – jeśli to miejsce znajduje się przy ścianie zewnętrznej lokalu, należy doprowadzić kabel UTP z punktu zbiorczego do punktu znajdującego się możliwie najbliżej centralnej części lokalu, by w razie potrzeby zainstalować tam dodatkowy punkt dostępowy Wi-Fi.

Orange Ci pomoże

Montaż światłowodu Orange przeprowadzają wykwalifikowani technicy, a instalacja przebiega tak, by kable były jak najmniej widoczne. Podłączenie światłowodu do domu jest darmowe i trwa nie więcej niż 3 godziny. Najpierw technicy doprowadzają światłowód do mieszkania lub domu, a następnie podłączają modem Funbox i sprawdzają, jak działa usługa.

Jeśli wcześniej odpowiednio przygotujesz swój dom lub mieszkanie, instalacja pomarańczowego światłowodu oraz budowa całej sieci domowej przebiegnie znacznie sprawniej.

Fachowcy Orange pomogą Ci w wykonaniu sieci domowej. Usługę zamówisz w każdym salonie pomarańczowego operatora lub poprzez jego infolinię pod numerem 510100100 (koszt połączenia zgodny z cennikiem posiadanej taryfy), gdy już korzystasz z Internetu od Orange oraz w czasie, gdy technik instaluje Internet w Twoim domu. Ten od razu rozbuduje Twoją sieć domową lub – w przypadku braku odpowiedniej ilości czasu – zaproponuje Ci kontakt z doradcą Orange i ustalenie innego terminu.

Zakres wykonania sieci domowej przez technika Orange obejmuje:

zmianę miejsca zainstalowania modemu i dekodera oraz sposobu połączenia między nimi na bardziej optymalne,

ułożenie do 25 m przewodu komputerowego (ethernetowego) lub telefonicznego w listwach instalacyjnych lub bezpośrednio na ścianie,

wykonanie przewiertów w ścianach działowych, jeśli będą konieczne,

zamontowanie gniazdek telefonicznych i komputerowych (ethernetowych),

uruchomienie pomarańczowych usług na sprzęcie klienta.

Technik Orange, po wysłuchaniu Twoich potrzeb i zapoznaniu się z obecnym rozwiązaniem, zaproponuje optymalną lokalizację modemu, a następnie – po konsultacji z Tobą – podłączy za pomocą przewodu urządzenia najbardziej obciążające sieć.

Jeżeli będzie to możliwe, fachowiec poprowadzi kabel przy ścianie wzdłuż listew podłogowych. W razie potrzeby w mało inwazyjny sposób dokona niewielkich przewiertów przez ściany, aby można było przez nie poprowadzić przewód. W ramach usługi technik zmierzy moc sygnał Wi-Fi w Twoim mieszkaniu. Poinformuj go o tych miejscach mieszkania, gdzie urządzenia podłączone będą po Wi-Fi najczęściej. Jeśli będzie to konieczne, zaproponuje prawidłowe ustawienie wzmacniacza sygnału Wi-Fi.

Technik dysponuje 25 metrami kabla oraz w razie potrzeby wzmacniaczem sygnału Wi-Fi, a to pozwoli wykonać internetową sieć domową. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz się cieszyć stabilnym połączeniem Twoich urządzeń z Internetem, a Twoja praca, nauka i rozrywka w domu dostarczą Ci jeszcze więcej przyjemności.

Pamiętaj, że jeśli korzystasz z Internetu Orange i masz problemy z Wi-Fi, możesz wejść na stronę www.orange.pl/omnibook/asystent-wi-fi-start. Znajdziesz tam podpowiedzi, które mogą pomóc w ich rozwiązaniu.

Gdzie zamówić światłowodowy Internet od Orange?

Światłowód Orange możesz zamówić na kilka sposobów. Najszybciej zrobisz to przez Internet, korzystając przy okazji z rabatu za zamówienie online. W tym celu:

wejdź na stronę www.orange.pl/swiatlowod ,

, jeśli już korzystasz z pomarańczowych usług i masz aplikację Mój Orange, znajdziesz tam ofertę przygotowaną dla Ciebie.

Jeśli nie wiesz, czy pomarańczowy światłowód spełni Twoje oczekiwania, możesz go najpierw wypróbować – jak długo chcesz, bez długoterminowej umowy. Przy zakupie online, pierwszy miesiąc abonamentu otrzymasz za 0 zł, a potem zapłacisz od 75,01 zł miesięcznie za łącze o przepustowości do 300 Mb/s (+ 4,99 zł miesięcznie za wypożyczenie modemu Funbox 6). W dowolnym momencie możesz zmienić prędkość łącza lub zrezygnować. Więcej informacji znajdziesz pod tym adresem.

Możesz samodzielnie sprawdzić, czy znajdujesz się w zasięgu światłowodowej sieci Orange. W tym celu wypełnij formularz na stronie www.orange.pl (przycisk Sprawdź adres) lub zerknij na mapę zasięgu pomarańczowego operatora. Jeśli nie mieszkasz w zasięgu, możesz współfinansować podłączenie.

Skorzystaj ze świątecznej oferty na światłowód

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, Orange przygotował specjalną promocję na swój Internet światłowodowy. Klienci, którzy kupują superszybki światłowód – sam lub w pakiecie – przez pierwsze 6 miesięcy nie zapłacą abonamentu za usługę. Dotyczy to prędkości szybszych niż 300 Mb/s z umową na 24 miesiące. Pełna oferta dostępna jest na www.orange.pl/swiatlowod i www.orange.pl/love.

Nowi użytkownicy, którzy wybiorą światłowód w dowolnym pakiecie Orange Love (Mini, Standard lub Extra) albo światłowód z telewizją, otrzymają dodatkowo wartościowy prezent za złotówkę. W tym roku jest nim tablet TCL TAB 10 Gen 2, na którym można grać, prowadzić wideorozmowy czy oglądać ulubione programy.

Kolejna świąteczna niespodzianka od Orange to Netflix na 6 miesięcy w prezencie. Do pakietów Orange Love można dołączyć swoje aktywne już konto Netflix lub założyć nowe. Szczegóły tej oferty dostępne są na tej stronie.

Osoby kupujące pakiet usług Orange Love Standard z Netflix i światłowodem do 1 Gb/s mogą cieszyć się ze wszystkich 3 upominków o wartości nawet 1800 złotych: abonamentu za pakiet Love Standard i Netfix przez 6 miesięcy oraz tabletu za złotówkę (wartość prezentu to suma wartości rynkowej tabletu oraz abonamentów za usługi).

Gwiazdkowa promocja na światłowód również dla firm

Orange ma też świąteczną promocję dla firm. Nowi, biznesowi użytkownicy stacjonarnego Internetu Orange, którzy zdecydują się na opcję światłowodu z telewizją oraz telefonem biurowym, otrzymają upominek – tablet TCL TAB 10 Gen 2.

Przedsiębiorcy mogą również zyskać do 6 miesięcy abonamentu za światłowód za 0 złotych (4 miesiące przy wyborze opcji do 300 Mb/s). Oferta skierowana jest do tych, którzy podpisują nową umowę, zmieniają usługę na wyższą lub przechodzą na światłowód. Cała oferta dla biznesu dostępna jest na stronie pod tym adresem.

Artykuł sponsorowany na zlecenie Orange Polska

Źródło zdjęć: Orange, Telepolis.pl