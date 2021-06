Poznaj PLIX – największy punkt wymiany ruchu internetowego Equinix w regionie EMEA

Punkty wymiany ruchu internetowego (IX) to miejsca, gdzie setki sieci i dostawców treści łączą się w jednej lokalizacji i mają możliwość wymiany ruchu w taki sposób, jakby były ze sobą bezpośrednio połączone. Odgrywają one niezwykle istotną rolę w coraz bardziej scyfryzowanej gospodarce. PLIX (Polish Internet Exchange) został założony w 2006 roku jako największy wówczas komercyjny i niezależny punkt wymiany ruchu internetowego w Polsce. Obecnie maksymalny przepływający przez niego ruch internetowy osiąga wartość 1,2 Tb na sekundę. To odpowiednik 240 000 osób jednocześnie oglądających filmy w rozdzielczości HD. W ramach świętowania 15-lecia istnienia tego punktu, Equinix podejmuje inicjatywę ekologiczną i zachęca swoich partnerów i klientów, aby do niej dołączyli.

Mówiąc najprościej, żeby Internet mógł funkcjonować, każda sieć musi mieć możliwość wysyłania i odbierania ruchu z lub do każdej innej sieci będącej częścią Internetu. Odbywa się to poprzez oferowanie tranzytu danych (usługa płatna) lub poprzez bezpośrednie połączenia między sieciami (bezpłatnie) w celu wymiany danych, co określamy jako public peering. Peering w większości przypadków opiera się na punktach wymiany ruchu internetowego (ang. Internet Exchange Points; IX), czyli fizycznych lokalizacjach, w których łączą się setki sieci: firmy takie jak dostawcy usług internetowych i treści. Ideą tych punktów jest to, że w jednej lokalizacji, z którą każdy łączy się za pomocą tylko jednego połączenia, jest w stanie przez to połączenie wymieniać ruch z setkami uczestników IX.

Punkty wymiany ruchu internetowego są świetnym sposobem na uproszczenie łączności między sieciami. Podłączenie do jednej lokalizacji jest bardziej opłacalne i wydajne niż ustanawianie oddzielnych połączeń z setkami podmiotów. Punkty IX skracają czas połączeń i redukują opóźnienia, co jest szczególnie istotne dla dostawców usług np. gamingowych, którzy dzięki temu mogą płynnie i bez zakłóceń dostarczać je konsumentom. Bezpośrednie połączenia z dostawcami treści, takimi jak telewizja, streaming czy gry internetowe, pozwalają na szybsze dotarcie do użytkowników i ominięcie przestojów w ruchu. Bez punktów IX ruch przechodzący od dostawców treści do użytkowników końcowych, musiałby często po drodze przechodzić przez wiele różnych innych sieci. To właśnie punkty wymiany ruchu internetowego pozwalają na korzystanie z telefonów komórkowych, bezproblemową emisję nawet najpopularniejszych seriali w dniu ich premiery czy płynne działanie gier. W obliczu lawinowo rosnącej ilości danych oraz rozwoju sztucznej inteligencji, sieci 5G, wirtualnej rzeczywistości czy samochodów autonomicznych rola tych punktów będzie jeszcze ważniejsza.

Dynamiczny rozwój

Equinix przejął PLIX (obecnie Equinix Internet Exchange) w 2016 roku. To właśnie ten punkt obchodzi 15-lecie swojego istnienia. Pod względem wielkości ruchu jest to największy komercyjny IX na polskim rynku, stanowiący jeden z filarów ekosystemu Equinix w Polsce.

PLIX zapewnia dostęp do globalnej infrastruktury cyfrowej i posiada 18,5 Tb dostępnych portów. Jesienią 2021 r. ta liczba wzrośnie do 21,9 Tb. Porty wykorzystywane obecnie przez klientów mają łącznie 4 Tb. Maksymalny ruch osiąga 1,2 Tb na sekundę, co czyni PLIX największym punktem Equinix Internet Exchange w regionie EMEA. Korzysta z niego obecnie 259 uczestników ASN.

PLIX powstał w marcu 2006 roku. Pierwszy switch znajdował się na 42 piętrze technicznym budynku LIM. Z czasem PLIX otworzył pierwszą kolokację na piętrze +1, gdzie znajdował się kolejny węzeł. Następnie uruchomione zostały trzy centra danych w tym samym budynku, a główny węzeł został przeniesiony do własnej przestrzeni kolokacyjnej (+1 piętro), drugi natomiast został utworzony we własnym centrum danych (+3 piętro). W 2020 roku kolejny węzeł został otwarty w nowym centrum danych Equinix o nazwie WA3. Jesienią 2021 roku, będzie dostępny również w centrum danych WA2 i w tym momencie, dostęp do niego będą zapewniać wszystkie centra danych Equinix w Polsce, tworząc jeden rozproszony punkt wymiany ruchu internetowego.



Bogaty ekosystem

Wśród trendów rynkowych można zaobserwować m.in. centralizację źródeł ruchu. Również przedsiębiorstwa coraz częściej korzystają z punktów IX, których przewagą zawsze będą małe opóźnienia i odległości oraz techniczna sprawność umożliwiająca efektywny dostęp do wielu uczestników przez jeden port. W ostatnim czasie charakter i wielkość ruchu na korzyść punktów IX zmieniła również praca zdalna, ponieważ zapewniają one efektywny i bezpieczny dostęp do sieci internetowych i dostawców usług w chmurze.

Odpowiadając na te potrzeby, punkty wymiany ruchu internetowego poszerzają swoje portfolio i zwiększają dostęp do dostawców usług chmurowych, video-konferencji czy streamingu video.

Jedną z większych zalet PLIX jest jego lokalizacja. Centrum danych Equinix WA1 zapewnia dostęp do bogatego ekosystemu klientów i partnerów oraz daje organizacjom możliwość bezpośredniego i prywatnego łączenia się z ponad 200 dostawcami sieci, ponad 70 firmami chmurowymi i IT oraz ponad 35 dostawcami treści.

Equinix zarządza największą infrastrukturą wymiany ruchu internetowego na większości rynków na świecie, obsługując większość tego ruchu. Dzieje się tak za pośrednictwem Platform Equinix® – globalnej architektury dostępnej na ponad 35 rynkach. Dostęp do niej stwarza ogromne możliwości rozszerzania swojej działalności na skalę międzynarodową oraz efektywnego działania na rynku cyfrowym, który stawia firmom coraz większe wymagania.

Zawsze aktualne dane

Żeby zapewnić bieżący dostęp do danych oraz informacji niezbędnych do efektywnego zarządzania, klienci uzyskują dostęp do specjalnego portalu: IX Peering Portal, który zapewnia szczegółowe statystyki ruchu i wykresy oparte na sFlow, raporty uczestników dla wszystkich lokalizacji Equinix Internet Exchange oraz szczegóły techniczne dotyczące usługi, w tym statystyki jittera. Klienci otrzymują również sugestie partnerów peeringowych, co wspiera ich dalszy rozwój i uzyskiwanie korzyści biznesowych. Ten globalnie dostępny i spójny portal umożliwia tworzenie połączeń i zarządzanie nimi na żądanie oraz zapewnia szczegółowe raporty i pozwala na monitorowanie wydajności sieci we wszystkich lokalizacjach.

Ekologiczny jubileusz

Z ekologicznego punktu widzenia, punkty IX są najlepszym (najmniej wpływającym na środowisko) sposobem bezpośrednich połączeń między sieciami. Skupiają one wymianę ruchu w jednym miejscu, dając gwarancję wysokiej efektywności. Zużywają więc optymalną ilość zasobów koniecznych do świadczenia tej usługi. Jako wiodący globalny dostawca infrastruktury cyfrowej, Equinix chce wspierać, łączyć i ochraniać cyfrowy świat w sposób zrównoważony. Zobowiązał się również do zasilania całej swojej platformy centrów danych w 100% czystymi i odnawialnymi źródłami energii w długoterminowej perspektywie i aktualnie osiągnął już 90% tego celu. Podkreślając swoje zaangażowanie w obszar zrównoważonego rozwoju, w ramach obchodów 15-lecia istnienia PLIX – Equinix posadzi ponad 3500 drzew jesienią tego roku.

– Equinix Internet Exchange w Warszawie (wcześniej PLIX) to pod względem wielkości ruchu największy komercyjny punkt IX w Polsce – mówi Robert Busz, dyrektor zarządzający Equinix w Polsce. – Jego dalszy rozwój, w tym planowany bezpośredni dostęp do naszych wszystkich trzech centrów danych IBX w Polsce, daje naszym klientom i partnerom ogromne możliwości w obszarze bezpiecznych połączeń bezpośrednich wysokiej wydajności. Punkty IX pełnią ważną rolę w zakresie zrównoważonego rozwoju, zapewniając bezpośredni dostęp do wielu organizacji, firm i usług za pomocą jednego połączenia. Jesteśmy zadowoleni, że możemy świętować 15-lecie naszego IX w Warszawie poprzez zaangażowanie w inicjatywę ekologiczną, która jest tylko jednym z przykładów naszych działań w tym obszarze. Nie jest to wyłącznie gest, a długoterminowe zobowiązanie, które podkreśla, że zrównoważony rozwój jest dla nas – jako dla całej firmy Equinix – niezwykle istotny – dodaje Robert Busz.

Do dołączenia do świętowania Equinix zachęca również swoich partnerów i klientów – firma pokryje 50% kosztów każdego drzewa wykupionego w ramach tej inicjatywy przez członków społeczności. Każdy uczestnik może otrzymać certyfikat ze szczegółami swojej dotacji oraz jej wpływu na środowisko.

Źródło zdjęć: Equinix

Źródło tekstu: Equinix