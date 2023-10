Powrót na studia? Ujawniamy najlepsze sposoby na oszczędności z Plusem

Pamiętam swoje powroty na studia… Coraz krótsze dni, za oknami szaro, zimno, a po wakacjach mózg pracuje jeszcze na wolnych obrotach. Jak ogarnąć wszystko, co jest potrzebne do studenckiego życia? Podpowiadamy, jak zrobić to z Plusem.

Telefon oraz internet to dla studenta rzeczy równie ważne, jak indeks uczelni. Nie ma bez nich nauki, pracy, kontaktów ze znajomymi... Kłopot w tym, że zaraz po wakacjach, gdy głowa jeszcze buja w obłokach, o wszystko trzeba zadbać samodzielnie. Najlepiej nie przepłacając przy tym za to, co zbędne. W Plusie znaleźliśmy ciekawe oferty, które bez nadwyrężania studenckiego budżetu ułatwią naukę, kontakt z wykładowcami, rodziną i znajomymi. No i nie zapominajmy o rozrywce – bo nie jest przecież tak, że student ma tylko zakuwać. Plus ma opcje na wszystko.

Gdy chcesz dużo gadać i buszować w necie...

Studenci liczą każdy grosz, a najlepiej się liczy z Mistrzowską Ofertą. Zasada jest prosta: płacisz za jeden abonament telefoniczny, a wszystkiego masz dwa razy tyle: dwie karty SIM, dwa niezależne numery i tłustą paczkę gigabajtów.

Do wyboru są dwa warianty: za 69 zł lub za 59 zł miesięcznie. W pierwszym otrzymujesz dwa abonamenty z ogromnym pakietem 240 GB, dwa numery telefoniczne, a wraz z nimi nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y.

Mało? Na wieczór po ciężkiej nauce przyda się coś jeszcze: dostęp do Disney+ w prezencie na rok, a potem 28,99 zł/mies. Z tej okazji mogą skorzystać osoby przenoszące numer do Plusa, zawierające nową umowę, zmieniające rodzaj zobowiązania z usług na kartę lub mix, ale także obecni klienci sieci chcący dokupić dwa abonamenty w cenie jednego. Co więcej, obejmuje ona zarówno usługi abonamentowe, ale także kartę i ofertę mix.



W drugim wariancie za 59 zł na miesiąc korzyści są podobne, z tym że paczka ma 100 GB. Warunki też są nieco inne: w tym przypadku trzeba równocześnie kupić lub przedłużyć inny abonament głosowy za minimum 39 zł na miesiąc. Można też, zamiast tego wybrać ofertę na internet, mobilny albo światłowodowy za min. 19 zł lub też równocześnie kupić czy przedłużyć usługę Polsat Box za minimum 20 zł na miesiąc.

Jak widać, Mistrzowska Oferta jest bardzo uniwersalna. Można z niej korzystać ze swoją drugą połówką, a można też dzielić się w ten sposób kosztami z kolegą z akademika.

Nie chcesz abonamentu? Jest inna opcja

Studenci mają różnie – jedni jednocześnie z nauką już dodatkowo pracują, co daje im większą swobodę finansową, inni nie i niespieszno im, by zawierać umowy abonamentowe. I dla nich wszystkich Plus ma dobrą opcję – ofertę na kartę, którą można podsumować jako „dwa razy po pięć”.

Już za 5 zł dostajesz starter, który zapewnia pełen dostęp do usług Plusa, w tym do najszybszego 5G w Polsce. Tu warto zapamiętać jeszcze dwie liczby – 1 oraz 400. W rankingu Speedtest.pl 5G od Plusa niezmiennie zajmuje pierwsze miejsce pod względem szybkości pobierania w internecie mobilnym.

A co z tym 400? Chodzi o 400 GB – tyle na start otrzymają nowi użytkownicy oferty Plus na Kartę w promocji Tu i Teraz. Jak z niej skorzystać? To proste. Wystarczy kupić starter, w ciągu 30 dni od aktywacji wykonać doładowanie za co najmniej 10 zł oraz wysłać SMS o treści ZGODA pod numer 80087. Łatwiej się nie da. Trzeba tylko pamiętać, że wysłanie SMS-a oznacza zgody na komunikację marketingową – to pozwoli w przyszłości poznać nowe oferty sieci Plus.

A co powiesz na kolejną liczbę? Na przykład 2000? Właśnie tyle gigabajtów na lata otrzyma każdy użytkownik oferty Plus na Kartę. Trzeba tylko spełnić proste warunki: przede wszystkim utrzymywać aktywny pakiet za 40 złotych. Wtedy dostaniesz 150 GB co miesiąc przez rok. Razem daje to 1800 GB. Jeżeli nie przerwiesz cyklu 12 pakietów, dostaniesz jeszcze 200 GB ekstra, czyli w sumie solidne 2000 GB. To naprawdę spora paczka, która wystarczy na naukę, kontakty ze znajomymi, a także oglądanie seriali on-line. Co więcej, gigabajty nie przepadają – można z nich korzystać tak długo, jak długo będzie ważny pakiet. Nawet przez lata.

Plus przygotował jeszcze jednego „plusa”, czyli miesiąc za darmo. Aktywujesz starter, a przez miesiąc masz bezpłatne nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich oraz paczkę 300 GB z dostępem do najszybszej sieci 5G. Jak się na to załapać? Wystarczy tylko doładować konto za minimum 10 złotych – jest na to czas 30 dni od aktywacji konta.

Po zasileniu konta pozostaje już tylko wysłać bezpłatny SMS pod numer 80099 o treści MIESIAC. Dzięki temu otrzymasz 100 GB, które mogą zostać wykorzystane w kolejnym miesiącu. A dodatkowe 200 GB? Wysyłasz jeszcze jednego SMS-a o treści ZGODA pod numer 80087 – czyli wyrażasz zgodę na komunikację marketingową.

Warto znać te wszystkie promocje, bo w Plusie można naprawdę sporo pozbierać.

Bez internetu ani rusz

Student to zwierzę internetowe, w globalnej sieci czuje się jak w swoim naturalnym środowisku. Wykłady on-line, zbieranie materiałów do egzaminów, a po nauce YouTube, TikTok, seriale, filmy, a dla wielu także – odstresowujące gry on-line. Do tego wszystkiego jest potrzebny szybki internet i tu Plus też nie zawodzi.

Grube paczki internetu są już zawarte w ofertach głosowych, ale w praktyce przyda się także internet domowy (czy też „akademikowy”). Nie musi to być stałe łącze – świetną opcją będzie internet mobilny 5G, zwłaszcza w nowej technologii 5G Ultra. To najnowsze rozwiązanie, które dorównuje szybkością światłowodom.

Internet mobilny z 5G w Plusie to naprawdę spore paczki gigabajtów. Operator proponuje trzy warianty optymalne dla studentów: 49 zł na miesiąc za 100 GB, 69 zł za 200 GB i dla najbardziej wymagających 99 zł za 700 GB miesięcznie. Co ważne, przez pierwszy miesiąc nie trzeba nic płacić. Bonusem jest też dostęp do Disney+ w prezencie na rok. A dzięki specjalnej promocji z umową na 12 miesięcy Plus podwaja przez ten czas pakiet GB, więc w proponowanych ofertach otrzymasz odpowiednio 200 GB, 400 GB i aż 1400 GB.

Te opłaty można jeszcze trochę obniżyć. Jeśli masz już abonament głosowy w Plusie albo telewizję Polsat Box z minimalną miesięczną opłatą 19,90 zł, to operator zmniejszy rachunek o 9 zł miesięcznie dzięki programowi smartDOM.

No dobra, ale na czym odpalić w akademiku ten internet 5G Ultra? Po pierwsze trzeba być w zasięgu tego standardu. Potrzebny będzie także router. Dobierając ofertę z routerem 5G, zyskujesz jeszcze więcej pakietów do wyboru oraz dwa nowoczesne urządzenia: ZTE MC888 5G lub Zowee 5G CPE 5. Cena za te routery różni się od wysokości wybranego planu na internet. I tak na przykład, gdy zdecydujesz się na internet mobilny za 79 zł, sprzęt można mieć już za jedynie 529 zł zamiast 1010 zł. Jak widać, opłaca się.

Gdy potrzeba jeszcze więcej...

5G Ultra jest szybki jak światłowód, ale Plus ma też tradycyjne łącze optyczne.

Plus proponuje światłowód z prędkością nawet do 1 Gb/s z routerem Wi-Fi w cenie. Oczywiście są też warianty dla bardziej oszczędnych. Decydując się na jeden z nich, dodatkowo dostaniesz kartę SIM wliczoną w abonament z pakietem 5 GB co miesiąc, a także jak w innych ofertach – dostęp do Disney+ w prezencie na rok.

Co więc jest do wyboru? W Plusie można wybrać jeden z czterech wariantów: miesięcznie 39 zł za łącze do 150 Mb/s, 49 zł za szybkość do 300 Mb/s, 59 zł za szybkość do 600 Mb/s i w najszybszej wersji 69 zł za szybkość do 1 Gb/s.

Tidal HiFi za darmo

Zdradzamy jeszcze jeden sposób na zaoszczędzenie sporej kwoty z Plusem. U operatora można nie tylko dostać w prezencie Disney+ na rok – jest też coś dla fanów dobrej muzyki. Na studencką imprezę świetnym rozwiązaniem będzie wypełniony przebojami serwis Tidal, który jednak w wersji HiFi oznacza wydatek 21,99 zł miesiąc.

Nie trzeba tyle wydawać! W Plusie można dostać Tidal HiFi przez rok za darmo, czyli jesteś ponad 260 zł do przodu. Wystarczy wysłać SMS i wprowadzić otrzymany kod oraz swój numer telefonu na www.plus.pl/tidal/konto.

A skąd wziąć ten kod? Abonenci Plusa powinni wysłać darmowego SMS-a o treści DODAJ na numer 80016. Użytkownicy Plus na Kartę aktywują promocję bezpłatnym kodem *101*11*555#.

Dzięki tej sztuczce zyskasz bezpłatny dostęp do 90 mln utworów w bezstratnym formacie FLAC. Brzmi bardzo dobrze, prawda?

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie sieci Plus.

