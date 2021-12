Polsat Box Go to telewizyjna wolność. Zobacz, jak z niej korzystamy

Siedzenie przed telewizorem to dla wielu osób za mało. Z Polsat Box Go to Ty wybierasz, jak i gdzie oglądasz telewizję. Od Ciebie zależy, czy będziesz oglądać kanał na żywo, czy program lub film na żądanie i bez reklam. Polsat Box Go to telewizyjna wolność, jakiej jeszcze nie było.

Polsat Box Go tonowy serwis streamingowy, który zastąpił dawną Iplę i Cyfrowy Polsat Go. Mamy tam ponad sto dwadzieścia kanałów telewizyjnych na żywo, w tym kanały czysto informacyjne i pożądane kanały sportowe, filmowe i dla dzieci. Towarzyszy im bogaty katalog materiałów dostępnych bez reklam na życzenie. Są tu oczywiście filmy i seriale, a także aktualne i archiwalne wydarzenia sportowe, programy rozrywkowe i publicystyczne.

Wśród tych materiałów są też treści premium, a więc kinowe klasyki w rozdzielczości 4K. Oczywiście są tu seriale Polsatu, w tym kryminały „Rysa”, „Układ”, „Cień” i „Osaczony” czy komediowe jak „Backdoor. Wyjście Awaryjne”. Wisienką na torcie jest wcześniejszy dostęp do odcinków aktualnych seriali Polsatu – można je obejrzeć w trakcie trwania nowej ramówki telewizyjnej, zanim zostaną wyemitowane na antenie.

Wszystko możesz oglądać tak, jak lubisz. Możesz korzystać z aplikacji na telewizorze, z aplikacji mobilnej na telefonie i tablecie, a także z przeglądarki na swoim komputerze. Jeśli nie będziesz mieć dostępu do internetu, możesz zapisać odcinki do oglądania później na swoim telefonie (dotyczy wybranych programów). Ponadto możesz kontynuować oglądanie na innym urządzeniu, jeśli wychodzisz z domu lub przenosisz się do innego pokoju. Wszystko jest w Twoich rękach.

Polsat Box Go: Ile to kosztuje?

Oferta Premium Polsat Box Go została podzielona na pakiety tematyczne. Do wyboru mamy:

Polsat Box Go Premium za 30 zł miesięcznie (cena promocyjna) to dostęp do filmów, seriali Premium („Układ”, „Osaczony”, „Cień”, „Mecenas Parada”, „Backdoor. Wyjście awaryjne”), rozrywki oraz 100 kanałów telewizyjnych przez internet. To gratka dla domowych kinomanów i osób chcących w spokoju pooglądać telewizję.

(cena promocyjna) to dostęp do filmów, seriali Premium („Układ”, „Osaczony”, „Cień”, „Mecenas Parada”, „Backdoor. Wyjście awaryjne”), rozrywki oraz 100 kanałów telewizyjnych przez internet. To gratka dla domowych kinomanów i osób chcących w spokoju pooglądać telewizję. Polsat Box Go Sport za 40 złotych miesięcznie (cena promocyjna) daje dostęp do dwudziestu najlepszych sportowych kanałów oraz wszystkich najważniejszych rozgrywek na żądanie. Są tu między innymi wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA, rozgrywki lig europejskich na kanałach Eleven Sports, PKO BP Ekstraklasa (stacje Canal+ Sport 3 i 4), wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi, sporo sportów motorowych, zimowych (Eurosport 1 i 2), siatkówki i innych, które pokazują sportowe kanały Polsatu.

(cena promocyjna) daje dostęp do dwudziestu najlepszych sportowych kanałów oraz wszystkich najważniejszych rozgrywek na żądanie. Są tu między innymi wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA, rozgrywki lig europejskich na kanałach Eleven Sports, PKO BP Ekstraklasa (stacje Canal+ Sport 3 i 4), wszystkie mecze Fortuna 1. Ligi, sporo sportów motorowych, zimowych (Eurosport 1 i 2), siatkówki i innych, które pokazują sportowe kanały Polsatu. Polsat Box Go HBO za 25 zł miesięcznie to bogata kolekcja filmów i seriali prosto z katalogu HBO. To tu można oglądać „Plotkarę”, „Gomorrę”, „Przybyszów”, „I tak po prostu” i wiele innych produkcji.

W ofercie są też pakiety, przeznaczone dla widzów za granicą. Pakiet Polonia za 45 zł za miesiąc to kolekcja filmów, seriali i wydarzeń sportowych oraz dziesięciu kanałów TV gdziekolwiek jesteś. Pakiet Fortuna 1 Liga za 30 zł miesięcznie to dostęp do wszystkich meczów Fortuna 1 Ligi w sezonie.

To nie koniec. Polsat Box Go zapowiada kolejne ciekawe produkcje, o których niebawem będziemy mogli Wam opowiedzieć więcej.

Materiał powstał przy współpracy z Grupą Polsat Plus.

Źródło zdjęć: wł.

Źródło tekstu: wł.