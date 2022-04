Zabierz telewizję na wycieczkę. Pokażę Ci sposób

Zaczęła się wiosna, więc czas ruszyć się z domu i odpocząć trochę od ekranów. Przed nami pora pieszych wędrówek, wakacyjnych wojaży, sportu i spędzania czasu na łonie dzikiej przyrody – ot, chociażby w przydomowym ogródku.

Ale czy podróże i aktywne spędzanie wolnego czasu muszą automatycznie wykluczać inne formy rozrywki? Bynajmniej! Szczególnie że mamy serwisy streamingowe dostępne na wielu urządzeniach. Należy do nich Polsat Box Go, który w swojej bibliotece ma bardzo wiele treści o różnorodnej tematyce.

Polsat Box Go – filmy i seriale zawsze pod ręką

Polsat Box Go to serwis VOD, zapewniający nam dostęp do olbrzymiej bazy filmów, seriali oraz programów – w tym także autorskich programów Polsatu – na dowolnym urządzeniu. Co to oznacza w praktyce? Że kolejny odcinek ulubionego serialu możemy obejrzeć, kiedy i gdzie chcemy. Do tego wybrane treści możemy oglądać także w jakości 4K. Możesz zrobić sobie chwilę przerwy na szlaku, wyciągnąć z kieszeni smartfona i kontynuować oglądanie tam, gdzie przerwałeś je przed wyjściem – na Twoich warunkach i bez rezygnowania z czasu na świeżym powietrzu.

Zresztą nie trzeba sięgać po tak wyszukane przykłady. Może po prostu czeka Cię długa podróż pociągiem? Godzina czekania na boarding na lotnisku?

Polsat Box Go – co oglądać?

A w przypadku Polsat Box Go zdecydowanie jest co oglądać. Na użytkowników czeka masa atrakcji, w tym przede wszystkim kultowych filmów (także w jakości 4K) i seriali. Biblioteka serwisu obejmuje zarówno hollywoodzkie blockbustery, takie jak Spider-Man: Homecoming, animacje dla najmłodszych, np. Paddington 2 i Hotel Transylvania, ale także polskie produkcje, np. Piłsudski i Powrót do tamtych dni. To także systematycznie dodawane nowości, w ostatnich dniach takie hity jak: Furioza ze świetnym Mateuszem Damięckim, nagrodzona aż 6 nagrodami GOYA hiszpańska komedia Szef roku, uwielbiane przez dzieci przygody Mikołajka w Skarb Mikołajka czy katastroficzny Moonfall Rolanda Emmericha.

W Polsat Box Go nie brakuje atrakcji także dla fanów seriali premium, gdzie zobaczymy takie tytuły jak: Osaczony, Rysa, Układ czy Mecenas Porada. Na uwagę zasługuje też kolejna ambitna produkcja, czyli serial Mental. Opowiada on o problemach psychicznych, z którymi boryka się młodzież i jest to coś, co zdecydowanie warto obejrzeć, bo to sytuacje które dotykają coraz większej liczby osób w Polsce i na świecie. Do serwisu ostatnio trafił także kultowy cykl „Było sobie” – animowana, edukacyjna seria o historii świata i człowieka. Filmy i seriale są dostępne w pakiecie Polsat Box Go Premium, a niektóre z nich można wypożyczać także jednorazowo na 48 h.



Dużą atrakcją i wyróżnikiem serwisu jest szeroka oferta kanałów i wydarzeń sportowych „na żywo”. W ramach usługi można obejrzeć najpopularniejsze kanały TV, europejskie ligi w kanałach Eleven Sports (teraz do włoskiej Serie A TIM, hiszpańskiej LaLiga Santander i francuskiej Ligue 1 Uber Eats doszła liga belgijska Jupiler Pro League), a także wszystkie mecze Ligi Mistrzów UEFA (stacje Polsat Sport Premium), PKO BP Ekstraklasy (Canal+ Sport3 i 4) i Fortuna 1 Ligi. Są tu też wydarzenia z kanałów Polsat Sport - sporty walki (FEN, UFC czy Babilon MMA) czy popularna w Polsce siatkówka (Plus Liga, Tauron Liga). A to tylko wierzchołek góry lodowej – pod tym względem platforma zostawia w tyle inne platformy VoD działające na polskim rynku. Kanały i wydarzenia znajdują się w pakiecie Polsat Box Go Sport.

W ramach usługi przewidziano również pakiety dedykowane użytkownikom zagranicznym. W szczególności pakiet Polonia to idealny sposób, żeby pozostać w kontakcie z tym, co dzieje się w kraju. Znajdziemy tu bogaty wybór polskich seriali, a także relacje z najważniejszych wydarzeń sportowych prosto z ramówki Telewizji Polsat.

Polsat Box Go – jak skorzystać?

Mówiąc krótko, Polsat Box Go to w zasadzie gwarancja dobrej zabawy. I to zabawy, którą zawsze mamy na wyciągnięcie ręki. To znaczy, o ile akurat mamy pod ręką smartfona. Albo tablet. Albo chociaż laptopa. Na dobrą sprawę potrzebujemy po prostu urządzenia z wyświetlaczem i dostępem do Internetu. Tyle wystarczy, żeby móc bez ograniczeń oglądać ulubione filmy, seriale i programy rozrywkowe. W podróży, w hotelu – gdzie chcemy.

No i co najważniejsze – wszystko to można mieć w naprawdę rozsądnej cenie:

Polsat Box Go Premium (promocyjna cena: 30 zł / 30 dni) – olbrzymi wybór filmów i seriali dla domowych kinomanów, a także bogaty wybór kanałów telewizyjnych dostępnych przez Internet,

(promocyjna cena: 30 zł / 30 dni) – olbrzymi wybór filmów i seriali dla domowych kinomanów, a także bogaty wybór kanałów telewizyjnych dostępnych przez Internet, Polsat Box Go Sport (promocyjna cena: 40 zł / 30 dni) – dostęp do najlepszych sportowych kanałów i wszystkich najważniejszych rozgrywek.

Aplikacja Polsat Box Go dostępna jest na komputerach, urządzeniach mobilnych z systemami Android, iOS i Harmony OS, wybranych Smart TV, Android TV, za pośrednictwem Apple TV i Amazon Fire TV oraz dekoderów. Serwis zapewnia funkcje Chromecast i AirPlay umożliwiające przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na telewizor. Tak naprawdę wystarczy więc zadbać o odpowiednio szybki Internet – sami usługę testowaliśmy na 5G Plusa i wszystko działało perfekcyjnie – by bez ograniczeń cieszyć się rozrywką w najlepszym wydaniu.

