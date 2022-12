Święta nie tylko z Kevinem. W Polsat Box Go czekają gorące nowości

Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok to specyficzny czas, który chcemy spędzić z najbliższymi, wyciszając się i dostarczając wzajemnej radości. Zima, krótkie dni i szybko zapadające mroźne wieczory nie zachęcają jednak do dłuższych rodzinnych spacerów. Zostaje więc domowe kino. A jak kino, to najlepiej z Polsat Box Go.

„Kevin sam w domu” w wigilijny wieczór? Oczywiście, że tak, to przecież już prawdziwa tradycja! Także i w tym roku Polacy będą mogli obejrzeć w Polsacie ten nieustannie popularny film z 1990 roku.

Jak jednak wypełnić pozostały czas podczas Świąt lub w oczekiwaniu na Nowy Rok? Można skakać pilotem po kanałach, ale jeszcze lepiej zajrzeć do Polsat Box Go i wybrać najlepsze filmy i seriale. Znaleźliśmy tam kilka niezłych tytułów, które umilą długie zimowe wieczory.

Polsat Box Go ma kilka zalet, a jedną z nich jest możliwość oglądania na niemal dowolnym urządzeniu – na smart TV na komputerach, na tabletach czy nawet w smartfonie. Jeżeli więc nasi domownicy będą chcieli na dużym telewizorze w salonie koniecznie obejrzeć jeszcze raz wszystkie części „Listów do M”, to zawsze można się zaszyć w drugim pokoju i na tablecie lub smartfonie wybrać coś innego. Zobaczmy, na co warto zwrócić uwagę.

Matka

Dla wymagających widzów, którzy w Świętach lubią nie tylko słodkości, proponujmy w Polsat Box Go kryminalny thriller psychologiczny „Matka” z najlepszą obsadą aktorską. Główna bohaterka serialu Agnieszka Nolińska (Olga Bołądź), uznana dziennikarka śledcza, matka dwójki dzieci, musi się uporać z ogromną tragedią – samobójczą śmiercią 12-letniego syna. Gdy po kilku latach jej mąż Jacek (Łukasz Simlat) otrzymuje propozycję pracy w Holandii, rodzina postanawia rozpocząć nowe życie.

Przed wyjazdem z dziennikarką niespodziewanie kontaktuje się Rafał (Marcin Kowalczyk), bohater jednego z jej reportaży sprzed lat, który odsiaduje wyrok za morderstwo. Mężczyzna nakłania Agnieszkę, by ponownie przyjrzała się jego sprawie.

Historia pozornie wydaje się wyjaśniona, jednak gdy dziennikarka szuka głębiej, zaczyna odkrywać, że morderstwo, o które został skazany Rafał, jest powiązane ze śmiercią jej syna. Zamiast wyjechać z kraju, Agnieszka rozpoczyna poszukiwania oprawców swojego dziecka.

W rolach głównych można zobaczyć również: Olafa Lubaszenkę, Marię Pakulnis, Szymona Gierszewskiego i Małgorzatę Pieczyńską. Ośmioodcinkowy serial według pomysłu Igora Brejdyganta wyreżyserował Piotr Trzaskalski.

Odcinki serialu „Matka” pojawiają się w pakiecie Polsat Box Go Premium od 30 listopada w każdą środę. W Święta można więc już obejrzeć kilka pierwszych.

Wotum nieufności

Kolejna propozycja do obejrzenia w Polsat Box Go to serial political fiction „Wotum nieufności” na podstawie powieści Remigiusza Mroza. W serwisie jest już dostępnych wszystkich sześć odcinków, więc całą produkcję można zrobić podczas jednego, długiego seansu.

„Wotum nieufności” to historia, która wciąga nas w pełen intryg, brutalny świat polityki. Po ustąpieniu prezydenta, obowiązki głowy państwa przejmuje marszałek Daria Seyda (Katarzyna Dąbrowska), która wraz z urzędującym premierem i szefem swojej partii liczy na zwycięstwo w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Jej przeciwnikiem w wyścigu o fotel prezydencki jest wschodząca gwiazda prawicy – Patryk Hauer (Antoni Pawlicki), który skrupulatnie dba o swój wizerunek w mediach i o pozycję w partii.

Nie wszystko jest jednak takie oczywiste. Hauer, uczestnicząc w pracach komisji śledczej, nieoczekiwanie odkrywa polityczny spisek, sięgający najważniejszych osób z kręgów władzy. Ambitny polityk szuka prawdy, a to zmusza go do znalezienia nieoczekiwanych sojuszników...

W obsadzie znaleźli się również inni, znakomici aktorzy: Zofia Wichłacz, Leszek Lichota, Grzegorz Małecki i Dorota Kolak. Za reżyserię odpowiada Łukasz Palkowski, a za scenariusz – Wiktor Piątkowski i Joanna Kozłowska.

Lulu

Thriller kryminalny czy historia za świata polityki są zbyt ciężkie? Jest i coś lżejszego, co szczególnie spodoba się paniom – dziesięcioodcinkowy serial „Lulu” wyreżyserowany przez Kingę Dębską.

Historia z humorem pokazuje losy kobiety – tytułowej Lulu – która podczas życiowej zmiany przechodzi wiele perypetii miłosnych i zawodowych. Lulu próbuje rozwinąć biznes cukierniczy, mierząc się z niełatwą codziennością, do tego wychowuje zbuntowaną nastoletnią córkę, która dodatkowo przysparza jej różnych problemów. Kobieta mimo przeciwności losu musi uporać się z tymi wyzwaniami, układając życie na nowo.

Odtwórczynią głównej roli jest Anna Dereszowska. Towarzyszą jej: Michał Czernecki, Przemysław Sadowski, a także Andrzej Kłak, Marta Chodorowska, Violetta Arlak i Jacek Łuczak.

Każdy wie lepiej

Nie zawsze mamy nastrój na długie seriale, za to na dobry film zawsze znajdzie się czas i chęć. Jedną z najnowszych (z 1 grudnia) premier w Polsat Box Go jest komedia rodzinna „Każdy wie lepiej”. To dobra propozycja na Święta.

Zakochani Ania i Grzesiek próbują stworzyć nową rodzinę. Pochodzą jednak z dwóch odmiennych światów, więc rozkwitający związek zostaje wystawiony na ciężką próbę. Zaczynają się do niego wtrącać najbliżsi. Jej dzieci, jego dzieci, dociekliwi teściowie, byli małżonkowie. Dwie rodziny wiele różni, ale połączył je wspólny cel – rozbić związek Ani i Grześka. Akcja jest pełna humoru i wzruszeń, czeka nas lawina zaskoczeń, co gwarantuje dobrą zabawę.

W gwiazdorskiej obsadzie u boku Joanny Kulig zobaczymy również m.in.: Michała Czerneckiego, Andrzeja Seweryna, Grażynę Szapołowską, Macieja Musiałowskiego oraz Ewę Wencel. Za reżyserię odpowiada Michał Rogalski.

Jeżyk i przyjaciele

Podczas Świąt nie można też zapomnieć o najmłodszych. Dla nich Polsat Box Go przygotował dostępną od 6 grudnia animację „Jeżyk i przyjaciele”.

Mila i Mędrek to dzieciaki-zwierzaki i para najlepszych przyjaciół, zamieszkujących leśną polanę. Dzielna jeżyczka i przebojowy wiewiór wyruszają w świat, by uratować leśne stworzenia, którym na skutek suszy zabrakło wody. Choć będą musieli stawić czoła wielu trudnościom, udowodnią, że nawet będąc małym, można zostać wielkim bohaterem.

„Jeżyk i przyjaciele” to produkcja niemiecka, ale została w pełni zdubbingowana. Polską obsadę tworzą: Zbigniew Konopka, Grzegorz Pawlak, Krzysztof Szczepaniak, Sebastian Machalski i Daria Widawska.

Szczęścia chodzą parami

Już po Nowym Roku, 3 stycznia, Polsat Box Go zaprasza na gorącą komedię romantyczną prosto z kina – „Szczęścia chodzą parami”.

Ten wzruszający, pełen przewrotnego humoru film opowiada historię Malwiny, przebojowej projektantki samochodów, która zakochuje się w Brunie, wziętym terapeucie par. Uczucie zostaje odwzajemnione, od razu pojawia się między nimi chemia.

Bruno jako terapeuta potrafi uratować każdy związek, jednak jego życie miłosne to seria spektakularnych katastrof. Jest przystojny i zabawny, mógłby być mężczyzną marzeń, jednak niestety – na swoje wybranki sprowadza pecha, a wszystkie jego płomienne romanse kończą się z hukiem. Malwina ulega jego czarowi i niestety, też zostaje wciągnięta w wir niefortunnych zdarzeń. Bruno nie zamierza się tym razem poddać, musi jednak znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek.

W filmie zobaczymy plejadę gwiazd. W głównych rolach występują: Weronika Książkiewicz, Michał Żurawski, Antoni Królikowski i Klaudia Halejcio. W produkcji występują również tacy aktorzy jak Tomasz Karolak, Aleksandra Domańska, Krzysztof Czeczot, Jacek Knap, Maria Pakulnis i Piotr Machalica. Komedię wyreżyserował Bartosz Prokopowicz.

Jak skorzystać z Polsat Box Go?

Żeby w pełni cieszyć się ofertą Polsat Box Go, warto kupić odpowiedni pakiet. Dla miłośników filmów i seriali przewidziany został Polsat Box Go Premium, dający dostęp do ponad stu kanałów telewizyjnych, tysięcy polskich i zagranicznych filmów oraz odcinków seriali, kinowych hitów, a do tego do przedpremierowych odcinków wybranych seriali Telewizji Polsat i TV4.

To przeogromny wybór, a za wszystko, dzięki trwającej obecnie promocji, zapłacimy tylko 30 zł za 30 dni. Co ważne, w Polsat Box Go Premium nie ma reklam, nic więc nie przeszkodzi w zagłębieniu się w filmowe historie.

Dla najbardziej wymagających kinomaniaków jest coś ekstra. Polsat Box Go Premium Disney+, dający dodatkowo dostęp do popularnego serwisu VoD, a wraz z nim do najlepszych filmowych i serialowych produkcji Disneya, studia Pixar, Marvela, z uniwersum Gwiezdnych Wojen, a także National Geographic i Star. Wszystko jest w jednym miejscu, a cały pakiet Polsat Box Go Premium z usługą Disney+ to tylko 50 zł miesięcznie.



Mamy już pakiet, a jak, i na czym z tego wszystkiego korzystać? Tu prawie nie ma ograniczeń. Polsat Box Go można oglądać na dużym telewizorze w salonie – o ile pozostała część rodzinki skończy już swoje seanse pod warunkiem, że jest to smart TV Samsunga, LG czy HiSense albo telewizor z systemem Android TV (Sony, Philips, TLC).

Z Polsat Box Go skorzystamy również w Apple TV, Amazon FireTV oraz na dekoderach Polsatu. Są też inne opcje – usługa dostępna jest także w przeglądarkach na komputerze pod adresem polsatboxgo.pl oraz w aplikacjach mobilnych na urządzeniach z systemami Android, iOS i Harmony OS. Co więcej, serwis będzie działał z Chromecastem i AirPlay, co pozwala na przesyłanie obrazu z telefonu lub tabletu na telewizor. Jest pełen wybór i zawsze w domu znajdzie się kilka urządzeń, które zapewnią świąteczną rozrywkę z Polsat Box Go.

