Plush da Ci swobodę, a do tego mnóstwo gigabajtów

Abonamenty, terminowe umowy i mniejsza elastyczność. Z tym najczęściej kojarzy się abonament telefoniczny. Takich ograniczeń nie ma oferta na kartę, która daje pełną swobodę w korzystaniu z usług telekomunikacyjnych oraz mnóstwo dodatkowych bonusów. Plush wie coś na ten temat.

Plush na kartę to oferta dla osób, które lubią swobodę w wydatkach, efektywność usług oraz brak umów. Różnorodność proponowanych rozwiązań jest tak szeroka, że każdy tu powinien znaleźć coś dla siebie.

Chcesz mieć dużo wszystkiego przez cały miesiąc? Nie ma sprawy. Wolisz płacić mniej, ale w wybrane dni mieć wszystko bez limitu? Też się coś znajdzie. W Plushu na kartę znajdziesz mnóstwo gigabajtów oraz inne atrakcyjne promocje. Już samo doładowanie konta da Ci bonus w postaci dodatkowych gigabajtów, a to dopiero początek.

Plush na kartę to nawet 5300 GB ekstra przez rok

Internet stał się nieodzownym towarzyszem każdego z nas. Jeśli chcesz swobodnie surfować po niekończących się przestworzach sieci, przyda Ci się odpowiednio duży pakiet danych. A taki znajdziesz w ofercie Plush na kartę.

Zasady są bardzo proste. Kupując starter Plusha na kartę i doładowując konto kwotą 20 zł (kwota nie przepada) oraz wysyłając SMS-a o treści ZGODA pod numer 80087, zgarniasz 500 GB na start. A potem jest jeszcze lepiej.

Kupując i utrzymując przez kolejne miesiące pakiet za 40 zł lub 35 zł, który zapewni Ci nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz odpowiednio 50 GB lub 35 GB Internetu miesięcznie (z doładowania i pakietu), co 30 dni możesz otrzymać kolejne paczki po 400 GB. I tak przez 12 miesięcy, co łącznie daje nawet 4800 GB. Z gigabajtami na start zyskasz razem nawet 5300 GB ekstra przez rok. Promocję włączysz kodem *136*11*4800# i klikając zadzwoń.

Kupując i utrzymując przez kolejne miesiące pakiet za 30 zł, który da Ci nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz 30 GB Internetu miesięcznie (z doładowania i pakietu), dodatkowo co 30 dni możesz otrzymać kolejne paczki po 100 GB. Również przez 12 miesięcy, co łącznie da nawet 1200 GB. Kolejne 300 GB zgarniesz za to, że będziesz korzystać z promocji nieprzerwanie przez 12 miesięcy. To już nawet 1500 GB ekstra. A jeśli do tego doliczysz 500 GB na start, łącznie otrzymasz 2000 dodatkowych gigabajtów przez rok. Promocję włączysz kodem *136*11*1500# i klikając zadzwoń.

Niewykorzystane gigabajty nie przepadają

W Plushu na kartę możesz mieć aż 450 GB miesięcznie. A co, jeśli nie dasz rady wszystkiego wykorzystać? Nie przejmuj się tym, ponieważ nowa oferta umożliwia przenoszenie niewykorzystanych gigabajtów na kolejne miesiące. Dzięki temu możesz z nich skorzystać wtedy, kiedy Ci pasuje.

Co ważne, powyższa zasada dotyczy również paczki 500 GB, które możesz otrzymać na start.

Social Media bez limitu i 10 GB na filmiki

W Plushu na kartę nie musisz się martwić o zużycie gigabajtów podczas korzystania z mediów społecznościowych. Przy doładowaniach kosztujących do 25 zł miesięcznie, promocja obejmuje Facebooka. Jeśli zdecydujesz się na wyższe doładowanie, posiadanych gigabajtów nie będą zużywać również Messenger, Instagram oraz WhatsApp.

Mało? Przy wyższych doładowaniach użytkownicy otrzymują również dodatkowe 10 GB miesięcznie na korzystanie z TikToka oraz serwisu YouTube.

Nie chcesz limitów? Proszę bardzo

Nawet gdy jesteś wyposażony w te wszystkie gigabajty, może się zdarzyć, że chciałbyś surfować po Internecie zupełnie bez limitów. Plush na kartę również daje Ci taką możliwość.

Jeśli zdecydujesz się na zakup pakietu za co najmniej 30 zł miesięcznie, możesz dopłacić 1 zł, by przez 24 godziny streamować filmy, słuchać muzyki online, grać w gry czy surfować po Internecie bez obaw o limit danych. Chcesz z tego skorzystać? Wyślij SMS o treści NOLIMIT pod numer 80225.

TIDAL przez rok za darmo

TIDAL to prawdziwy raj dla melomanów. Dzięki ponad 100 milionom utworów muzycznych i 650 tysiącom klipów wideo, użytkownik otrzymuje dostęp do niemal każdego gatunku i artysty. Niezależnie, czy jesteś fanem rocka, hip-hopu, jazzu czy muzyki klasycznej, TIDAL ma to, czego potrzebujesz.

A ile to kosztuje? Tu docieramy do najlepszej części – przez rok zupełnie nic. Użytkownicy Plusha na kartę mogą włączyć promocję bezpłatnym kodem *101*11*555#. Zarejestruj się w serwisie, ściągnij aplikację i korzystaj!

Plush na kartę dla Ciebie, Ciebie i Ciebie

Plush na kartę to oferta, która wybija się spośród tradycyjnych abonamentów telefonicznych. Dla tych, którzy cenią swobodę, efektywność i brak umów, jest idealnym wyborem. Różnorodność proponowanych rozwiązań jest szeroka, dzięki czemu każdy może tu znaleźć coś dla siebie.

Gigabajty na start, ekstra dane nawet przez rok, dane, które nie przepadają, Social Media bez limitu i 10 GB na TikToka oraz YouTube – to tylko niektóre z atrakcji. Do tego możliwość korzystania z Internetu zupełnie bez ograniczeń za złotówkę dziennie oraz TIDAL przez rok za darmo dla miłośników muzyki. A to wszystko znajdziesz pod tym adresem.

Artykuł powstał na zlecenie operatora sieci Plus

