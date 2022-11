Obalamy mity. Oferta na telefon nie musi być droga ani skomplikowana

W 2014 roku operator sieci Plus stworzył markę Plush, dedykowaną przede wszystkim młodzieży. Jej cechy charakterystyczne to proste zasady i niskie koszty. Jednocześnie oferta Plusha jest na tyle bogata, że każdy może tu znaleźć coś dla siebie.

Plush Abonament – niska cena i usługi bez limitu

Abonament głosowy od Plusha to oferta skierowana do osób, które chcą mieć zagwarantowane niskie ceny, mogąc jednocześnie korzystać z nielimitowanych rozmów oraz wiadomości SMS czy MMS. Co istotne, do wyboru jest zarówno umowa na 24 miesiące, jak i umowa na czas nieokreślony.

Plush Abonament na 24 miesiące

Umowa na 24 miesiące daje gwarancję niskiej ceny przez cały okres podstawowy umowy, oferując jednocześnie dodatkowe benefity. To przede wszystkim bezpłatny krajowy transfer danych w serwisach społecznościowych Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp, a także dostęp do serwisu Disney+ przez rok za darmo (od 13 mies. 28,99 zł/mies.). Z kolei na miłośników muzyki czeka dostęp do serwisu muzycznego TIDAL za darmo przez 90 dni (później 19,99 zł/30 dni).

W ramach abonamentów otrzymasz też nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci oraz duże paczki danych do wykorzystania zarówno w kraju, jak i podczas zagranicznych podróży po Unii Europejskiej. W ramach promocji, wybierając pakiet z 30 GB Internetu 5G, przez pierwszy rok zapłacisz tylko 20 zł miesięcznie, a po roku standardową wysokość abonamentu 30 zł/mies.

To oczywiście nie wszystkie korzyści, jakie daje Plush Abonament z umową na 24 miesiące. W jej ramach otrzymasz także:

dostęp do najszybszej sieci 5G w Polsce w cenie (w dwóch abonamentach),

aktywację za 0 zł,

do 12 miesięcy za 0 zł, jeśli przeniesiesz do Plusha numer z oferty abonamentowej i nie będziesz korzystał z telefonu,

możliwość zakupu telefonu w atrakcyjnych ratach 0%,

rabat 5 zł miesięcznie na pierwszy i każdy dodatkowy numer.

Plush Abonament na czas nieokreślony

Nie chcesz długiego kontraktu? Plush ma dla Ciebie umowę na czas nieokreślony. Za 25 zł miesięcznie otrzymasz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich sieci bez limitu, 15 GB Internetu (20 GB po 24 miesiącach) oraz bezpłatny krajowy transfer danych do serwisów Facebook, Messenger, Instagram i WhatsApp. Jeśli zdecydujesz się na więcej numerów, za każdy z nich zapłacisz o 5 zł miesięcznie mniej. Możesz też skorzystać z wakacji od abonamentu – wystarczy wysłać SMS o treści WAKACJE pod numer 80666.

Gdy brakuje Ci Internetu, zawsze możesz go dokupić. Za 5 GB zapłacisz tylko 5 zł.

Plush Internet – najszybsze 5G w Polsce w dobrej cenie

A może potrzebujesz dostępu do szybkiego Internetu mobilnego, ale nie chcesz się wiązać z operatorem długą umową? W takim przypadku Plush dla Ciebie dwie propozycje z umową na czas nieokreślony.

Jeśli potrzebujesz więcej gigabajtów co miesiąc, a do tego chcesz skorzystać z najszybszego 5G w Polsce, możesz wybrać pakiet o wielkości powiększonej do 200 GB (zamiast 100 GB), płacąc za to tylko 60 zł miesięcznie.

Jeśli Twoje potrzeby są mniejsze, do wyboru masz pakiet 60 GB za 30 zł miesięcznie. Dodatkowo, po 6 miesiącach paczka internetowa urośnie do 90 GB miesięcznie, a po 12 miesiącach – do 120 GB miesięcznie.

Plush Internet to także dodatkowe benefity i możliwości:

rabat 5 zł miesięcznie na każdy dodatkowy numer,

możliwość zakupu urządzenia w atrakcyjnych ratach 0%,

możliwość skorzystania z wakacji od abonamentu – wystarczy wysłać SMS o treści WAKACJE pod numer 80667,

możliwość dokupienia jednorazowego pakietu 10 GB za 10 zł (ważny do końca okresu rozliczeniowego).

Plush na kartę – elastyczna oferta i hojne bonusy

Dla osób, które chcą elastycznie płacić wtedy, kiedy potrzebują, przeznaczona jest oferta Plush na kartę. Na użytkowników czeka kilka pakietów bez limitu, dzięki którym łatwo można dopasować ofertę do własnych potrzeb. Za jedyne 30 zł możesz wybrać pakiet w ramach którego dostaniesz nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy, dodatkowo łącznie z bonusem za doładowanie będziesz miał 30 GB, a to wszystko na 30 dni. Dokładając tylko 10 zł zwiększysz ilość gigsów i będziesz miał Internet 5G.

Chcesz nowy telefon? W Plushu możesz go kupić na raty 0% także bez kosztów abonamentu.

Bonusy za doładowanie

W Plushu już doładowanie za 5 zł jest nagradzane dodatkowym bonusem. Są to przede wszystkim kolejne gigabajty do wykorzystania, a także nieograniczony dostęp do serwisów społecznościowych oraz – przy doładowaniu za 25 zł lub więcej – dodatkowe 10 GB do wykorzystania na korzystanie z YouTube i TikToka.

Nawet 1500 GB na lata

W Plushu na kartę znajdziesz o wiele więcej benefitów. Już na start każdy może otrzymać 100 GB za darmo na 30 dni. Wystarczy wysłać SMS o treści 100GB pod numer 80600. Jeśli zgodzisz się na otrzymywanie informacji marketingowych i wyślesz pod ten sam numer SMS o treści ZGODA, otrzymasz 200 GB za darmo, również na 30 dni.

Mało? Co zatem powiesz na nawet 1500 GB na lata? W ramach tej promocji, z której mogą skorzystać nowi i obecni użytkownicy Plusha na kartę, otrzymasz co miesiąc dodatkowe 100 GB Internetu. I tak przez cały rok. Jeśli zachowasz ciągłość korzystania z paczek internetowych, możesz liczyć na dodatkowe 300 GB w ramach jednorazowego pakietu.



Aby móc otrzymać 1500 GB, musisz włączyć i utrzymywać cykliczny pakiet za minimum 30 zł/30 dni oraz włączyć promocję kodem *13611*1500#. Kolejno przez 12 miesięcy będziesz otrzymywać 100 GB co 30 dni, kolejne ekstra 300 GB otrzymasz za nieprzerwane korzystanie z promocji przez cały rok. Teraz najważniejsze – niewykorzystane gigabajty kumulują się, przechodząc z miesiąca na kolejny miesiąc, aż do całkowitego wykorzystania dostępnego limitu. Nie musisz się spieszyć, wystarczy że cały czas będziesz korzystać z pakietu bez limitu za minimum 30 zł/30 dni. W ten sposób promocyjne gigabajty możesz mieć na lata.

Artykuł powstał we współpracy z operatorem sieci Plus

