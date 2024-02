Kup smartfon teraz i zapłać za pół roku. Skorzystaj z wakacji od rat

Chcesz kupić nowy smartfon, ale nie masz na to pieniędzy? Z nową promocją Plusa nic straconego – możesz wybrać i mieć swój nowy model już teraz, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 6 miesięcy.

Jaki smartfon wybrać?

Zakup nowego smartfonu nie dla każdego jest łatwym zadaniem. Na rynku są setki modeli z różnych półek cenowych, od tych bardzo tanich, nadających się przede wszystkim do podstawowych zadań, po te bardzo drogie, które są prawdziwymi kombajnami multimedialnymi, pozwalającymi łączyć się ze światem z dowolnego miejsca, gdzie jest zasięg sieci bezprzewodowej. Jeśli nie wiesz, jak w tym gąszczu wybrać coś dla siebie, zerknij na nasze rekomendacje.

Poniżej znajdziesz kilka modeli smartfonów, które redaktorzy TELEPOLIS.PL mieli w swoich rękach i je sprawdzili pod każdym możliwym kątem w codziennym użytkowaniu. Znajdziesz tam zarówno urządzenie, które świetnie sobie poradzi w trudnym terenie, jak i telefony, które oferują rozwiązania typowe dla flagowców, ale są od nich o wiele tańsze.

Hammer Blade 3 – wytrzymały smartfon z eSIM

Hammer Blade 3 to wytrzymały telefon, który jest jednak znacznie lżejszy od tego typu konstrukcji, ważąc jedynie 245 g. Na rynku zdominowanym przez chińskie modele wagi ciężkiej jest to zatem zdecydowanie ciekawa propozycja, wypełniająca swego rodzaju niszę na rynku. Telefon wyróżnia się interesującym wzornictwem oraz dużym ekranem, który świetnie się sprawuje na co dzień.

Ważny atut tego smartfonu to karta eSIM, a także mało zmodyfikowany system Android. Zastosowane w tym urządzeniu podzespoły zapewniają mu sprawne działanie, a wbudowany głośnik oferuje dobrą jakość dźwięku. Również aparat fotograficzny, mimo swojej prostoty, sprawdza się w szybkiej, wycieczkowej fotografii. Kilka wad też się tu znajdzie, o czym przeczytasz w naszej recenzji.

motorola edge 40 neo – kolory, które mogą zachwycić

Motorola edge 40 neo to piękny smartfon, którego pyło- i wodoodporna obudowa stanowi połączenie szkła Gorilla Glass i ekologicznej skóry w kolorze wziętej wprost z palety Pantone. W jej wnętrzu pracują wydajne podzespoły - MediaTek Dimensity 7030 w połączeniu z 12 GB pamięci RAM tworzy zgrany duet, dzięki któremu wszystko działa tu płynnie i bez zacięć. A zasilająca to wszystko pojemna bateria zapewnia dobry czas pracy. Do kompletu brakuje tylko ładowania bezprzewodowego.

Mamy za to jasny i czytelny w każdych warunkach wyświetlacz z niemal doskonałymi kolorami oraz głośniki stereo, dające dobrej jakości dźwięk. Motorola edge 40 neo oferuje również zestaw świetnych aparatów fotograficznych, dzięki czemu można w piękny sposób utrwalić każdą chwilę na zdjęciach lub klipach wideo. Więcej o smartfonie dowiesz się z tej recenzji.

Samsung Galaxy A34 5G – smartfon niemal bez wad

Samsung Galaxy A34 5G bardzo pozytywnie nas zaskoczył podczas testów. Spodziewaliśmy się wielu kompromisów, a otrzymaliśmy smartfon całkiem sensownie zbalansowany. I choć nie może konkurować z droższymi i znacznie lepiej wyposażonymi smartfonami z serii Galaxy S firmy Samsung, to jednak próżno tu szukać naprawdę poważnych wad.

A jakie są zalety? To obudowa z odpornością na pyły i wodę na poziomie IP67, a także świetny ekran AMOLED o pięknych kolorach. Są też dobre głośniki stereo, sprawne moduły komunikacyjne oraz robiący niezłe zdjęcia aparat z optyczną stabilizacją obrazu. Płynne działanie urządzenia zapewnia wydajny procesor firmy MediaTek, który w połączeniu z 6 GB pamięci RAM wystarcza do typowych zadań, jakie przed nim postawimy. A to wszystko zasilane jest pojemną baterią i pracuje pod kontrolą dopracowanego oprogramowania. W recenzji TELEPOLIS.PL znajdziesz dodatkowe informacje o tym smartfonie.

Samsung Galaxy A54 5G – prawie flagowiec, ale znacznie tańszy

Samsung Galaxy A54 5G to smartfon oferujący doskonałą funkcjonalność w przyzwoitej cenie. Stanowi on dzięki temu doskonały wybór dla osób szukających flagowych rozwiązań, jednak bez konieczności płacenia za to po kilka tysięcy złotych. Odporna na działanie pyłów i wody obudowa, duży ekran Super AMOLED z odświeżaniem 120 Hz i doskonałymi kolorami, dobre głośniki stereo czy robiący świetne zdjęcia aparat z optyczną stabilizacją obrazu – wszystko tu jest.

To jednak nie wszystko. Wewnątrz obudowy pracuje wydajny procesor, wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Dzięki niemu Galaxy A54 5G potrafi się łączyć z siecią 5G Ultra, która zapewnia szybkość pobierania danych nawet do 1 Gb/s. Całość jest zasilana pojemnym akumulatorem i pracuje pod kontrolą systemu Android z funkcjonalnym interfejsem One UI i zapewnionym kilkuletnim wsparciem. A jeśli chcesz poznać szczegóły, dotyczące tego, jak smartfon sprawuje się na co dzień, zerknij do naszej recenzji.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G – dobrze zrobiony średniak

Redmi Note 12 Pro 5G to udany smartfon ze średniej półki, któremu niewiele można zarzucić. Można za to pochwalić. Obudowa smartfonu jest zgrabna, ekran AMOLED zapewnia piękny obraz, a połączenie wydajnego procesora i 6 GB pamięci RAM przekłada się na płynne działanie interfejsu systemowego oraz aplikacji i gier. Z pomocą tego telefonu możemy również skorzystać z szybkiego Internetu 5G, a także innych nowoczesnych rodzajów łączności.

Miłośnicy fotografii mobilnej również znajdą tu coś dla siebie. Główny aparat z tyłu ma rozdzielczość 50 Mpix, optyczną stabilizację obrazu oraz kilka przydatnych funkcji, które pozwalają rozwinąć skrzydła, dając ciekawe rezultaty na zdjęciach i nagraniach wideo. Redmi Note 12 Pro 5G nie zawodzi także, jeśli chodzi o czas pracy. Dba o to pojemna bateria, którą możemy szybko naładować. Po szczegóły zajrzyj do naszej recenzji tego smartfonu.

Wakacje od rat

Chcesz kupić nowy telefon, ale nie masz na niego teraz pieniędzy, bo chwilowo masz inne wydatki? A może wciąż jeszcze spłacasz raty za poprzednie urządzenie? Na takie okazje Plus przygotował ofertę „Wakacje od rat”, dzięki której kupisz każdy z wymienionych wcześniej, polecanych przez TELEPOLIS.PL smartfonów. Możesz też sięgnąć po modele, które są dostępne w Plusie w obniżonej cenie. To Samsung Galaxy A25 5G 6/128 GB, Xiaomi Redmi Note 13 5G 6/128 GB oraz, jeden z naszych typów, motorola edge 40 neo 5G 12/256 GB.

Kup smartfon teraz, a pierwszą ratę zapłacisz za pół roku

W Plusie kupisz nowy smartfon na warunkach dopasowanych do Twoich potrzeb. Decydując się na urządzenia objęte promocją „Wakacje od rat”, istnieje możliwość odroczenia płatności pierwszej raty aż o 6 miesięcy.

Z oferty mogą skorzystać:

Nowi klienci Plusa – wystarczy kupić wybrany smartfon, spośród trzech modeli w obniżonych cenach, z usługą Serwisu Urządzenia Premium oraz podpisać umowę abonamentową.

– wystarczy kupić wybrany smartfon, spośród trzech modeli w obniżonych cenach, z usługą Serwisu Urządzenia Premium oraz podpisać umowę abonamentową. Obecni klienci Plusa – mają do wyboru ponad 80 różnych telefonów (pełna lista w regulaminie), w tym urządzenia polecane przez TELEPOLIS.PL. Trzeba jeszcze spełnić dwa warunki – posiadać i regularnie spłacać abonament od co najmniej 6 miesięcy oraz kupić wybrany z listy smartfon z usługą Serwis Urządzenia Premium 24.

Usługa Serwis Urządzenia Premium 24 pozwala naprawić mechanicznie uszkodzony smartfon zakupionego w Plusie, w przypadku na przykład zalania czy uszkodzenia wyświetlacza. Najważniejsze cechu usługi, to:

naprawa urządzenia w ramach obowiązującego zakresu usługi w autoryzowanym serwisie, bez pytania o przyczyny uszkodzenia,

wygodne zgłaszanie napraw 24/7 na portalu klienta www.naprawaplus.pl, gdzie można na bieżąco sprawdzać status naprawy,

odbiór uszkodzonego urządzenia przez kuriera ze wskazanego adresu i zwrot po naprawie w miejsce dogodne dla klienta, w tym do paczkomatu,

naprawa urządzeń będących w okresie gwarancyjnym w autoryzowanych serwisach producentów, dzięki czemu po naprawie będą one w pełni sprawne i zachowają gwarancję.

Kup dwa abonamenty w cenie jednego

Nowi klienci Plusa, osoby przechodzące do Plusa z innej sieci, a także dotychczasowi użytkownicy ofert Plus na kartę lub Mix, mogą skorzystać dodatkowo z promocji, dzięki której otrzymają aż dwa abonamenty w cenie jednego. Wystarczy wybrać ofertę abonamentową za 69 zł miesięcznie przez rok z rabatami, otrzymując w zamian:

nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y,

240 GB na dwa numery do wspólnego wykorzystania.

Po roku opłata za 2 abonamenty w cenie 1 wzroście do 129 zł miesięcznie z rabatem.

Pełna oferta Plusa jest dostępna na stronie www.plus.pl.

Artykuł reklamowy przygotowany na zlecenie operatora sieci Plus

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Plus