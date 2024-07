Tę sztuczkę powinien znać każdy. Chodzi o tańszy Internet

Nowa oferta światłowodu w sieci Plus to najprostszy sposób na tańszy Internet. Ten jeden sposób powinien znać każdy.

Jeśli tak jak ja lubicie grać w gry komputerowe, pewnie zdajecie sobie z serii niepisanych zasad. Wszyscy wiedzą, że czerwone beczki zawsze eksplodują, wielkie, puste pomieszczenie zapowiada walkę z bossem, a jeśli ktoś wygrywa z nami w grze sieciowej, to z pewnością oszukuje.

W prawdziwym życiu tego typu stałych, niezmiennych reguł jest niewiele. To jednak nie znaczy, że nie ma ich wcale. Przykładowo, jeśli dostaniecie dobrą ofertę na światłowód, zawsze warto z niej skorzystać. Tymczasem nowa oferta przygotowana przez Plusa jest bardzo atrakcyjna.

Światłowód w Plusie – szybki Internet dla każdego

Decydując się na Internet stacjonarny w Plusie do wyboru mamy kilka opcji. Wariant podstawowy to łącze o szybkości do 300 Mb/s w cenie od 49 zł miesięcznie. Takie łącze powinno wystarczyć większości użytkowników. Pozwala na komfortowe przeglądanie stron internetowych czy oglądanie filmów i seriali. Jeśli jednak korzystacie z sieci nieco bardziej intensywnie – albo po prostu nie mieszkacie sami – warto pomyśleć o jednej z wyższych propozycji.

Już za 59 zł miesięcznie możemy mieć Internet z szybkością pobierania do 600 Mb/s. W sam raz, kiedy do oglądania wspomnianych wcześniej filmów i seriali jest więcej chętnych. To także sensowna opcja dla osób, które lubią pograć na komputerze lub konsoli. Nie tylko nie musimy się przejmować lagowaniem podczas rozgrywek sieciowych, ale przede wszystkim pobieranie nowych tytułów i gigantycznych aktualizacji nie będzie wymagało planowania z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Z kolei oferta z transferem do 1 Gb/s w cenie od 69 zł miesięcznie to propozycja dla najbardziej wymagających. Przykładowo, dla kogoś takiego jak ja. Lubię grać w gry komputerowe, praktycznie codziennie oglądam filmy w rozdzielczości 4K, a większość swoich danych trzymam w chmurze. Przede wszystkim, jednak Internetu używam do pracy i nierzadko zdarza mi się przesyłać paczki plików liczące po kilkadziesiąt gigabajtów. W dużym skrócie, nie mam czasu na korzystanie z wolnego Internetu – jeśli macie podobnie, to ta oferta jest właśnie dla Was.

Co warto podkreślić, oferta Plus Światłowód jest szeroko dostępna. Aktualnie operator dociera ze swoim Internetem stacjonarnym do blisko 20 milionów mieszkańców Polski, z czego ponad 14 milionów z nich ma dostęp do łącz światłowodowych.

Łącz usługi i wygraj życie

Przytoczona wyżej oferta sama w sobie brzmi całkiem kusząco, prawda? A co, jeśli Wam powiem, że może być jeszcze taniej? Wystarczy skorzystać z jednej oferty łączonej.

Otóż usługi w Plusie i Polsat Box można łączyć, dzięki czemu koniec końców zapłacimy za nie jeszcze mniej. Przykładowo, Internet do 300 Mb/s razem z Pakietem S telewizji Polsat Box będzie nas kosztował tylko 19 zł miesięcznie z rabatami przez pierwsze 12 miesięcy. W porównaniu z 49 zł, które kosztowałby nas sam światłowód, to chyba całkiem dobra okazja, prawda? Szczególnie, że de facto w bonusie dostajemy dostęp do 57 kanałów telewizyjnych.

Oczywiście na podobnej zasadzie możemy łączyć także wyższe warianty usług. Internet o szybkości do 600 Mb/s z Pakietem S telewizji będzie nas kosztował przez pierwszy rok 29 zł miesięcznie z rabatami, z kolei za 1 Gb/s w podobnej konfiguracji zapłacimy 39 zł miesięcznie z rabatami. Okazja tak dobra, że naprawdę żal nie skorzystać.

All In Streaming – nie przepłacaj za rozrywkę

A to nadal nie wszystko, bo Plus ma jeszcze jednego asa w rękawie. Za 49,99 zł miesięcznie do każdej z wymienionych wyżej ofert można dobrać pakiet All In Streaming. A dodatkowo w zależności od wybranego abonamentu klienci mogą korzystać z platform przez 3 lub 6 miesięcy w prezencie. Przy wyborze światłowodu od 59 zł miesięcznie z umową na 2 lata klienci otrzymują 6 miesięcy w prezencie. Przy niższych abonamentach – 3 miesiące. W ten sposób w ramach jednej opłaty dostajemy dostęp do najbardziej popularnych platform streamingowych: Disney+, Max i Polsat Box Go Plus.

Gwiezdne Wojny, klasyczne animacje Disneya, Gra o Tron, a może nowa Diuna? Z pakietem All In Streaming każdy znajdzie coś dla siebie, a każdy wieczór może się stać wieczorem filmowym. To jeden z najtańszych sposobów na dostęp do tak bogatej oferty filmów i seriali. Jedyne, co z nim może konkurować, to korzystanie cichaczem z konta znajomego. I nie, tu naprawdę nie ma się czego wstydzić – każdemu z nas kiedyś się to zdarzyło 😉

Jeden lifehack, by wszystkimi rządzić

Jeśli istnieje jeden lifehack, który mógłbym polecić absolutnie każdemu, łączenie usług w Plusie jest tutaj mocnym kandydatem. Bo nie ma czego ukrywać – Internet światłowodowy to w dalszym ciągu najlepszy sposób na dostęp do sieci dla wymagających użytkowników. Skoro można mieć go taniej i to z pakietem telewizyjnym „w prezencie”, to po co przepłacać?

Więcej informacji na temat oferty Plusa znajdziecie na stronie operatora. Wystarczy jeden krok, by cieszyć się szybkim Internetem w niższej cenie i zapomnieć o ograniczeniach.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie operatora sieci Plus.

