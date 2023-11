Telefon na prezent - wybieramy najlepsze propozycje na święta

Szukasz idealnego prezentu na Święta? W Plusie możesz mieć dwa abonamenty w cenie jednego i drugi smartfon w prezencie. Doradzamy, które urządzenia z oferty wybrać.

Święta Bożego Narodzenia to czas zadumy, spotkań z bliskimi oraz prezentów. Patrząc jednak na to od nieco bardziej przyziemnej strony, to także czas atrakcyjnych promocji. Jeśli szukacie akurat fajnej oferty na abonament telefoniczny lub planujecie wymianę smartfona na nowy, trudno wyobrazić sobie lepszą okazję.

Świąteczna oferta w Plusie – dwa abonamenty w cenie jednego

A piszę tak nie bez przyczyny. Z okazji Świąt w Plusie można załapać się na rewelacyjną promocję, w której do zgarnięcia są nie tylko dwa abonamenty w cenie jednego, ale także drugi smartfon w prezencie. Brzmi kusząco, prawda?

Oferta dostępna jest w dwóch wariantach. W wersji 59 zł/mies. z rabatami na klientów Plusa czekają dwa abonamenty z współdzielonym pakietem danych 100 GB oraz nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Taką cenę mamy zagwarantowaną przez dwanaście miesięcy. Od 13 miesiąca, kiedy umowa przechodzi na czas nieokreślony, cena za 2 abonamenty wynosić będzie 109 zł/mies. z rabatem, co nadal jest atrakcyjna ofertą.

Za drugą opcję zapłacimy 69 zł/mies. z rabatami. W tej cenie dostajemy wszystko to, co powyżej, ale pakiet danych rośnie do imponujących 240 GB współdzielonych między dwa numery. Tutaj także przez dwanaście miesięcy cena się nie zmieni. Dopiero po upływie tego okresu, umowa przechodzi na czas nieokreślony, a za dwa abonamenty zapłacimy 129 zł/mies. z rabatem.

Drugi smartfon w prezencie – co wybrać?

Tu jednak atrakcje się nie kończą, bo Plus podwaja nie tylko abonamenty, ale także smartfony. Decydując się na jeden z modeli objętych promocją drugi telefon dostaniemy w prezencie. Co z nim zrobimy? To już zależy tylko od nas. Myślę jednak, że to fajna okazja, by obdarować kogoś bliskiego. Wiecie – tak w duchu Świąt 😉

Lista urządzeń, które można zgarnąć w promocji, prezentuje się następująco:

motorola moto e13 2/64GB – dodawana do wybranych urządzeń marki motorola,

– dodawana do wybranych urządzeń marki motorola, Samsung Galaxy A14 4/64GB – dodawany do wybranych urządzeń marki Samsung,

– dodawany do wybranych urządzeń marki Samsung, Xiaomi Redmi A2 2/32GB – dodawany do wybranych urządzeń marki Xiaomi.

Całkiem fajna opcja, prawda? Tu jednak pojawia się pewna zagwozdka. O ile wybór abonamentu dopasowanego do naszych potrzeb to raczej prosta sprawa, o tyle znalezienie dla siebie idealnego smartfona potrafi przyprawić o ból głowy.

Na całe szczęście macie nas, a my bardzo lubimy z tego typu dylematami pomagać. Postanowiliśmy w związku z tym przejrzeć świąteczną ofertę Plusa i wybrać z niej kilka najciekawszych naszym zdaniem modeli.

motorola edge 40 8/256GB



Obserwując oferty niektórych producentów, czasem można odnieść wrażenie, że smartfony dzielą się wyłącznie na luksusowe flagowce oraz niedrogie urządzenia budżetowe. motorola edge 40 doskonale wpasowuje się pomiędzy tymi dwiema skrajnościami, udowadniając, że świetnie wyposażony telefon wcale nie musi być drogi.

Na pokładzie motorola edge 40 znajdziemy wydajny procesor MediaTek Dimensity 8020, świetnej klasy wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,55” oraz duży akumulator o pojemności 4400 mAh. Obsługuje on także szybkie ładowanie mocą 68 W oraz ładowanie bezprzewodowe. Łatwo także pokochać tutejszy interfejs, mocno inspirowany czystym Androidem. A wspomniałem już, że obudowa motorola edge 40 jest wodoodporna (IP68)?

No i trzeba motce oddać jedno: wygląda obłędnie. Szczególnie w czerwonej wersji kolorystycznej przygotowanej wspólnie z Pantone. Gwarantujemy, że będzie się doskonale komponowała ze świątecznymi ozdobami 😉

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

motorola moto g84 5G 12/256GB



Jeśli zależy nam na telefonie nieco tańszym, ale w swojej klasie co najmniej równie udanym, warto rzucić okiem na motorola moto g84 5G. W redakcji bardzo ten model lubimy i to nie tylko ze względu na atrakcyjną cenę – to po prostu fajny sprzęt do używania na co dzień.

Tu nie ma zbędnych fajerwerków, tylko solidna specyfikacja, która gwarantuje komfortową pracę, przeglądanie Internetu i pozostawanie w kontakcie z bliskimi. Procesor to sprawdzony układ Qualcomm Snapdragon 695, który nie bije może rekordów wydajności, ale za to charakteryzuje się rewelacyjną kulturą pracy i niskim poborem energii. Czeka tu na nas także wysokiej klasy wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,5” oraz odświeżaniu 120 Hz i pojemny akumulator o pojemności 5000 mAh.

Z motorola moto G84 5G zadowoleni powinni być również fani mobilnej fotografii. Telefon wyposażono w podwójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix, który w swojej klasie wyróżnia się bardzo na plus. Opcja w sam raz do zrobienia pamiątkowego zdjęcia przy rodzinnym stole.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Samsung Galaxy A54 5G 8/256GB



Jeśli spojrzycie do słownika i poszukacie hasła „bestseller”, znajdziecie tam Samsunga Galaxy A54 5G. A w każdym razie powinniście znaleźć, bo nie ma chyba obecnie w sklepach drugiego telefonu, który cieszyłby się taką popularnością wśród użytkowników. To świetny telefon, który zdobył sympatię tysięcy użytkowników.

W sumie trudno się dziwić, bo niedroga propozycja Koreańczyków ma w zasadzie wszystko to, czego od smartfona oczekuje typowy Kowalski. Bardzo dobry wyświetlacz? Jest. W modelu znajdziemy panel Super AMOLED o przekątnej 6,4” i odświeżaniu 120 Hz, który zachwyca swoimi żywymi kolorami. Świetny aparat? Również go na pokładzie znajdziemy. Mamy tu „oczko” o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, które świetnie radzi sobie nie tylko ze zdjęciami, ale i z wideo. No i grzechem byłoby nie wspomnieć o głośnikach stereo, dużym akumulatorze (5000 mAh) czy wodoodpornej obudowie (IP67).

Mówiąc krótko, Samsung Galaxy A54 5G to kwintesencja takiego „rozsądnego” smartfona: z jednej strony oferującego większość zalet drogich flagowców, a z drugiej nie rujnującego budżetu. Wcale nas nie dziwi, że cieszy się taką popularnością.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Samsung Galaxy S23 256GB



Samsung Galaxy S23 to z kolei propozycja dla nieco bardziej wymagających użytkowników. To w zasadzie kwintesencja smartfona z segmentu premium: wydajnego, doskonale wykonanego i gotowego, by sprostać każdemu wyzwaniu.

Flagowiec koreańskiego producenta to przede wszystkim superwydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, świetny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 6,1” i doskonały aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Ale wiecie? Kompletnie nie musicie się tym przejmować, bo nie o to tutaj chodzi. Samsung Galaxy S23 to jeden z tych telefonów, które wystarczy wziąć i używać – bez skupiania się na technikaliach, bez ciągłego grzebania w ustawieniach i bez przykrych niespodzianek.

Oczywiście „es-dwudziestka-trójka” ma kilka asów w rękawie, o których warto wspomnieć. Wodoodporna obudowa (IP68), świetne głośniki stereo przygotowane wspólnie z firmą AKG i długi okres aktualizacji to atuty, które łatwo docenić nawet jeśli nie jesteśmy ekspertami od nowych technologii. Podejrzewam jednak, że jeśli jest jedna rzecz, którą telefon ma szansę skraść Wasze serca, to jest to jego… rozmiar. Samsung Galaxy S23 to model wyjątkowo kompaktowy, jeden z nielicznych smartfonów o takich możliwościach, który bez problemu obsłużymy jedną ręką.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Samsung Galaxy S23 Ultra 512GB



A co wybrać, jeśli smartfon absolutnym epicentrum naszego cyfrowego życia? Wtedy potrzeba smartfona do zadań specjalnych: Samsunga Galaxy S23 Ultra. To prawdziwa, bezkompromisowa bestia, która potrafi dotrzymać kroku nawet najbardziej wymagającym użytkownikom.

Samsung Galaxy S23 Ultra wykorzystuje ten sam superwydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, co jego mniejszy krewny. Może się pochwalić równie wysoką jakością wykonania, wodoodpornością itd. Co w takim razie wyróżnia go na tle mniejszego modelu? Chociażby tutejszy aparat. Nie dość, że dostajemy główny moduł z gigantyczną matrycą o rozdzielczości 200 Mpix, dodatkowo na wyciągnięcie mamy jeden z najlepszych zoomów, jakie kiedykolwiek zamontowano w smartfonach, gwarantujący praktycznie bezstratne dziesięciokrotne przybliżenie.

Z kolei jeśli telefon jest dla Was nie tylko gadżetem, ale i narzędziem pracy, pewnie docenicie rysik S Pen, który zmienia Samsunga Galaxy S23 Ultra w prawdziwe mobilne centrum dowodzenia. Mówiąc krótko, jeśli szukacie najlepszego smartfona dostępnego w świątecznej ofercie Plusa, trudno o lepszego kandydata.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Samsung Galaxy Z Flip 5 5G 8/256GB



A może zależy Wam na czymś nieco innym? Na telefonie, który będzie wyróżniał się z tłumu i przyciągał wzrok każdego przechodnia? W takim razie nie trzeba daleko szukać – wystarczy spojrzeć na Samsunga Galaxy Z Flip 5, czyli modnego składaka o niezłych możliwościach.

Nie ma co ukrywać, że główną atrakcją w przypadku Flipa jest jego nietypowy design. Pamiętacie telefony z klapką? To taka nowoczesna interpretacja tego pomysłu. Mamy tu do czynienia ze składanym smartfonem, który po złożeniu spokojnie mieści się w kieszeni lub damskiej torebce, a w środku skrywa duży wyświetlacz Dynamic AMOELD 2X o przekątnej 6,7”. Idealne połączenie wygody i funkcjonalności w wyjątkowo atrakcyjnym opakowaniu.

Ale żeby była jasność: Samsung Galaxy Z Flip 5 to znacznie więcej, niż tylko składany wyświetlacz. To także wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dopracowane oprogramowanie, które pozwala wykorzystać pełny potencjał nietypowej konstrukcji, a także fenomenalna jakość wykonania (wspominałem, że Flip jest w pełni wodoodporny?). W zasadzie jedynie aparat odrobinę ustępuje klasycznemu Samsungowi Galaxy S23, ale pod każdym innym względem jego składany krewny spokojnie dotrzymuje mu kroku.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G 6/128GB



Xiaomi to producent, który swego czasu udowodnił, że smartfony mogą być tanie i dobre. Do dziś w portfolio chińskiego producenta – a przy okazji również w świątecznej ofercie sieci Plus – znajdziemy mnóstwo atrakcyjnie wycenionych urządzeń o świetnej specyfikacji. Jednym z nich jest Xiaomi Redmi Note 12 Pro.

To świetna propozycja dla fanów multimediów oraz mobilnej rozrywki. Wiecie, taki telefon, na którym będzie się przyjemnie oglądało Disney+, którego Plus dodaje w prezencie do abonamentów rodzinnych. Znajdziemy tutaj duży wyświetlacz OLED z atrakcyjnymi kolorami, głośniki stereo oraz łączność 5G. Ta ostatnia przyda się, jeśli chcielibyśmy pooglądać ulubione filmy poza domem. Wtedy również najłatwiej docenić akumulator 5000 mAh, dzięki któremu nie trzeba będzie nerwowo rozglądać się za gniazdkiem w połowie seansu.

Ale oczywiście Xiaomi Redmi Note 12 Pro ma do zaoferowania dużo więcej. Chociażby bardzo dobry jak na swój segment cenowy aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix albo szybkie ładowanie mocą 67 W. W skrócie, to taki fajnie wyposażony smartfon dla osób, które nie lubią przepłacać za elektronikę.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

Xiaomi 13T Pro 5G 12/512GB



Wśród przecenionych smartfonów Xiaomi znajdziemy również pewien model, który powinien przykuć uwagę każdego fana mobilnej fotografii. Mowa o Xiaomi 13T Pro, który wyposażono w aparat opracowany wspólnie z legendarną firmą Leica.

Rzeczony aparat to potrójna jednostka z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix. Oprócz tego dostajemy tele z podwójnym przybliżeniem oraz aparat ultraszerokokątny. Na papierze może nie różni się to znacząco od aparatów w innych smartfonach, ale liczą się efekty. Te z kolei w przypadku Xiaomi 13T Pro wypadają fantastycznie.

Ale Xiaomi 13T Pro to nie tylko aparat. To także szalenie wydajny procesor MediaTek Dimensity 9200+, fenomenalny wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67”, akumulator 5000 mAh z szybkim ładowaniem mocą 120 W i jeszcze wiele innych zalet, które długo by wymieniać. Ot, flagowiec pełną gębą.

Sprawdź cenę telefonu w świątecznej promocji

To tylko kilka naszym zdaniem najciekawszych propozycji, które można wyrwać w świątecznej promocji Plusa w pakiecie z dodatkowym smartfonem za 1 zł. Zachęcamy, by sprawdzić pełną listę. Kto wie, może znajdziecie jakąś perełkę, którą przeoczyliśmy w naszym artykule? Jeśli tak, koniecznie podzielcie się nią w komentarzach 😉

Świąteczna promocja Plusa - pełna lista urządzeń

