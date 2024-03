Samsung Galaxy S24 – pewniak dla każdego

Samsung Galaxy S24 to smartfon, który można polecić absolutnie każdemu – i będziemy bronić tej tezy na ubitej ziemi. Aktualnie można go dostać w bardzo atrakcyjnej cenie.

Więc załóżmy, że ktoś ze znajomych przychodzi do mnie po rekomendację nowego smartfona. Wiecie, jaki model rekomenduję w pierwszej kolejności? Tu nie ma nawet chwili wahania: Samsunga Galaxy S24. Ewentualnie Samsunga Galaxy S24+ albo Ultra. W każdym razie jednego z flagowców Koreańczyków. Lata mijają, pojawiają się kolejne generacje telefonów, a popularne „eski” były, są i prawdopodobnie jeszcze długo będą doskonałym, pewnym wyborem dla każdego.

A tak się składa, że aktualnie Plus przygotował dla swoich klientów fajną ofertę, w której nową generację flagowców Samsunga można wyrwać nawet 800 zł taniej. W takiej sytuacji nie ma chyba sensu pisać o tym czy warto się skusić, a raczej dlaczego warto to zrobić.

Sztuczna inteligencja w ludzkim wydaniu

Rodzina Samsung Galaxy S24 zadebiutowała na początku tego roku i przyniosła coś, co ma potencjał, by zrewolucjonizować całą branżę: sztuczną inteligencję.

Na tym etapie chyba każdy miał już okazję usłyszeć o ChatGPT i olbrzymich możliwościach, które tego typu technologia ma do zaoferowania. A teraz wyobraźcie sobie, że ta sama technologia jest na wyciągnięcie ręki bezpośrednio w Waszym telefonie i pomaga Wam w codziennych czynnościach.

Przykładowo, siedzicie na wykładzie lub spotkaniu biznesowym – wystarczy odpalić dyktafon na Samsungu Galaxy S24, a telefon sam przygotuje Wam perfekcyjne notatki. Nie tylko przepisze wszystkie wypowiedzi z podziałem na poszczególnych mówców, ale nawet dorzuci wygodne streszczenie ze skrótem najważniejszych informacji. Albo pojechaliście na zagraniczne wakacje i chcecie porozmawiać z lokalsami – żaden problem, bo telefon w locie przetłumaczy każdą rozmowę, nawet telefoniczną.

A to oczywiście tylko wierzchołek góry lodowej, bo sztuczna inteligencja na pokładzie nowych Samsungów potrafi dużo więcej: wytnie niechciane obiekty ze zdjęć, poszuka informacji o tych słodkich kotkach, które ciągle przewijają nam się na Instagramie (pewnie chodzi o ragdolle) albo podpowie, co odpisać szefowi, kiedy ten pyta, dlaczego na porannego calla przyszliśmy w piżamie. To zupełnie nowy, bardziej intuicyjny sposób korzystania ze smartfona, który doceni masa użytkowników.



Ale w tym miejscu muszę się Wam do czegoś przyznać – wcale nie uważam, żeby funkcje sztucznej inteligencji były tym powodem, dla którego warto sięgnąć po nowe smartfony Samsunga. Wręcz przeciwnie. Tak jak jestem przekonany, że wiele osób będzie Galaxy AI absolutnie zachwyconych, tak przypuszczam, że dla innych będzie to po prostu zbitek niepotrzebnych rozpraszaczy. Ba, prywatnie dużo bliżej mi do tego drugiego grona. Na całe szczęście to nie jest żaden problem, bo urządzenia z rodziny Samsung Galaxy S24 bronią się bez tego typu modnych bajerów.

Doskonały sprzęt i dopracowane oprogramowanie

Najważniejszy powód, dla którego tak łatwo przychodzi mi rekomendowanie flagowców Samsunga jest w sumie mało ekscytujący. To po prostu takie pewniaki; najbezpieczniejszy wybór w swojej klasie. Wiem, że mogę je śmiało polecić i że bez większych problemów posłużą tej drugiej osobie długie lata. Najnowsza generacja „esek” bynajmniej nie jest tutaj wyjątkiem.

Niezależnie od tego, na który model się zdecydujemy, wszystkie urządzenia z rodziny Samsung Galaxy S24 mogą się pochwalić absolutnie perfekcyjną jakością wykonania i wytrzymałą konstrukcją z wodoopornością na poziomie IP68. To nie są plastikowe telefony, które rozpadną się po roku, jeśli nie włożymy ich do grubego etui. To produkty premium, które nie tylko doskonale się prezentują, ale przede wszystkim są niezawodne.

Do tego w każdej wersji dostajemy świetne wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X z absolutnie kosmiczną jasnością maksymalną i świetnym odwzorowaniem kolorów, doskonałe aparaty i wydajne procesory. Niezależnie od tego, czy wybierzemy Samsunga Galaxy S24 Ultra z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, czy któryś z tańszych wariantów z Exynosem 2400, dostajemy zapas mocy obliczeniowej, który zagwarantuje płynne działanie telefonu w perspektywie kilku najbliższych lat.

Ale warstwa sprzętowa to jedno, a druga sprawa to oprogramowanie, które ma do zaoferowania dużo więcej niż tylko kilka sztuczek na bazie sztucznej inteligencji. Na przykład dzięki trybowi DeX możemy zrobić z naszego smartfona pełnoprawny komputer stacjonarny. Przede wszystkim jednak tutejszy interfejs One UI zachwyca wysokim poziom intuicyjności i dopracowania. Każda funkcja jest dokładnie tam, gdzie być powinna, a jako użytkownik nie jesteśmy bombardowani masą okienek i reklam, jak ma to czasem miejsce u konkurencji. No i nie musimy się martwić o bezpieczeństwo naszych danych – na ich straży czuwa technologia Samsung Knox, czyli prawdopodobnie najbardziej zaawansowany system zabezpieczeń, jaki znajdziemy w tej branży.

No i jest jeszcze jedna kwestia: wsparcie. Do smartfonów z Androidem przylgnęła swego czasu krzywdząca łatka urządzeń, które krótko po premierze zostają porzucone przez producentów i nie mogą liczyć na żadne aktualizacje. Pomijając fakt, że (na szczęście) w dzisiejszych czasach jest już ona coraz mniej aktualna, to w przypadku smartfonów Samsunga po dwakroć nie musimy się update’ami przejmować. Producent obiecuje, że telefony z rodziny Galaxy S24 będą otrzymywały aktualizacje przez siedem lata od premiery. Innymi słowy „eska” kupiona dzisiaj będzie Wam nadal bez problemu służyć w roku 2031.

Różne smartfony na różne potrzeby

Celowo pisząc o zaletach rodziny Galaxy S24 nie pisałem o konkretnych modelach, bo trochę mijałoby się to z celem. Każdy z nas ma nieco inne potrzeby. Osoba, która szuka telefonu małego i kompaktowego raczej nie spojrzy na Samsunga Galaxy S24 Ultra, za to chętnie sięgnie po podstawowy model z ekranem 6,2”. Co innego wymagający poweruser, dla którego większy wyświetlacz, obsługa rysika S Pen i znacznie bardziej rozbudowany zestaw aparatów w stu procentach rekompensują nieco wyższą cenę.

Sam najwięcej czasu spędziłem ze średnim przedstawicielem nowej serii, modelem Samsung Galaxy S24+. Jest to zresztą ten wariant, po który samemu bym sięgnął, szukając telefonu najlepiej dostosowanego do moich potrzeb. Nie oczekuję, że smartfon zastąpi mi mojego bezlusterkowca, więc tutejszy potrójny aparat w zupełności spełnia moje potrzeby. Decydując się na „plusa” dostaję natomiast większość pozostałych korzyści wariantu Ultra w nieco bardziej przystępnej cenie. Przede wszystkim mam do dyspozycji duży akumulator o pojemności 4900 mAh oraz większy ekran o przekątnej 6,7”, na którym w razie potrzeby można nawet komfortowo popracować.

Ze swojej strony nie potrzebuję od smartfona nic więcej, ale wiecie – każdy z nas ma inne priorytety i głupio byłoby oczekiwać, że jeden smartfon spełni wymagania każdego użytkownika. W związku z tym fajnie, że Samsung daje nam wybór i oferuje aż trzy warianty swojego flagowca.

Samsung Galaxy S24 w Plusie – takiej okazji jeszcze nie było

Nieważne jednak, na który wariant się zdecydujecie – dobra wiadomość jest taka, że aktualnie możecie go mieć w wyjątkowo atrakcyjnej cenie. Decydując się na zakup abonamentu w sieci Plus możecie uzyskać nawet 800 zł rabatu na urządzenia z rodziny Samsung Galaxy S24.



Przykładowo, kupując Samsunga Galaxy S24 Ultra w wersji 12/256 GB płacicie 599 zł na start i np. 12 rat po 433,33 zł/mies. Łączny koszt zakupu w ramach takiej oferty to 5798,96 zł, podczas gdy standardowo cena telefonu w tej konfiguracji wynosi 6599 zł.

Natomiast wybierając Samsunga Galaxy S24 5G 8/128GB można zaoszczędzić 600 złotych. Na start zapłacicie 349 złotych oraz np. 12 rat po 262,49 zł/mies.

I to nadal nie jest koniec, bo wisienką na torcie jest możliwość zakupu dwóch abonamentów telefonicznych w cenie jednego, co oznacza dalsze oszczędności. Jeśli jesteście zainteresowani, koniecznie zajrzyjcie na stronę sieci Plus, gdzie czekają na Was szczegółowe informacje na temat aktualnych promocji.

Sprawdź pełną ofertę na serię Galaxy S24 w sieci Plus

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie operatora sieci Plus.

