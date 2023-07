Ile Internetu potrzebujesz? Odpowiedź może Cię zaskoczyć

Ile gigabajtów potrafi zużyć oglądanie filmów? Przeglądanie mediów społecznościowych? Granie? I ważniejsze pytanie – jak dużego pakietu tak naprawdę potrzebujesz? Znamy odpowiedź!

Ile danych w swoim pakiecie internetowym potrzebuje typowy użytkownik? Przez wiele lat odpowiedź na to pytanie była tak naprawdę tylko jedna: więcej.

Pamiętam czasy, krótko po zakupie mojego pierwszego smartfona, kiedy na cały miesiąc miałem do wykorzystania raptem 250 MB. Zmuszało to do podejmowania trudnych decyzji. Przykładowo, czy lepiej wykorzystać go na pobranie materiałów potrzebnych mi na zajęcia, czy na oglądanie śmiesznych filmików z kotami? Nie muszę chyba mówić, że koty zwykle wygrywały.

Na szczęście dziś sytuacja wygląda trochę inaczej. Obecnie pakiety internetowe to już nie setki megabajtów, a dziesiątki gigabajtów. Nie ma problemu ze znalezieniem oferty, która spokojnie zaspokoi nasze potrzeby. Tu jednak pojawia się pytanie, czy aby nie popadliśmy w inną skrajność. Czy naprawdę potrzebujemy aż takich limitów transferu? Ile danych tak naprawdę zużywamy?

To zależy od tego, do czego Internet wykorzystujemy. Inne będą potrzeby studenta, który pół dnia spędza na uczelni, co tydzień wraca w rodzinne strony i zdarza mu się trzy razy do roku zmienić adres zamieszkania, a inne potrzeby będzie miał pracujący z domu ojciec trójki dzieci. Innego pakietu będzie potrzebowała osoba, dla której 5G i LTE to tylko dodatek do światłowodu, a innego osoba, dla której to jedyny sposób na dostęp do Internetu. Wymieniać mogę jeszcze długo, ale łapiecie chyba o co chodzi, prawda?

Dlatego przeanalizujemy to od trochę innej strony. Weźmiemy na tapet ofertę sieci Plus i sprawdzimy, na ile realnie możemy sobie pozwolić z każdym dostępnym pakietem Internetu. Żeby ułatwić nieco porównanie, przeanalizujemy kilka popularnych zastosowań, przyjmując następujące dane:

Oglądanie filmów na YouTube w rozdzielczości 1080p i 30 kl./s. – uśredniając to ok. 3 GB/godz.

w rozdzielczości 1080p i 30 kl./s. – uśredniając to ok. 3 GB/godz. Słuchanie muzyki na Tidal w jakości Hi-Fi – ok. 635 MB/godz.

w jakości Hi-Fi – ok. 635 MB/godz. Przeglądanie Facebooka – ok. 850 MB/godz.

Abonament w Plusie M za 59 zł/mies.

Abonament Plus M daje nam 50 GB miesięcznie. Trzymając się naszych założeń oznacza to:

ok. 17 godz. oglądania YouTube’a,

ok. 80 godz. słuchania muzyki na Tidal,

ok. 60 godz. przeglądania Facebooka.

Jak widać na bestselerowym, wziętym do porównania abonamencie możemy sobie pozwolić na całkiem sporo… przynajmniej na pierwszy rzut oka. Jeżeli Internet mobilny jest dla Was wyłącznie dodatkiem np. do światłowodu, 50 GB prawdopodobnie wystarczy Wam z dużym zapasem i bez zabawy w niepotrzebne wyrzeczenia.

Sam operator rysuje tę ofertę jako idealną dla osób, które nie mają problemu np. z oglądaniem filmów w rozdzielczości 480p stosowaniem czy słuchaniem muzyki w nieco niższej jakości. I faktycznie w takiej sytuacji również będzie to dobra opcja. W innym przypadku te 50 GB może zniknąć szybciej niż się zorientujecie.

YouTube'a na danych mobilnych bać się nie trzeba, nawet jeśli nie macie dużego pakietu

Abonament w Plusie L za 69 zł/mies. zamiast 79 zł/mies.

Przeskakując oczko wyżej w ofercie operatora możemy liczyć na 120 GB miesięcznie. To oznacza:

ok. 30 godz. oglądania YouTube’a,

ok. 193 godz. słuchania muzyki na Tidal,

ok. 145 godz. przeglądania Facebooka.

Mówiąc krótko, 120 GB powinno z powodzeniem wystarczyć większości użytkowników do codziennego używania – no, chyba że spędzacie naprawdę niezdrowe ilości czasu na oglądaniu YouTube’a. Nie oceniam – każdemu z nas zdarzają się nudniejsze dni na home office.

Generalnie jednak podczas zwykłego przeglądania stron internetowych, korzystania z mediów społecznościowych, czy nawet oglądania multimediów zużycie takiego pakietu będzie wyzwaniem. To optymalna opcja dla mniej wymagających użytkowników, którzy mają zamiar używać Internetu mobilnego jako głównego sposobu na dostęp do sieci.

Muzyka w bezstratnej jakości? Z odpowiednim pakietem możecie się nią delektować także poza domem

Abonament w Plusie XL za 99 zł/mies.

Najwyżej w hierarchii mamy ofertę z 250 GB transferu miesięcznie. To daje:

ok. 83 godz. oglądania YouTube’a,

ok. 403 godz. słuchania muzyki na Tidal,

ok. 301 godz. przeglądania Facebooka.

Skoro ustaliliśmy już, że 120 GB powinno wystarczyć większości użytkowników do większości zastosowań, to na co komu ponad dwa razy tyle? Bo nie wszyscy się w tej „większości” mieszczą.

Osoby pracujące w zawodach kreatywnych (np. fotografowie) regularnie muszą przesyłać duże ilości danych – zdjęć, filmów itp. Dla przykładu, paczki z wideo, które wysyłam do naszego montażysty, miewają po ok. 50 GB, a na jednej w miesiącu się nie kończy. W takiej sytuacji Internet mobilny być może nie zastąpi w stu procentach światłowodu, ale możliwość swobodnego przesyłania danych np. podczas pracy w terenie okazuje się bezcenna, a pakiet 250 GB wydaje się idealnie skrojony na takie okazje.

Osoby dużo grające na komputerze lub konsoli również nie powinny się ograniczać. Co prawda sama rozgrywka sieciowa zużywa mikroskopijne wręcz ilości danych (kilkadziesiąt megabajtów na godzinę zabawy), ale te gry trzeba najpierw pobrać. Dzisiejsze produkcje mają kilkadziesiąt gigabajtów i wymagają niewiele mniejszych aktualizacji, dlatego nawet 250 GB nie wydaje się taką przesadą.

5G i 5G Ultra zmieniają zasady gry

Pewnie każdy z Was potrafi w tym momencie ustalić, na którym szczebelku potrzeb mniej więcej się znajduje. Ba, jestem przekonany, że dla większości w pierwszym momencie, nie będzie to najwyższa oferta, szczególnie jeśli Internet mobilny jest dla Was wyłącznie dodatkiem do stacjonarnego.



To ostatnie może się jednak niebawem zmienić. Wszystko za sprawą łączności 5G, która z każdym dniem zyskuje na popularności i dociera do coraz szerszego grona odbiorców. To oznacza stabilne połączenie, szybsze transfery i niższe opóźnienia. Mówiąc krótko, Internet mobilny coraz częściej staje się realną alternatywą dla światłowodu.

Tym bardziej, że technologia 5G nie stoi w miejscu. Plus wprowadził do swojej oferty nowość – 5G Ultra. To nowe rozwiązanie oparte o agregację trzech różnych częstotliwości (2600 MHz, 2100 MHz i 1800 MHz), którego maksymalna prędkość technologiczna pobierania danych wynosi 1 Gb/s. Taki Internet powinien zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Sprawdziliśmy 5G Ultra w Plusie. Faktycznie jest moc!

Ale szybszy Internet to więcej pobieranych danych. Jak to mówią, „apetyt rośnie w miarę jedzenia”, a kiedy „zjeść” możemy 1 GB w ciągu raptem kilku sekund… cóż, może faktycznie warto pomyśleć o pakiecie 250 GB? Podobno od przybytku głowa nie boli 😉

Internet dla każdego i na każdą kieszeń

Ważne jednak, że w dzisiejszych czasach możemy zdecydować się na najlepszą ofertę dopasowaną do swoich potrzeb i cieszyć się szybkim Internetem. Dlatego jeśli chcielibyście znaleźć pakiet dla siebie, koniecznie sprawdźcie, co przygotował dla Was Plus.

