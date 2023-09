Powrót do szkoły? Z Plusem to czysta przyjemność… i masa oszczędności

Plus przygotował specjalną ofertę z okazji powrotu do szkoły. Można się załapać na duże oszczędności – i to niezależnie od wieku.

Dla wielu osób wrzesień to jeden z najsmutniejszych miesięcy w roku. To symboliczny koniec słońca, upałów i – co ważniejsze – wakacji. Ale przecież wrzesień wcale nie musi być ponury! W końcu to też moment, kiedy możemy podzielić się wspomnieniami z urlopu z bliskimi, do kawiarni wracają dyniowe latte, a liście na drzewach przybierają piękną złocistą barwę. To także ten moment, kiedy możemy zaoszczędzić sporo kasy, korzystając z promocji na powrót do szkoły.

Tak się składa, że właśnie taką ofertę przygotował dla swoich klientów operator sieci Plus. Osoby, które z niej skorzystają, mogą oszczędzić dobrych kilkaset, a nawet kilka tysięcy złotych.

Trzeba przyznać, że dla osób powracających do szkoły lub na uczelnię tego typu oferta okaże się najbardziej wartościowa. W dzisiejszych czasach szybki dostęp do Internetu jest już po prostu kluczowym elementem edukacyjnej układanki. Promocje przygotowane przez Plusa to okazja do skompletowania cyfrowej wyprawki bez wyrzeczeń i w atrakcyjnej cenie.

Jeden rachunek, dwa abonamenty

To gdzie szukać tych oszczędności? Przede wszystkim warto rzucić okiem na Mistrzowską Ofertę Plusa, w której można otrzymać dwa abonamenty w cenie jednego. W ten sposób płacimy za jeden abonament miesięcznie, a dostajemy dwie niezależne karty SIM, dwa numery i wspólny pakiet gigabajtów.

I to pakiet całkiem spory, bo w cenie 69 zł/mies. otrzymujemy 240 GB, natomiast w wariancie za 59 zł/mies. mamy 100 GB. Obie opcje powinny z dużą nawiązką wystarczyć na wszystkie potrzeby związane z codzienną nauką i rozrywką.

Mistrzowska Oferta za 59 zł/mies. została przygotowana dla klientów Plusa, którzy równocześnie kupią albo przedłużą inny abonament głosowy za min. 39 zł/mies. lub Internet mobilny/światłowodowy) za min. 19 zł/mies. Z Mistrzowskiej Oferty za 59 zł/mies. mogą skorzystać także klienci Polsat Box, którzy równocześnie kupią lub przedłużą usługę Polsat Box za min. 20 zł/mies.

Brzmi jak idealna propozycja dla rodziny z dwójką dzieci, prawda? Ale nie trzeba myśleć tak szablonowo. Na szczęście nikt nie sprawdza, kto będzie z drugiego numeru korzystał. Chcecie skorzystać z oferty z drugą połówką? Z kolegą z akademika? A może po prostu chcecie mieć zapasowy numer telefonu w ramach jednego abonamentu? Opcje są w zasadzie nieograniczone, a Mistrzowska Oferta Plusa w każdym z tych scenariuszy wypada równie atrakcyjnie.

No a na tym nie koniec, ponieważ tylko teraz wraz z abonamentem operator rozdaje roczny dostęp do Disney+ w prezencie. To tak gdyby ktoś nie miał pomysłu, jak wykorzystać te wszystkie gigabajty 😉

Dodatkowy smartfon gratis? Brzmi jak plan!

Abonament jednak nikomu na nic się nie przyda, jeśli nie będziemy mieli urządzenia, które pozwoli go wykorzystać. Tymczasem smartfon to kolejny ważny element cyfrowej wyprawki. Ważny i… drogi.



Wiadomo, może nie trzeba od razu kupować dziecku flagowego modelu za kilka tysięcy złotych, jednak na telefonie nie warto za bardzo oszczędzać. W końcu mówimy o urządzeniu, które ma mu pomóc w poznawaniu świata – nie tylko tego wirtualnego. Warto wybrać model, który będzie charakteryzował się niezawodnością i przyzwoitą specyfikacją.

Na całe szczęście taki sprzęt wcale nie musi zrujnować domowego budżetu. W ramach Mistrzowskiej Oferty w Plusie można otrzymać dwa smartfony w cenie jednego. Przykładowo wybierając abonament z dostępem do najszybszego 5G za 59 zł/mies. w zestawie z Xiaomi Redmi Note 12 5G za 1 zł na start oraz 12 rat po 133,17 zł/mies. można mieć w prezencie Xiaomi Redmi A2. Łączny koszt sprzętu w takim układzie to raptem 1600 zł. Co więcej, nie trzeba płacić całości od razu – zamiast tego mamy gotówkę w kieszeni na pilniejsze wydatki.

Oczywiście promocja łączy się ze wspomnianą wcześniej ofertą dwóch abonamentów w cenie jednego. W efekcie dostajemy wszystko, co potrzebne do komfortowego korzystania z sieci.

Przyszłość w barwach 5G

W komfortowym korzystaniu z Internetu z pewnością pomoże jeszcze jedno: łączność 5G. Nowy standard zadomawia się w Polsce coraz szybciej i już potrafi zagwarantować dużo szybszy i bardziej stabilny dostęp do wszystkich popularnych aplikacji. Czy to tych o zacięciu rozrywkowym, takich jak serwisy streamingowe, czy też niezbędnych w codziennej nauce. To także sposób, żeby pozostać w stałym kontakcie z bliskimi.

Decydując się na abonament w Plusie dostajemy dostęp do nowości od Plusa – 5G Ultra, czyli internetu mobilnego zapewniającego prędkość na poziomie światłowodu. Jest tylko jedna istotna różnica: ze światłowodu możemy korzystać wyłącznie w domu, a do 5G Ultra mamy dostęp także poza domem, wszędzie tam gdzie jest zasięg. Nieważne, czy jedziemy akurat do pracy, uczymy się w szkolnej bibliotece, czy wyskoczyliśmy za miasto ze znajomymi.

Czy istnieje obecnie lepszy sposób na korzystanie z Internetu mobilnego? Cóż, my o takim nie słyszeliśmy 🙂

Opcja stacjonarna

Jeśli jednak zależy Wam na szybkim Internecie stacjonarnym, także tu czeka na Was atrakcyjna propozycja. Decydując się na jednoczesny zakup telewizji Polsat Box oraz światłowodu Plusa przez cały pierwszy rok będziecie płacić tylko 19 zł/mies. po rabatach. Aha, no i dostaniecie Disney+ w prezencie. Łącznie można w ten sposób oszczędzić ponad 1000 zł. Brzmi dobrze, prawda?

Można też skorzystać z zupełnie nowej promocji dla rodziców lub opiekunów prawnych dzieci chodzących do szkoły podstawowej. Plus przygotował dla nich zniżkę aż 50 procent na Internet – i to zarówno w wydaniu mobilnym, jak i na światłowód. W promocji można mieć np. pakiet 50 GB już za 19,50 zł/mies. (zamiast standardowych 39 zł) lub światłowód o szybkości do 1 Gb/s już od 34,50 zł/mies. (zamiast standardowych 69 zł/mies.).

Mówiąc krótko, powrót do szkoły z Plusem może być bardzo przyjemny. Nowy smartfon, tańszy abonament i Disney+ w prezencie świetnie sprawdzą się jako sposób na zwalczenie jesiennej chandry. Z pewnością okażą się też doskonałą pomocą dla młodych odkrywców, zaczynających kolejny etap edukacji.

