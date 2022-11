Możesz mieć lepszy telewizor. Zasługujesz na to

Telewizor jest dla Ciebie czymś więcej niż tylko zwykłym czarnym pudłem? W takim razie czas zapoznać się z ofertą Panasonic.

Tak właściwie to na co Ci telewizor? Pytam zupełnie serio. W końcu minęły czasy, kiedy wielki mebel postawiony gdzieś w salonie było jedynym oknem na świat. Zakładam, że jeśli ktoś w 2022 roku szuka nowego telewizora, to nie robi tego z musu, a ma ważny powód.

Nowy telewizor? Serio? Serio!

Powody mogą być różne. Być może chodzi tylko o to, żeby mieć większego niż somsiad? Nie oceniam. Strzelam jednak, że jeśli czytasz te słowa, to od telewizora oczekujesz znacznie więcej. W końcu nie chodzi tylko o to, żeby mieć na czym obejrzeć ulubiony film albo mecz, prawda? Chodzi o to, żeby przeżyć widowisko.

Myślę, że zgodzą się ze mną przede wszystkim fani piłki nożnej, którzy mają w tym roku swoje święto – Mundial w Katarze. Jeśli chcesz całkowicie wkręcić się w sportowe emocje, dobry ekran to podstawa. Ale to także fundament świetnej zabawy podczas grania na konsoli czy seansu w domowym kinie. Mówiąc krótko, telewizor to nie jest sprzęt, na którym warto oszczędzać.

Panasonic LX940E – bo każdy zasługuje na dobry telewizor

Na całe szczęście nie trzeba też od razu wydawać na niego fortuny. Jak udowadnia tegoroczna oferta firmy Panasonic, można na rynku znaleźć doskonały telewizor w atrakcyjnej cenie.

Przykładów nie trzeba szukać daleko. Wystarczy rzucić okiem na modele z serii LX940E. Mówimy tu o rodzinie wysokiej klasy telewizorów wyposażonych w matryce z podświetleniem LED. Oczywiście takie rzeczy jak rozdzielczość 4K, wsparcie dla technologii HDR (w tym standardu Dolby Vision) i funkcje Smart TV mamy tutaj w standardzie. Urządzenia z serii LX940E mają jednak do zaoferowania dużo więcej.

Przede wszystkim stanowią doskonały wybór dla fanów sportu oraz zaprawionych graczy. W przeciwieństwie do tańszych konstrukcji, modele z rodziny LX940E wyposażone zostały w matryce 120 Hz. W połączeniu z zaawansowanym procesorem obrazu HCX Pro AI oznacza to płynny ruch i doskonałe odwzorowanie dynamicznej akcji – czy to podczas meczu na stadionie, czy też tego rozgrywanego online.

Procesor HCX Pro AI to jednak nie tylko doskonałe animacje, dzięki którym w pełni wykorzystasz potencjał matrycy 120 Hz. To także zaawansowane funkcje obróbki obrazu, w czasie rzeczywistym dostosowujące kolory i kontrast zarówno do oglądanych treści, jak i warunków panujących w pomieszczeniu, w którym oglądamy. Telewizor sam rozpozna, kiedy skończysz oglądać film i przełączysz kanały na transmisję z mundialu i dobierze właściwe ustawienia, dzięki czemu zawsze możesz liczyć na gwarancję doskonałych wrażeń.

Przyznam natomiast, że jako gracza dużo bardziej interesują mnie funkcje, dzięki którym telewizory z rodziny LX940E będą idealnym kompanem dla nowoczesnych konsol. Na pokładzie znalazło się HDMI 2.1, dzięki któremu bez problemu zagrasz w kompatybilne gry w 4K przy zawrotnych 120 FPS. Możesz się także cieszyć technologią VRR, czyli sprytny trik, dzięki któremu wyświetlany obraz zawsze będzie płynny, nawet jeśli ze względu na dynamiczną akcję konsola dostała lekkiej zadyszki.

Panasonic LZ1000E – kiedy „dobry telewizor” to dla Ciebie za mało

I taki telewizor ma sens. Decydując się na którykolwiek model z serii Panasonic LX940E zyskasz gwarancję doskonałych wrażeń i emocjonujących przeżyć bez konieczności wydawania kwoty, za którą kupiłbyś mały samochód. Ale oczywiście jeżeli to nadal za mało, zawsze można mierzyć nieco wyżej i przyjrzeć się urządzeniom z serii LZ1000E.

Telewizory z serii LZ1000E to już klasa sama w sobie. Dopłacając zyskasz bowiem rewelacyjny panel OLED, a wraz z nim doskonały obraz. Perfekcyjna czerń, fenomenalny kontrast i kolory, które wydają się tak prawdziwe, że wystarczyłoby tylko wyciągnąć rękę, by przenieść się w sam środek akcji… Jeśli nie miałeś wcześniej okazji oglądać ulubionego filmu lub gry na ekranie telewizora OLED, to lojalnie ustrzegam: wystarczy jedno spojrzenie i nie ma odwrotu. Taka jakość po prostu uzależnia.

Matryca OLED to także znacznie szybszy czas reakcji, a to oznacza lepsze odwzorowanie dynamicznej akcji. Przydatne w sporcie, kiedy chcesz nadążyć za rozgrywką. Nieocenione w grach, kiedy każda milisekunda może oznaczać być albo nie być, szczególnie podczas wymagających rozgrywek sieciowych.

Seria LZ1000E to jednak przede wszystkim uczta dla kinomanów i to nie tylko za sprawą doskonałych parametrów wyświetlania. Telewizory są naszpikowane rozwiązaniami, które mają zagwarantować, że wszystko, co oglądasz na ekranie, wygląda dokładnie tak, jak wyobrazili to sobie twórcy filmu. Począwszy od specjalnego trybu Filmmaker i funkcji Intelligent Sensing, które mają zapewnić perfekcyjną kalibrację kolorów, uwzględniając przy tym panujące warunki oświetleniowe, poprzez specjalnie skalibrowany tryb Netflix, aż po technologię Dolby Vision IQ oraz wsparcie dla najpopularniejszych standardów HDR. Wszystko to gwarantuje wrażenia porównywalne z tymi, które czekają na Ciebie na sali kinowej… a może nawet lepsze. Szczególnie, kiedy do telewizora podłączymy porządny zestaw głośników, by w pełni wykorzystać potencjał technologii Dolby Audio.

Ale sport sportem, filmy filmami, a wiecie, co uważam za jedną z fajniejszych rzeczy w nowych telewizorach Panasonica? Że kiedy akurat nic nie oglądasz, w salonie wcale nie musi straszyć Cię wielka czarna plama. Dzięki funkcji my Scenery możesz w tym miejscu zobaczyć co tylko zechcesz. Przepiękne krajobrazy? Zdjęcia kosmosu? Reprodukcje dzieł sztuki? Słodkie kotki bawiące się ze szczeniaczkami? Ty decydujesz – ja tylko podsuwam pomysły.



Porządny telewizor? Znajdziesz go w ofercie Panasonic

Tak czy inaczej nie jest ważne, dlaczego szukasz nowego telewizora. Być może chcesz na nowo odkryć, ile emocji może przynieść kibicowanie podczas mundialu, a może szukasz sprzętu, który pozwoli Ci w pełni delektować się ulubionymi filmami. Ważne, że telewizor to dla Ciebie coś więcej niż tylko element wystroju mieszkania. I bardzo dobrze – bo to oznacza, że nowe modele w ofercie firmy Panasonic są właśnie dla Ciebie.

Nowe telewizory z oferty Panasonic można obecnie kupić w bardzo atrakcyjnych cenach:

