Płacisz majątek za telefon? Nie musisz! 7 sposobów na oszczędności

Jak uniknąć gigantycznych opłat za telefon? Doradzamy 7 sprawdzonych sposobów.

Kryzys gospodarczy oraz szalejąca inflacja dają w kość każdemu. Rosnące z miesiąca na miesiąc ceny potrafią mocno nadwyrężyć domowy budżet. Co gorsza, w większości przypadków nie ma przed nimi ucieczki. No bo co? Przestaniemy nagle tankować na stacjach paliw albo opłacać rachunki za energię elektryczną? Niestety nie ma tak lekko.

Oszczędności można jednak szukać gdzie indziej. Przykładowo, może i rachunek za telefon w skali miesiąca nie wydaje się dużym wydatkiem, ale to co najmniej kilkadziesiąt złotych, które regularnie znika z naszego konta. Tymczasem wystarczy kilka prostych sztuczek, żeby kwota ta była dużo niższa – i to praktycznie bez żadnych wyrzeczeń.

1. Łącz usługi i płać mniej

Szukasz Internetu stacjonarnego do swojego domu? A może atrakcyjnej oferty telewizji? W jednym i drugim przypadku poszukiwania warto zacząć od sprawdzenia, co może nam zaoferować operator, u którego mamy telefon komórkowy. Bardzo często łącząc w ten sposób usługi, możesz sporo oszczędzić lub w tej samej cenie zyskać dostęp do bardziej atrakcyjnej oferty.

Przykładowo, mając telefon w Plusie i opłacając abonament w wysokości co najmniej 45 zł/mies. dobierzesz do niego drugi numer z rabatem w wysokości 25 zł w ramach programu smartDOM. Możesz też dokupić pakiety telewizyjne Polsat Box, za które każdego miesiąca zapłacisz o 10 zł mniej albo Internet światłowodowy o prędkości do 1 Gb/s, za który przez 12 miesięcy zapłacisz tylko 1 zł/mies. Dla porównania, nowi klienci usługi Plus Światłowód będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny tylko przez pierwsze pół roku (co swoją drogą nadal jest bardzo atrakcyjną propozycją).

2. Korzystaj z promocji

A skoro o promocjach mowa, to one też są po to, by z nich korzystać. Jeśli planujesz przedłużyć lub podpisać nową umowę na abonament, pamiętaj, żeby przeliczyć nie tylko, ile w skali roku będą Cię kosztowały podstawowe opłaty, ale także to, ile potencjalnie możesz oszczędzić na dodatkach, które otrzymujesz w promocji.

Ot, weźmy na tapetę aktualną ofertę świąteczną w Plusie. Przede wszystkim decydując się na abonament za minimum 55 zł/mies. otrzymasz dwa razy większy pakiet danych. W ramach abonamentu za 55 zł/mies. zamiast 30 GB mamy do dyspozycji 60 GB przez 2 lata. Bez promocji taki pakiet GB otrzymujemy w abonamencie za 65 zł/mies., a więc mówimy już o 10 zł oszczędzonych w skali każdego miesiąca. Dodatkowo na abonentów czeka Disney+ w prezencie nawet na dwa lata.

Jeśli posiadasz numer w Plusie, interesującą propozycją jest także opcja wzięcia dodatkowego numeru za symboliczny 1 zł/mies. nawet przez 15 miesięcy. Jeśli szukasz oferty np. dla swojego dziecka, partnera lub partnerki, to kolejny sposób by oszczędzić kilkaset złotych.

Dodatkowo, przy zakupie nowego abonamentu lub przedłużeniu obecnego za min. 50 zł/mies. możesz zyskać Internet światłowodowy o prędkości do 1 Gb/s, za który przez 12 miesięcy zapłacisz tylko 1 zł/mies. Nowi klienci usługi Plus Światłowód także będą mogli skorzystać z promocyjnej ceny i przez pierwsze pół roku będą płacić 1 zł/mies. (co swoją drogą nadal jest bardzo atrakcyjną propozycją).

Mówiąc krótko, na tego typu promocjach naprawdę można oszczędzić, szczególnie jeśli w prezencie dostajemy tańszy dostęp do usług, z których i tak na co dzień korzystamy.

3. Dobierz ofertę dopasowaną do swoich potrzeb

Choć brzmi to może jak truizm, to najlepszym sposobem, na oszczędności jest niepłacenie za rzeczy, z których nie korzystamy. Kiedy przyjdzie okazja do przedłużania abonamentu lub zmiany taryfy, zastanów się, z jakich usług faktycznie korzystasz i ile Internetu realnie zużywasz. Jeśli pracujesz z domu i rzadko wychodzisz dłużej niż na kilka godzin, to pakiet 100 GB Internetu prawdopodobnie nie będzie Ci potrzebny, a jeśli tak, to po co do niego dopłacać? Nie lepiej wybrać ofertę z 50 GB? W końcu nawet jeśli różnica w skali miesiąca miałaby wynosić 10 zł, w skali roku mówimy tu już o 120 zł oszczędności, a w skali całego okresu trwania umowy to już dwa albo trzy razy tyle.

Nie ma też sensu trzymać droższego abonamentu z założeniem, że raz w roku zdarza nam się zużyć tych kilka GB więcej. Jeśli faktycznie będziesz potrzebować dodatkowego pakietu danych, lepiej go po prostu jednorazowo dokupić, niż przepłacać przez pozostałe 11 miesięcy.

4. Wybierz ofertę na kartę

Abonament telefoniczny to jednak zobowiązanie długoterminowe. Do raz podpisanej umowy jesteśmy uwiązani przez co najmniej kilkanaście kolejnych miesięcy. Zamiast brać na siebie tego typu zobowiązanie, często lepszym pomysłem będzie wybór oferty na kartę. W ten sposób nie będziesz obarczony stałą, comiesięczną opłatą. Zapłacisz tylko za dane i usługi, z których korzystasz i to tylko wtedy, kiedy faktycznie będziesz ich potrzebować. A jeśli w którymkolwiek momencie uznasz, że dany numer nie jest już potrzebny, w każdej chwili możesz z niego zrezygnować.

Zresztą taka oferta na kartę również może być bardzo atrakcyjna. Przykładowo w Plusie z każdym doładowaniem otrzymasz pakiet darmowych gigabajtów. Doładowując konto za 30 zł otrzymasz 15 GB do wykorzystania przez 30 dni, a do tego darmowy transfer w aplikacjach Facebook, Messenger i Viber. Do tego po aktywacji specjalnego pakietu będziesz mógł dodatkowo bez limitu dzwonić i wysyłać SMS-y i MMS-y. Proste zasady, żadnych haczyków.

A jeśli zamiast tego chciałbyś więcej korzystać z Internetu? Też żaden problem. Wystarczy skorzystać z promocji na nawet 1500 GB na lata. Aby otrzymać dodatkowe gigabajty należy utrzymywać aktywny pakiet Bez Limitu za min. 30 zł/mies. Opłacając go regularnie, co miesiąc będziesz otrzymywać 100 GB, a jeśli nie utracisz ciągłości to po dwunastu miesiącach dostaniesz dodatkowo paczkę 300 GB. Razem to zawrotne 1500 GB do wykorzystania na lata.

5. Nie przepłacaj za smartfona

Oczywiście koszt usług to jedno, ale potrzeba też sprzętu. Tymczasem nowego smartfona może nie kupuje się zbyt często, ale kiedy już do tego dochodzi, jest to spore obciążenie dla domowego budżetu. Co zrobić, żeby nie było tak dotkliwe?

Może nie jest to sugestia szczególnie odkrywcza, ale przede wszystkim warto rozejrzeć się za sensownymi promocjami. Przykładowo, w Plusie wybierając określone modele smartfonów dostaniesz drugi telefon za symboliczną złotówkę. Na przykład w zestawie z Oppo Reno 7 5G 8/256GB wraz z abonamentem czeka na klientów Oppo A17 4/64GB. To świetny sposób na oszczędzenie kilku groszy, jeśli szukamy urządzenia np. dla dziecka lub starszych rodziców, czyli osób, które zwykle nie potrzebują flagowej specyfikacji, a jednak chcielibyśmy pozostać z nimi w kontakcie.

6. Korzystaj z rat 0%

Innym sposobem na zakup telefonu bez rujnowania domowego budżetu jest wzięcie go na raty. W ten sposób unikasz jednorazowego dużego kosztu, dzieląc go na serię mniejszych, znacznie bardziej „zjadliwych” wydatków. Warto natomiast mieć na uwadze, by były to raty 0%. W ten sposób na koniec umowy ratalnej zapłacisz dokładnie tyle, ile wynosiła cena samego urządzenia i ani grosza więcej.

I tu jest pewien haczyk, ponieważ nie wszystkie sklepy oferują taką formę finansowania zakupu. Jednym z kilku, gdzie taka opcja jest dostępna, jest sklep internetowy Plusa. Znajdziesz tu duży wybór urządzeń – nie tylko smartfonów – za które będziesz mógł wygodnie zapłacić w formie nawet 12, 24 lub 36 rat 0%.

7. Plus WYMIANA – sposób na tańszego iPhone

Jeśli natomiast ostrzysz sobie zęby na najnowszego iPhone, możesz skorzystać z programu Plus WYMIANA. To bardzo ciekawa oferta, w której razem z abonamentem w sieci Plus możesz wybrać nowiutkiego iPhone na 36 rat.

Po dwóch latach, czyli spłaceniu 24 obowiązkowych rat, możesz zdecydować się wymienić iPhone na nowszy model. Stary telefon zwracasz, finalnie nie płacąc za niego ostatnich 12 rat. Opcja wygodna, oszczędna i ekologiczna, co również może się okazać dla wielu osób bardzo istotne.

Zobacz: iPhone 14 Pro bez sprzedawania nerki? Jest na to sposób!

Oczywiście jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, by spłacić pozostałe 12 rat, wykupując tym samym iPhone na własność. W jednym i drugim przypadku możesz się cieszyć świetnym sprzętem bez rujnowania budżetu, a to w końcu najważniejsze, prawda?

To tylko kilka trików, dzięki którym można oszczędzić każdego miesiąca kilka złotych na usługach telefonicznych. Jeśli znacie inne sprawdzone sztuczki, koniecznie podzielcie się nimi w komentarzach!

Dowiedz się więcej o świątecznych promocjach Plusa

Artykuł przygotowano we współpracy z operatorem sieci Plus.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne, Plus

Źródło tekstu: własne