Nie przepłacaj za telefon. Oto kilka prostych trików, by zaoszczędzić

Smartfon to obecnie nieodzowny element wyposażenia każdego nowoczesnego człowieka. By móc go efektywnie wykorzystać, potrzebny jest pakiet odpowiednich usług. Dostaniesz je w Orange na kartę, a dzięki wykorzystanym mądrze promocjom możesz jeszcze sporo zaoszczędzić.



Wygodne rozwiązanie dla każdego

Orange na kartę jest dla dzieci i młodzieży, a abonament dla dorosłych? Nic bardziej mylnego! Z oferty na kartę może skorzystać każdy, kto ceni sobie wygodne rozwiązania, na których w dodatku można sporo zaoszczędzić.

Jak działa abonament wie chyba każdy Czytelnik TELEPOLIS.PL. W przypadku abonamentu komórkowego, korzystasz przez miesiąc z różnych usług mobilnych, a następnie otrzymujesz fakturę i za nią płacisz. A gdy z nich nie korzystasz? Wtedy również płacisz miesięczny abonament.

Orange na kartę to wygodne rozwiązanie, w którym doładowujesz swoje konto kiedy chcesz i jaką kwotą chcesz. A następnie korzystasz z usług mobilnych tak długo, jak długo masz środki na koncie. W razie potrzeby te zawsze możesz uzupełnić. A jeśli tych środków zabraknie, konto nie jest blokowane. Wciąż możesz odbierać połączenia czy korzystać z aktywnych już pakietów i promocji.

A co, jeśli chcesz kupić lub odnowić pakiet w Orange na kartę, a zabraknie Ci środków? Pomarańczowy operator ma rozwiązanie w postaci bezpłatnej pożyczki od 1 grosza do 5 złotych. Jej uruchomienie następuje automatycznie i przydaje się wtedy, gdy na przykład masz odnawialną promocję czy pakiet gigabajtów, na których aktywację w kolejnym okresie potrzebujesz środków finansowych na koncie, ale zapomniałeś je zasilić. Pieniądze oddasz przy najbliższym doładowaniu konta. W ten sposób nic Ci nie przepadnie.

Orange na kartę to również wygodna opcja dla seniorów, którzy na ogół nie korzystają z telefonu, ale mają aktywne konto i możesz do nich dzwonić. Jeśli dodatkowo włączysz usługę Bezpieczne konto, otrzymasz bezpłatne komunikaty SMS dotyczące ważnych zdarzeń, takich na przykład, jak kończąca się ważność konta czy konieczność doładowania z powodu braku środków. Dzięki temu w porę zareagujesz, doładowując konto takiej osoby, a jej telefon będzie cały czas aktywny. Podobnie możesz postąpić z telefonem dziecka.

Pakiety bez limitu i bonus za doładowanie

W Orange na kartę nie musisz płacić za każdą wydzwonioną minutę, każdy wysłany SMS lub MMS i każdy przesłany MB danych. Wystarczy, że sięgniesz po któryś z atrakcyjnych pomarańczowych pakietów bez limitu. W ich ramach otrzymasz nielimitowane rozmowy telefoniczne oraz wiadomości, a do tego wybraną przez siebie liczbę gigabajtów do wykorzystania w kraju lub podczas podróży po Europie. Jeśli aktywujesz pakiet w aplikacji Mój Orange, operator podwoi ich liczbę. W ten sposób możesz zgarnąć nawet 2 TB danych na rok.

Opłata Ważność Internet w kraju Internet w UE Aktywacja w Mój Orange Aktywacja SMS-em 1 zł 1 dzień 1 GB 0,5 GB 0,16 GB 3 zł 3 dni 2 GB 1 GB 0,47 GB 5 zł 5 dni 4 GB 2 GB 0,78 GB 7 zł 7 dni 6 GB 3 GB 1,1 GB 10 zł 10 dni 10 GB 5 GB 1,56 GB 31 zł 31 dni 30 GB 15 GB 4,84 GB 35 zł 31 dni 50 GB 25 GB 5,46 GB 39 zł 31 dni 80 GB 40 GB 6,09 GB 93 zł 93 dni 300 GB 150 GB 14,51 GB 365 zł 365 dni 2 TB 1 TB 56,94 GB



Mało? W Orange na kartę dostajesz dodatkowe darmowe gigabajty po każdym doładowaniu. Wystarczy już 5 zł, by otrzymać bonusowe 2,5 GB na 2 dni. Możesz również zgarnąć:

5 GB na 5 dni po doładowaniu za 10 zł,

15 GB na 31 dni po doładowaniu za 30 zł,

25 GB na 93 dni po doładowaniu za 50 zł,

50 GB na 155 dni po doładowaniu za 100 zł,

100 GB na 310 dni po doładowaniu za 200 zł.

Wciąż mało? Za każde doładowanie w aplikacji Mój Orange i na stronie doładowania.orange.pl otrzymasz dodatkowe 10 GB.

Nawet 2500 GB ekstra przez rok

To wciąż nie wszystko! W Orange na kartę możesz zgromadzić przez rok nawet 2500 GB ekstra. By z tego skorzystać, wystarczy, że:

zarejestrujesz się w promocji w aplikacji Mój Orange lub przez wysłanie SMS-a o treści 2400 GB pod bezpłatny numer 811 ,

pod bezpłatny numer , włączysz cykliczną usługę Bez limitu + 25 GB za 15 zł.

W tym momencie otrzymasz swoje pierwsze 200 GB. Kolejne 200 GB dostaniesz po każdym odnowieniu się tej usługi, co kosztuje 35 zł miesięcznie. W ten sposób zgromadzisz w ciągu roku 2400 GB.

Jeśli założysz konto Mój Orange w aplikacji lub na orange.pl, otrzymasz dodatkowe 100 GB ważne przez 31 dni. Wystarczy, że w tym celu wejdziesz w zakładkę „Pakiety i Usługi” i aktywujesz odpowiednią promocję.

