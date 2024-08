5 funkcji, dzięki którym pokochasz OPPO AI

Oto 5 najciekawszych funkcji OPPO AI w OPPO Reno 12 FS 5G, które musisz sprawdzić samemu!

Co przychodzi Ci na myśl, kiedy słyszysz hasło „sztuczna inteligencja”? Wyobrażasz sobie groźne roboty, gotowe przynieść zgubę ludzkości? A może uważasz, że cale to „ej-aj” to tylko kiepski chwyt marketingowy?

Jak dla mnie ani jedno, ani drugie. Sztuczna inteligencja to praktyczna technologia, która przydaje się każdego dnia i otwiera przed nami zupełnie nowe możliwości. Dotyczy to w szczególności funkcji AI, które coraz częściej pojawiają się na naszych smartfonach.

Jednym z najprostszych sposobów, by na własnej skórze przekonać się, w jaki sposób sztuczna inteligencja ułatwia życie, jest wybór OPPO Reno12 FS 5G. To najnowszy, a przy okazji najbardziej przystępny cenowo smartfon z rodziny OPPO Reno12, dający dostęp do pełnej gamy rozwiązań spod szyldu OPPO AI. Dzięki temu już dziś i bez rujnowania domowego budżetu można skorzystać z technologii przyszłości, która ma potencjał, by zrewolucjonizować naszą codzienność.

A dlaczego warto? O tym postaram się przekonać na podstawie pięciu najbardziej przydatnych moim zdaniem funkcji na pokładzie OPPO Reno12 FS 5G.

1. Podsumowanie Nagrania AI

Co prawda szkołę skończyłem dobrych kilka lat temu, jednak w dalszym ciągu zaskakująco często zdarza mi się wyciągać z plecaka tradycyjny zeszyt i długopis, żeby zrobić notatki. Spotkania służbowe, prezentacje produktów… ba, nawet sesje RPG, które regularnie prowadzę dla moich znajomych! To tylko kilka sytuacji, w których każde wypowiedziane słowo wolę mieć zapisane na papierze.

Tyle tylko, że takie ręczne notowanie to sporo pracy, a często i tak jakaś kluczowa informacja zdąży nam umknąć. I tu na scenę wkracza moja ulubiona funkcja z pakietu OPPO AI: Podsumowanie nagrania AI, która taką notatkę zrobi za nas.

Działa to banalnie – odpalamy aplikację Notatki, tworzymy nowy plik i dodajemy do niego nagranie. Telefon w locie przygotowuje transkrypcję, a po zakończeniu dodaje do niego poprawną interpunkcję. W ten sposób mamy wygodną, tekstową wersję notatki, do której w każdej chwili możemy wrócić i wyszukać interesujące nas informacje.

Jest tylko jeden haczyk – aktualnie narzędzie to nie działa po polsku, a jedynie po angielsku lub chińsku. Ogranicza to nieco jego użyteczność w kraju nad Wisłą. Jestem jednak przekonany, że już wkrótce się to zmieni, a wtedy z tutejszej funkcji transkrypcji będę korzystał prawdopodobnie każdego dnia.

2. Gumka AI 2.0

Wyobraź sobie scenę: bawisz się z dzieckiem na dworze. Gracie w piłkę. W pewnym momencie postanowiłeś sobie zrobić swojemu młodemu piłkarzowi zdjęcie i wyszło super… gdyby nie jeden detal. Kiedy Twoje dziecko dumnie pozowało, pies na drugim planie uznał, że to doskonały moment na załatwienie swojej potrzeby fizjologicznej. Ups.



Na szczęście z OPPO AI na pokładzie OPPO Reno12 FS 5G takie zdjęcie da się spokojnie odratować. Wszystko dzięki ulepszonej funkcji Gumka AI 2.0, która pozwala w łatwy sposób usuwać z fotografii niechciane elementy. Z poziomu Galerii wystarczy kliknąć edycję zdjęcia, kliknąć ikonkę z gumką i zakreślić obiekt, którego chcemy się pozbyć. Ta-dam! Właśnie zostaliśmy mistrzami retuszu.

3. OPPO AI Studio

OPPO AI Studio to nowa funkcja, która pojawiła się w OPPO Reno12 FS 5G wraz z sierpniową aktualizacją oprogramowania (nawiasem mówiąc, miło widzieć, że producent rozwija swoje urządzenia nawet po premierze). To kolejne narzędzie związane z fotografią, choć tym razem w nieco bardziej kreatywnym wydaniu.

W uproszczeniu, mamy tu do czynienia z olbrzymią bazą filtrów do zdjęć. Tyle tylko, że nie mówimy tu o prostej podmianie kolorów, a całkowitej przeróbce fotografii np. na profesjonalny portret biznesowy albo komiksową ilustrację. Wzorów do wyboru jest ponad 2000, więc zdecydowanie jest z czego wybierać. Znajdą się nawet takie bardziej stonowane, jeśli ktoś – tak jak ja – preferuje tego typu estetykę w miejsce nieskrępowanego niczym szaleństwa.

Ale o to szaleństwo też trochę tutaj chodzi – a dokładniej o kreatywność i dobrą zabawę, które narzędzia na bazie AI potrafią wyzwolić. No bo komu z nas nie zdarzyło się nigdy ustawić głupkowatego zdjęcia z masą filtrów jako profilowego w mediach społecznościowych? OPPO AI Studio pozwala wynieść tego typu zabawy na znacznie wyższy poziom.

4. AI Toolbox (Pisanie AI, Mowa AI, Podsumowanie AI)

Wracając do tematów praktycznych, jestem przekonany, że zestaw narzędzi oferowanych przez OPPO jako AI Toolbox już wkrótce stanie się standardem w branży mobilnej. Póki co to jeden z bardziej praktycznych dodatków, które wyróżniają OPPO Reno12 FS 5G na tle konkurentów.

O co chodzi? O trzy narzędzia: Pisanie AI, Mowa AI i Podsumowanie AI. Pierwsza z nich pomaga w pisaniu wpisaniu wiadomości. Nasza rola ogranicza się do wpisania odbiorcy i podania tematu, a telefon zajmie się całą resztą. Świetna sprawa, szczególnie kiedy w ciągu dnia zdarza się nam wysyłać masę powtarzalnych maili.



Mowa AI i Podsumowanie AI pomagają z kolei w przeglądaniu Internetu. Mowa AI zaawansowany silnik mowy, który potrafi przeczytać każdy tekst na odwiedzonym przez nas portalu, natomiast Podsumowanie AI generuje zwięzłe streszczenia znalezionych w sieci artykułów.

Ale to, co podoba mi się najbardziej, to sposób, w jaki wszystkie te narzędzia zostały zaimplementowane. Zamiast straszyć użytkownika wielkimi, nachalnymi przyciskami odsyłającymi do nowych narzędzi, tutaj skrywają się one na bocznym pasku, wyświetlającym skróty do wybranych aplikacji oraz skróty kontekstowe. OPPO rozwiązało to bardzo elegancko, dając nam dostęp do kluczowych funkcji wtedy, kiedy są nam potrzebne i zawsze w tym samym miejscu.

5. AI LinkBoost

Ale sztuczna inteligencja to nie tylko generowanie śmiesznych obrazków i streszczanie długich fragmentów tekstu. Tego typu technologia ma też mniej widowiskowe, ale za to o wiele bardziej praktyczne zastosowania.

Tutaj na uwagę zasługuje moim zdaniem przede wszystkim funkcja AI LinkBoost, która na pokładzie OPPO Reno12 FS 5G zarządza połączeniem z siecią. W dużym uproszczeniu, dzięki sztucznej inteligencji telefon lepiej radzi sobie w obszarach o słabym zasięgu i sprawniej potrafi przełączać się między łącznością mobilną i Wi-Fi, dzięki czemu nie musimy obawiać się utraty połączenia z Internetem.

Widowiskowe? Ani trochę. Praktyczne? I to jeszcze jak!

Rozwiązania spod szyldu OPPO AI to mocny atut na rzecz OPPO Reno12 FS 5G, ale bynajmniej nie jedyny powód przemawiający za wyborem tego konkretnego modelu. To po prostu dobrze wyposażony telefon ze średniej półki cenowej, w którego specyfikacji znajdziemy m.in. procesor MediaTek Dimensity 6300, 12 GB RAM i wyświetlacz OLED o przekątnej 6,67”. Ot, całkiem sensowna propozycja, którą można mieć za niecałe 1500 zł.



Nie da się natomiast ukryć, że sztuczna inteligencja to taka kropka nad „i”. To coś, co sprawia, że zarówno obok omawianego modelu, jak i jego braci z rodziny OPPO Reno12, naprawdę trudno przejść obojętnie. Dla nas to z kolei szansa, by już dziś zakosztować tego jak będą wyglądały smartfony przyszłości. Zdecydowanie warto się skusić.

👉 OPPO Reno12 FS 5G - sprawdź cenę

RTV Euro AGD

x-kom

MediaMarkt



Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy OPPO.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: własne