Twój laptop to przeżytek. NVIDIA RTX 40 zmienia zasady gry

Rynek gier rozwija się w zastraszającym tempie, a wraz z nim także segment sprzętów, które do grania służą. Jeśli szukasz gamingowego laptopa, czy to swojego pierwszego, czy też chcesz wymienić starszy już model, powinieneś wybrać urządzenie z kartą graficzną GeForce RTX 40.

Świat idzie do przodu. Technologie rozwijają się w niesamowitym tempie, a za największymi zmianami w najbliższych latach prawdopodobnie będzie stała sztuczna inteligencja. Ta już dzisiaj pojawia się wszędzie dookoła nas, np. w laptopach i smartfonach. Nie inaczej jest w przypadku gier. To jeden z najprężniej rozwijających się rynków, więc nic dziwnego, że AI i tutaj znalazło zastosowanie.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji możemy zaobserwować nie tylko w samych grach, gdzie odpowiada za zachowanie postaci, dialogi, a często nawet tworzy całe zadania i lokacje. AI od kilku lat wykorzystuje też NVIDIA w swoich kartach graficznych GeForce RTX i z każdym kolejnym krokiem są to mechanizmy coraz lepsze, które niesamowicie rozwijają ten segment. Nie ma co się oszukiwać, standardowa rasteryzacja, chociaż wciąż niezwykle ważna, powoli schodzi na dalszy plan. To dzięki takim rozwiązaniom jak NVIDIA DLSS 3.5 gry wyglądają dzisiaj nie tylko dużo lepiej, ale też dużo płynniej działają i tym samym są dostępne dla szerszego grona odbiorców.

Powiem więcej, dzisiaj wcale nie trzeba potężnej maszyny za grube pieniądze, aby móc cieszyć się najnowszymi grami na wysokich ustawieniach i w dobrej płynności. W zupełności wystarczy gamingowy laptop. To najlepszy moment, aby kupić sobie taki sprzęt, i nie ma znaczenia, czy będzie to pierwszy taki komputer, czy szukasz czegoś w zastępstwo starszego już urządzenia. Dzięki kartom GeForce RTX 40 i NVIDIA DLSS 3.5 możesz grać w najnowsze gry w wysokich ustawieniach graficznych na przystępnym cenowo komputerze.

NVIDIA DLSS – przyszłość dostępna już dzisiaj

Początkowo, w 2018 roku, DLSS (Deep Learning Super Sampling) miał za zadanie po prostu skalować obraz o niskiej rozdzielczości do wyższej. Wykorzystywane są do tego specjalne rdzenie Tensor. Dzisiaj mamy rok 2023 i technologia znacząco poszła do przodu. W międzyczasie NVIDIA najpierw wprowadziła DLSS 2.0, która znacząco poprawiła jakość skalowania i ułatwiła cały proces implementacji po stronie deweloperów gier, następnie DLSS 3, a niedawno DLSS 3.5. Aktualnie to już nie jest to samo rozwiązanie, co w 2018 roku. Deep Learning Super Sampling oferuje znacznie więcej niż tylko skalowanie obrazu, a nawet w tym ta technika stała się dużo skuteczniejsza.

W mojej ocenie największym przełomem ostatnich lat jest DLSS 3. Wraz z nim NVIDIA wprowadziła rozwiązanie o nazwie Frame Generation. Tu znowu do gry wchodzi sztuczna inteligencja, która tym razem tworzy dodatkowe klatki między tymi, które zostały natywnie wygenerowane przez kartę graficzną. W ten sposób, łącząc w sobie skalowanie obrazu i generowanie dodatkowych klatek możliwe jest uzyskanie nawet 4-krotnie wyższej płynności rozgrywki. Co ważne, proces ten nie jest zakłócany przez procesor, więc nawet jeśli komputer dysponuje słabym CPU, to karty GeForce RTX 40 są w stanie znacząco poprawić liczbę wyświetlanych klatek na sekundę. A to wszystko dzieje się błyskawicznie, w tle, bez udziału samego gracza i przede wszystkim z jakością, którą trudno odróżnić od standardowej rasteryzacji.

Nie wierzysz? Wystarczy spojrzeć na nasze testy kart graficznych z serii GeForce RTX 40. Zerknijmy na wyniki w grze Cyberpunk 2077, która jest przecież produkcją niezwykle wymagającą. Taki GeForce RTX 4060 standardowo na najwyższych ustawieniach, w tym z włączonym Ray Tracingiem w jakości Ultra, generuje średnio 33,1 klatki na sekundę w rozdzielczości Full HD. Po włączeniu DLSS 2, czyli skalowania rozdzielczości, wynik rośnie do prawie 58 klatek na sekundę. To wzrost o mniej więcej 75 procent! A jeśli dorzucimy do tego jeszcze DLSS 3 z generowaniem dodatkowych klatek, to uzyskujemy aż 93,3 fps-y, czyli niemal 3 razy więcej. Chociaż może to brzmieć jak magia, to w rzeczywistości na to pozwala dzisiejsza technologia.

NVIDIA DLSS 3.5 i Max-Q

Wiemy już, co zmieniło się w DLSS 3, ale musicie wiedzieć, że dla posiadaczy kart graficznych GeForce RTX 40 dostępna jest już wersja 3.5. W jej przypadku NVIDIA skupiła się nie na wzroście wydajności, a na poprawie jakości obrazu. Kluczową zmianą jest wprowadzenie techniki o nazwie Ray Reconstruction (Rekonstrukcja Promieni Światła), która ma za zadanie odszumić i tym samym poprawić jakość obrazu z włączonym Ray Tracingiem.

Czemu w ogóle jest to potrzebne? Ponieważ dzisiejsze karty graficzne, pomimo ogromnej mocy obliczeniowej, są w stanie zmierzyć kilka próbek odbić światła na każdy piksel. Dodatkowo niektóre z pikseli w ogóle nie zawierają informacji na temat światła. Przez to powstaje szum, który można porównać do kamery analogowej. Rekonstrukcja Promieni Światła ponownie wykorzystuje przeszkoloną sieć neuronową, która wcześniej została nakarmiona mnóstwem obrazów, do usuwania tego szumu i tym samym poprawienia jakości obrazu w grach.

Jednak Deep Learning Super Sampling to zaledwie niewielka część tego, co potrafią dzisiaj laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 40. Nie można zapominać o innych rozwiązaniach, które w wielu przypadkach również korzystają z algorytmów sztucznej inteligencji. NVIDIA ogólnikowo określa je mianem Max-Q, ale ta nazwa tak naprawdę skrywa w sobie kilka różnych technik, które albo poprawiają wydajność, albo znacząco udoskonalają to, w jaki sposób korzystamy z komputerów przenośnych, znacząco poprawiając komfort użytkowników. A wszystko to dzieje się niejako w tle, bez naszego udziału.

Weźmy np. technikę Dynamic Boost. Dzięki niej laptopy wyposażone w karty GeForce RTX 40 potrafią automatycznie i dynamicznie zmieniać pobór mocy między układem graficznym a procesorem. Wszystko zależy od aktualnego zapotrzebowania. Jeśli w danym momencie lepszy efekt da zwiększenie mocy procesora, to tak też się stanie. Mechanizm analizuje każdą pojedynczą klatkę i na tej podstawie decyduje, co będzie efektywniejsze. Inna technika to WhisperMode. Dzięki niej system sztucznej inteligencji zarządza głośnością laptopa i nie chodzi o jego głośniki, a hałas generowany przez system chłodzenia. WhisperMode cały czas analizuje i dostosowuje parametry poszczególnych podzespołów, aby z jednej strony były możliwie ciche, a z drugiej oferowały odpowiednią wydajność.

Warto wspomnieć też o Battery Boost, a także Advanced Optimus. Pierwsza z tych technik ma za zadanie możliwie ograniczyć zużycie energii i tym samym wydłużyć czas pracy na baterii. W tym wypadku analizowana jest nie tylko moc układu graficznego i procesora, ale także jakość obrazu i częstotliwość renderowania klatek. Pomiary NVIDII wskazują na nawet 70-procentową poprawę czasu pracy komputera. Natomiast Advanced Optimus odpowiada na dynamiczne przełączanie się między grafiką zintegrowaną w procesorze a dedykowanym układem GeForce RTX 40. Przekłada się to na mniejsze zużycie energii oraz zmniejszenie opóźnień systemu.

GeForce RTX 40 zmienia jakość grania

Czemu to wszystko jest tak ważne? Ponieważ znacząco zmienia komfort grania. Dzisiaj już nie trzeba mieć komputera za kilkanaście tysięcy złotych, aby móc cieszyć się rozgrywką z płynnością powyżej 60 klatek na sekundę. To jest właśnie ta przyszłość, która – dzięki NVDII – jest dzisiaj dostępna dla nas wszystkich i to na wyciągnięcie ręki. To jest prawdziwy przełom, a nie ciągłe zwiększanie liczby jednostek obliczeniowych i windowanie zużycia energii do poziomów, które stałyby się nieakceptowalne dla przeciętnego użytkownika. Karty GeForce RTX 40 mają dużo mniejsze zapotrzebowanie na prąd, a przy tym – właśnie za sprawą DLSS 3.5 i Max-Q – oferują nieporównywalnie wyższą wydajność i jakość obrazu od swoich poprzedników. Dzisiaj liczy się nie tylko czysta moc GPU, ale też to, w jaki sposób ją mądrze wykorzystać i to właśnie robi NVIDIA.

A wiesz, co w tym wszystkim jest najlepsze? Nie jest to technika zarezerwowana tylko dla posiadaczy komputerów stacjonarnych. Deep Learning Super Sampling jest tak samo dostępne w najnowszych laptopach z kartami GeForce RTX 40, które dodatkowo wprowadzają jeszcze wspomniane wcześniej Max-Q. Doskonale radzą sobie z nią modele, które wyposażone są w układy GeForce RTX 4050, a tym samym bardzo atrakcyjne cenowo. Weźmy na przykład MSI Cyborg, który w Media Expert możesz kupić już od 4299 zł. Zagrasz na nim w Hogwarts Legacy z płynnością około 90 klatek na sekundę i to z wysokimi ustawieniami graficznymi i włączonym śledzeniem promieni. Jest to możliwe właśnie dzięki DLSS. Dla porównania model z RTX 3060 Laptop i DLSS 2 też radzi sobie całkiem nieźle, ale jednak jest w stanie wygenerować w tej samej grze „tylko” około 60 klatek na sekundę, więc różnica jest ogromna.

Chcesz więcej przykładów możliwości karty RTX 4050, którą znajdziesz także w modelu Lenovo LOQ w cenie od 4700 zł w sklepach Media Expert? Nie ma problemu. We wspominany już Cyberpunk 2077 da się na nim grać z płynnością nawet 90 klatek na sekundę przy ustawieniu DLSS na ultrawydajność. Przy wybraniu opcji zbalansowanej możesz liczyć na około 60 fps-ów, przy czym znowu mówimy o najwyższej jakości z włączonym Ray Tracingiem i w rozdzielczości 1080p. To poziom, który do niedawna był zarezerwowany dla naprawdę potężnych i drogich laptopów, a dzisiaj możesz go osiągnąć na przenośnym komputerze za niecałe 5000 zł.

Zresztą takich gier jest więcej. Dzisiaj praktycznie każda większa produkcja obsługuje DLSS. Lista zawiera kilkaset produkcji, w których kilkoma kliknięciami w opcjach można znacząco poprawić komfort rozgrywki. Oprócz wspominanych już laptopów, możesz z nich skorzystać także na modelach Acer Nitro, które kupisz już od 5500 zł. Zresztą takich sprzętów jest dużo więcej. Świetną promocję przygotował sklep Media Expert i wcale nie musisz ograniczać się do laptopów z grafiką GeForce RTX 4050, chociaż te oferują dzisiaj wystarczającą wydajność do grania z wysokimi ustawieniami w najbardziej wymagające produkcje.

Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40 wprowadzają postęp i rozwiązania, które po prostu były potrzebne. Nie warto słuchać ludzi, którzy namawiają do kupna innych rozwiązań, bo kiedyś to było. W historii wiele jest przykładów postępów, przed którymi ludzie początkowo się bronili, a dzisiaj nie wyobrażają sobie bez nich życia. Zazwyczaj boimy się tego, co nieznane. Dlatego najlepiej na własnej skórze przekonać się, co daje połączenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci rdzeni Tensor z warstwą programową, czyli właśnie NVIDIA DLSS 3.5 oraz możliwościami Max-Q, które korzysta z algorytmów sztucznej inteligencji.

Uwierz mi, że nie będziesz widział sensu w powrocie do standardowej rasteryzacji. Po co zamykać się na postęp skoro już dzisiaj możesz żyć w gamingowej przyszłości! Dlatego laptopy z kartami GeForce RTX 40 to dzisiaj jedyny słuszny wybór dla każdego, kto planuje zakup przenośnej maszyny dla gracza.

Tekst sponsorowany na zlecenie firmy NVIDIA.

Źródło zdjęć: NVIDIA, Lenovo, MSI