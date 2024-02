Nowa aplikacja Fortuna. Sprawdzisz ją bez ryzyka

Fortuna przygotowała dla fanów sportu nową aplikację, dzięki której zawieranie zakładów ma być prostsze, szybsze i wygodniejsze. Sprawdźmy, co ma ona do zaoferowania.

Fortuna to od wielu lat w pełni legalnie działający w Polsce bukmacher. Firma działa zarówno stacjonarnie (ma kilkaset lokali w całej Polsce), jak i przez Internet. Wielu pełnoletnich fanów sportu, bo jest to wymóg w bukmacherce, to właśnie za jej pośrednictwem obstawia wydarzenia sportowe. Niedawno Fortuna wydała nową aplikację mobilną w wersji na Androida oraz iOS. Postanowiłem się jej przyjrzeć, aby przekonać się, co ma dokładnie do zaoferowania.

Nowa aplikacja Fortuna

To, co przede wszystkim rzuca się w oczy po uruchomieniu nowej wersji aplikacji, to odświeżony interfejs. Zdaję sobie sprawę, że w wielu przypadkach zadziała przyzwyczajenie, ale nowa appka jest bardzo intuicyjna. Miłośnicy sportu nie powinni mieć żadnych problemów ze znalezieniem wszystkim najważniejszych funkcji i możliwości, które oferuje Fortuna. Całość podzielona jest na proste zakładki, dzięki którym w szybki sposób możemy nawigować po poszczególnych dyscyplinach sportowych, naszych kuponach, czy też wydarzeniach, które aktualnie są rozgrywane na żywo.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że pomimo mnóstwa wydarzeń, rozgrywek na żywo i wielu funkcji, nowa aplikacja Fortuna jest bardzo szybka. Appka działa bardzo responsywnie, błsykawicznie się ładuje i nie łapie niepotrzebnych zadyszek. Miłośnicy wygody z pewnością ucieszą się też z możliwości logowania się za pomocą biometrii (odcisk palca), z czego sam skrzętnie korzystam wszędzie tam, gdzie jest to dostępne. Nie brakuje też trybu ciemnego, który w mojej ocenie również powinien być obowiązkowym elementem każdej aplikacji. Wiem, że to drobiazgi, ale często to właśnie takie małe usprawnienia pokazują nam, jak wielką uwagę przyłożono do projektowania danej aplikacji. W przypadku Fortuny nie ma do czego się przyczepić.

Strefa Typera, czyli społecznościowy aspekt aplikacji

W mojej ocenie ogromną zaletą aplikacji Fortuna jest Strefa Typera. Powiem szczerze, że sam jestem raczej początkującym typerem i traktuję to bardziej jako zabawę. Gram odpowiedzialnie, bo ustaliłem sobie niewielką, miesięczną kwotę, którą mogę na to przeznaczyć i jeśli coś uda mi się wygrać, to mam powody do radości. W przypadku przegranej w żaden sposób nie odbije się to na moim budżecie. Dlatego nie mam wielkiego doświadczenia i nie do końca wiem, co warto obstawiać.

Tu z pomocą przychodzi Strefa Typera, gdzie bardziej doświadczeni gracze dzielą się swoimi kuponami. Można tam poczytać też dyskusje na temat poszczególnych wydarzeń, dzięki czemu łatwiej podjąć decyzję czy powinno się ono znaleźć na naszym kuponie. To bardzo przydatne, szczególnie dla kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z bukmacherką.

Poza tym możecie nie tylko korzystać z kuponów innych graczy, ale też dzielić się swoimi własnymi. W ten sposób pomożecie innych miłośnikom sportu albo po prostu dowiedzie się, co myślą oni o waszych typach. Dodatkowo pierwsze udostępnienie kuponu w Strefie Typera zapewnia bonus o wartości 5 zł do wykorzystania na dalszą grę.

Betbuilder, czyli prawdziwy gamechanger

Powiem Wam szczerze, że przez długi czas moje kupony wyglądały bardzo prosto. Obstawiałem na nich tylko remis w meczu albo zwycięstwo jednej lub drugiej drużyny. Między innymi za sprawą Strefy Typera dowiedziałem się, że może to wygląda zupełnie inaczej i dodatkowymi zdarzeniami można bardzo przyjemnie podbić kurs na kuponie. Jak to zrobić? Tutaj z pomocą przychodzi najważniejsza moim zdaniem funkcja w aplikacji Fortuna, czyli Betbuilder.

Betbuilder pozwala w łatwy sposób personalizować zakłady bukmacherskie w ramach jednego zdarzenia. Załóżmy, że chcecie obstawić mecz np. Realu Madryt z Gironą. Spodziewacie się zwycięstwa Galaktycznych, ale jako że są oni faworytami, to kurs nie jest zbyt wysoki. Z kolei obstawianie konkretnego wyniku wydaje się mocno ryzykowne.

Co można zrobić w takim przypadku? Skorzystać z Betbuildera, który w ramach jednego wydarzenia pozwala obstawić kilka zdarzeń, np. liczę strzelonych goli, liczę rzutów rożnych czy też konkretnego strzelca bramki. Aplikacja Fortuna od razu podaje skumulowany kurs za wszystkie wybrane zdarzenia, które za jednym kliknięciem można dodać do kuponu. Dzięki temu mecz Realu z Gironą, zamiast np. kursu 1.5 może mieć 2.5 albo nawet i 3.5, właśnie dzięki skorzystaniu z Betbuildera i dodaniu dodatkowych zdarzeń. Łatwo, prosto i przyjemnie.

Lepsze zarządzanie kuponami

Zresztą samo zarządzanie kuponami również stało się bardziej intuicyjne i zwyczajnie lepsze. O kopiowaniu propozycji innych graczy z poziomu Strefy Typerów już po części wspominałem. Oczywiście każdy z graczy może w ten sposób dzielić się swoimi propozycjami. Dodatkowo kupony można łatwo udostępniać poza samą aplikacją Fortuna, np. znajomym na WhatsAppie, Messengerze czy Telegramie. Można w ten sposób dodać pewien element rywalizacji o to, kto jest lepszym ekspertem w dziedzinie sportu.

Nowa aplikacja Fortuna daje też łatwiejszy dostęp do funkcji cashback. Jeśli nie wiecie, co to jest, to już spieszę z wyjaśnieniami. Załóżmy, że na kuponie macie obstawionych 10 wydarzeń sportowych. Z nich aż 9 już poszło po waszej myśli, ale ostatni mecz zapowiada się na przegrany. W takim wypadku, jeszcze przed zakończeniem spotkania, można skorzystać właśnie z funkcji cashback. Pozwala ona wypłacić wygraną przed zakończeniem ostatniego zdarzenia. Oczywiście będzie ona znacznie niższa niż ta pełna, która otrzymalibyśmy przy prawidłowym obstawieniu wszystkich zdarzeń, ale jak to mówią, lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. W ten sposób można nadal cieszyć się wygraną. Niższą, ale jednak wygraną.

Aby skorzystać z cashback w nowej aplikacji Fortuna, wystarczy wejść w konkretny kupon i skorzystać z opcji wypłać, która wyróżniona jest zielonym kolorem. Od razu jesteśmy informowani o tym, jaka kwota wróci na nasze konto, więc nie ma mowy o żaden pomyłce.

Zakłady LIVE

No i wreszcie nowa aplikacja Fortuna to też łatwiejszy dostęp do zakładów LIVE, czyli meczów, które już trwają. W tym przypadku kursy zmieniają się bardzo dynamicznie, w zależności od tego, co dzieje się na boisku, parkiecie czy korcie. Daje to dodatkowy dreszczyk emocji, bowiem całe mnóstwo wydarzeń sportowych nie tylko możemy za pośrednictwem aplikacji śledzić w sposób tekstowy, ale też zwyczajnie oglądać. Fortuna udostępnia obraz z tysięcy różnych meczów i rywalizacji, więc dla wielu będzie też niczym sportowy kanał w telewizji.

Podsumowanie

To wszystko sprawia, że nowa aplikacja Fortuna to dobrze przygotowany i dopracowany produkt dla miłośników sportu, którzy dodatkowo lubią obstawiać zakłady. Działa bardzo szybko, ma mnóstwo przydatnych funkcji i świetnie zrealizowane aspekty społecznościowe, jak Strefa Typera czy możliwość udostępniania swoich kuponów. Poza tym nie brakuje też dostępu do wielu bonusów, które są jasno wyjaśnione, a etap ich realizacji oraz proces obrotu danym bonusem również można śledzić za pośrednictwem appki, w przygotowanej do tego zakładce.

Warto wspomnieć też, że z myślą o nowych graczach Fortuna przygotowała specjalną promocję. Każdy, to założy konto przez aplikację, otrzyma:

3 Zakłady Bez Ryzyka, każdy do 100 zł, ze zwrotem od razu na konto gracza

20 zł do wykorzystania na grę za pełną rejestrację

5 zł za udostępnienie kuponu w Strefie Kuponów

Pamiętajcie jednak, że zakłady bukmacherskie dostępne są tylko i wyłącznie dla osób, które ukończyły 18. rok życia. Do jakiegokolwiek hazardu należy podchodzić w sposób odpowiedzialny. Nową aplikację Fortuna pobierzecie bezpośrednio ze strony bukmachera. Jest ona dostępna zarówno w wersji na Androida, jak i iOS.

*Tekst sponsorowany na zlecenie firmy Fortuna.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)