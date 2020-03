Nie masz miejsca w telefonie? Wystarczy ten gadżet [KONKURS]

Zabrakło miejsca w telefonie? Co zrobić, gdy nie masz pod ręką komputera, bo np. jesteś na wyjeździe? I jak przy tym nie stracić plików? Ten gadżet załatwi sprawę od ręki i zmieści się choćby portfelu.

Więcej pamięci dopiero w nowym telefonie?

Część z nas kupiła tańszą wersję telefonu z mniejszą ilością wolnego miejsca. Jest to szczególnie uzasadnione w przypadku telefonów Apple iPhone, gdzie producent każe sobie słono płacić za dodatkowe gigabajty. Ba, mogliście nawet nie wiedzieć, że są jakieś dodatkowe opcje pamięci - kupujesz telefon raz na dwa lata, albo i rzadziej, jeśli wciąż działa. I nagle bach - jakieś monity telefonu, że nie ma miejsca. Można coś tam skasować, a przynajmniej do czasu. Potem zaczynają się schody, zwykle w najgorszym możliwym momencie.

Wiele osób zna ten ból. Pamięć telefonu jest niemal pełna, tak samo karta pamięci i nagle potrzebujemy pilnie więcej miejsca. Ktoś będzie się mądrzyć - można było przecież zgrać na komputer, można było kupić większą kartę pamięci. Ale czy rzeczywiście musi to Ciebie obchodzić?

Może nie używasz komputera w ogóle, może ten komputer to laptop, równie zapchany jak pamięć telefonu, a może w tym momencie telefon to jedyne urządzenie elektroniczne, jakie masz akurat pod ręką?

Zamiast truizmów, oczekujesz gotowego rozwiązania. Czegoś kompletnego, co nie będzie wymagać od Ciebie specjalistycznej wiedzy. Przecież to tylko telefon i tak na dobrą sprawę nikt nie uprzedzał, że musisz mieć komputer do jego obsługi. I tylko proszę mi nie mówić, że muszę nagle wyłożyć tysiąc złotych na nowy smartfon - mój obecny nadal działa, a ja nie chcę jakiejś wielkiej "patelni" z reklamy.

Breloczek z pamięcią

Dokładnie tak - takie małe ustrojstwo może załatwić sprawę od ręki. Bez wysyłania gigabajtów danych do Internetu i bez zastanawiania się, czy Twoje dane są bezpieczne. Sandisk ma w swojej ofercie specjalne, malutkie pendrive'y, które wystarczy wetknąć do gniazda ładowania telefonu i już mamy dodatkowe miejsce.

W przypadku iPhone'ów, ta dodatkowa pamięć to Sandisk iXpand Flash Drive, z kolei dla telefonów z Androidem mamy dwa warianty, w zależności od gniazda ładowania telefonu. W przypadku microUSB, a więc gniazda, którego wtyczka działa tylko w jednym ułożeniu, gadżet nosi nazwę Sandisk Ultra Dual Drive m3.0.

Z kolei posiadacze nowszych urządzeń z gniazdem USB-C, a więc takim, które pozwala wetknąć wtyczkę dowolną stroną, do dyspozycji mają Sandisk Ultra Dual Drive USB Type-C.

Źródło zdjęć: Lech Okoń

Źródło tekstu: wł