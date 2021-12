Android i iOS: nie daj się wyśledzić! Te apki załatwią sprawę

Technologia z dnia na dzień jest coraz bardziej zaawansowana. Bez wątpienia ludzie teraz są dość sprytni, a gdy chcą kogoś szpiegować, mogą dowiedzieć się więcej o osobie na podstawie jej lokalizacji. Czasami udostępniamy swoje położenie, nawet o tym nie wiedząc.

Jeśli ten problem Cię dotyczy, możesz skorzystać z aplikacji pozorującej położenie (GPS spoofing). Aplikacje tego typu są dostępne na Androida i na iOS. Musisz jedynie wybrać taką, która Ci najbardziej odpowiada. W tym artykule porównamy możliwości najlepszych aplikacji, modyfikujących wskazania GPS telefonu.

Część 1: Najlepsza aplikacja zmieniająca położenie dla Androida i iOS

iMyFone AnyTo to jedno z najlepszych narzędzi, z jakich można skorzystać na obu najpopularniejszych systemach mobilnych. Aplikacja skutecznie zmienia wskazania lokalizacji i symuluje naturalne zachowanie, w tym poruszanie się po wyznaczonej trasie. Dzięki temu nikt nie pozna Twojego prawdziwego położenia. Dodatkowo aplikacja obsługuje kontrolę z wielu urządzeń, pozwala użytkownikom ustawiać współrzędne zdalnie, przeglądać historię i nie tylko.

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom.

Obsługa wielu urządzeń:

iMyFone AnyTo obsługuje do 5 urządzeń. Oznacza to, że można łatwo pozorować położenie na pięciu urządzeniach jednocześnie. Telefony mogą należeć do różnych osób, więc w ten sposób może się ukryć cała grupa.

Pozorowane położenie można udostępnić w mediach społecznościowych:

Jeśli chcesz wprowadzić zamieszanie albo na trochę odciąć się od znajomych, możesz po prostu udostępnić fałszywe położenie w mediach społecznościowych. iMyFone AntyTo z pewnością w tym pomoże.

Można oszukiwać w aplikacjach randkowych:

Randkowanie online ma spory udział w internetowych trendach. Dzięki zmianie lokalizacji wskazywanej przez telefon możesz ukryć swoje prawdziwe położenie oraz sprawdzić swoje szanse w innych miastach.

Historia:

I w końcu aplikacja pozwala przejrzeć historię lokalizacji. Zapisywane są zarówno lokalizacje pozorowane, jak i prawdziwe wskazania GPS telefonu. Wszystko zostanie zapisane na Twoim koncie.

Ocena końcowa:

Ta aplikacja zasługuje na najwyższą ocenę: 5 gwiazdek na 5 możliwych. Jest dostępna na przodujące systemy mobilne i ma bardzo interesujące funkcje. Więcej o jej możliwościach możesz przeczytać na stronie.

Część 2: Popularne aplikacje pozorujące lokalizację na iOS

Dostępnych jest też kilka aplikacji, przeznaczonych jedynie dla systemu iOS. Szczególnie dwie są warte uwagi:

2.1 UltFone iOS Location Changer

UltFone iOS Location Changer to doskonałe narzędzie do nadpisywania wskazań GPS dla iPhone'a, które nie wymaga jailbreakowania telefonu. W aplikacji można ustalić fałszywe położenie, a także trasę poruszania się i prędkość. Aplikacje społecznościowe bez problemu przyjmą fałszywe położenie, podane przez tę aplikację. Można ją zainstalować na urządzeniach z systemem iOS 15 i nowszymi.

Poznajmy najważniejsze możliwości aplikacji.

Podawanie fałszywego położenia w mediach społecznościowych:

Bez problemu można zmienić swoje położenie, jakie będą widzieć media społecznościowe. Bardzo łatwo możesz „przenieść się” do dowolnego miejsca. Pozorowanie będzie działało z niemal wszystkimi aplikacjami.

Ukrywanie położenia iPhone'a:

Jeśli chcesz ukryć prawdziwe położenie swojego telefonu, możesz to zrobić z aplikacją Ultfone iOS Location Changer. Dzięki temu nikt nie będzie w stanie wyśledzić, gdzie jesteś.

Obchodzenie geoblokad:

Aplikacja ma także funkcję obchodzenia blokad dostępu na bazie geolokalizacji. Pozorowana w odpowiednim miejscu lokalizacja pozwala dostać się do treści dostępnych tylko w określonych krajach.

Zmiana lokalizacji w aplikacjach randkowych:

Jeśli chcesz zmienić lokalizację podawaną w aplikacjach randkowych, również możesz to zrobić w tej aplikacji. Możesz wybrać dowolne miasto w dowolnym kraju i korzystać z możliwości randkowania online.

Ocena końcowa:

Aplikacja zasługuje na wysoką ocenę: 4,5 gwiazdek na 5 możliwych. Ma sporo możliwości, ale niektórzy uważają, że jest trudna w użyciu.

2.2 iToolab AnyGo

iToolab AnyGo również jest w czołówce aplikacji do pozorowania lokalizacji. Pozwala ukrywać położenie iPhone'ów i iPadów. Tu również można wybrać dowolne położenie, także w celu grania w gry bazujące na lokalizacji. Aplikacja pozwala też pozorować ruch po wyznaczonej trasie i symulować prędkość poruszania się od 3,6 do 100 km/h.

Poznajmy funkcje i zastosowania aplikacji.

Ruch między dwoma lub wieloma punktami:

Aplikacja pozwala symulować ruch między dwoma lub wieloma punktami, co oznacza, że można ustawić całą trasę do symulowania przez aplikację.

Obsługa wielu urządzeń jednocześnie:

Ta apllikacja pozwala pozorować lokalizację na kilku urządzeniach jednocześnie. Nie ma potrzeby, by korzystać z różnych narzędzi na iPhone'ach i iPadach.

Zmiana lokalizacji widocznej w mediach społecznościowych:

Sieci społecznościowe zawsze znajdą jakiś sposób, by śledzić Twoje położenie. Jeśli chcesz je oszukać, możesz to zrobić z tą aplikacją.

Prosta obsługa:

By korzystać z aplikacji, nie musisz mieć żadnej technicznej wiedzy. Instalacja i obsługa są banalnie proste.

Ocena końcowa:

Dzięki prostocie obsługi i ciekawym funkcjom aplikacja zasługuje na 5 gwiazdek.

Część 3: Popularne aplikacje na Androida

Z popularnych aplikacji dla Androida warto wymienić dwie opisane poniżej.

3.1 Mock GPS with Joystick (Ustaw lokalizację joystickiem)

The Mock GPS with Joystick to aplikacja dostępna bezpośrednio w Google Play. Apka pozwala łatwo i szybko nadpisać wskazania GPS. Można udostępniać innym aplikacjom właściwe położenie lub położenie pozorowane. Aplikacja zapisuje też historię lokalizacji i pozwala wrócić do dowolnego punktu.

Przejdźmy do największych zalet aplikacji.

Łatwa obsługa:

Aplikacja jest bardzo prosta. Wystarczy ją ściągnąć ze sklepu Play i wskazać docelowe położenie na mapie.

Współpraca z aplikacjami społecznościowymi:

Aplikacja obsługuje komunikatory i narzędzia społecznościowe, możesz więc spokojnie manipulować położeniem widocznym na Facebooku. Tego samego możesz spodziewać się w aplikacjach randkowych.

Własna prędkość poruszania się:

Aplikacja pozwala ustawić własną prędkość poruszania się podczas symulacji położenia. Tym samym można oszukiwać przy pozorowaniu podróży.

Informacje o miejscu, gdzie będzie pozorowana lokalizacja:

Podczas wybierania docelowej lokalizacji na mapie można zobaczyć bardziej szczegółowe informacje o otoczeniu. To znacznie ułatwia sianie zamętu wśród znajomych.

Ocena końcowa:

Ta aplikacja zasługuje na 4,5 gwiazdki. Ocena została obniżona z powodu wyświetlanych w niej reklam.

3.2 Fake GPS – ByteRev

Fake GPS – ByteRev to kolejna popularna aplikacja dla Androida, pozwalająca nadpisać wskazania GPS. użytkjownik może ustawić swoje położenie w dowolnym miejscu na świecie. Trzeba jedynie uruchomić Fake GPS przed uruchomieniem aplikacji, które chcemy oszukać.

Pora przyjrzeć się najważniejszym funkcjom aplikacji.

Łatwa obsługa:

Obsługa tej aplikacji nie przysporzy nikomu problemów. Nie trzeba mieć wiedzy technicznej, by z niej korzystać.

Możliwość symulowania dowolnej lokalizacji:

To od It is totally up to the user which location they want to set. You will see a list of locations available, and you can choose from them or set up as per your choice.

Obsługa mediów społecznościowych:

Aplikacja prawidłowo obsługuje takie aplikacje i komunikatory jak Facebook i WhatsApp, ale nie poradzi sobie z niektórymi aplikacjami randkowymi i innymi.

Niezawodność:

Aplikacja jest bezpieczna i niezawodna. Użytkownicy mogą na niej polegać i zawsze dostaną to, czego potrzebują.

Ocena końcowa:

Ta aplikacja również zasługuje na ocenę 4,5/5. niektórzy użytkownicy skarżą się na jej wydajność.

Wnioski

Przybliżyliśmy Ci właśnie kilka najlepszych aplikacji do pozorowania położenia. Wybierz którąś z nich i sprawdź jej możliwości samodzielnie. Wszystkie są łatwe w obsłudze i nie stanowią zagrożenia, nie wymagają też instalacji dodatkowych komponentów.

Jedyne, co musisz zrobić, to zainstalować wybraną apkę na swoim urządzeniu i ustawić fałszywą lokalizację.

Artykuł powstał przy współpracy z iMyFone.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Materiały partnera

Źródło tekstu: Materiały partnera, tłum. Telepolis.pl