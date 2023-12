Plus z rewelacyjną ofertą. Aż gra muzyka. Dosłownie

Uwielbiasz słuchać muzyki? Wieczory spędzasz na oglądaniu filmów i seriali? Plus przygotował rewelacyjną i przede wszystkim niezwykle opłacalną ofertę, dzięki której oba te hobby w pełni zaspokoisz.

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. To doskonały czas, aby trochę odetchnąć, złapać wiatr w żagle i spotkać się z bliskimi. To też idealny moment, aby nadrobić zaległości serialowe i zmniejszyć kupkę wstydu, która narosła przez brak czasu spowodowany pracą. Jednak nie da się ukryć, że dostęp do serwisów streamingowych może dzisiaj mocno nadwyrężyć domowy budżet, co przed świętami może być szczególnie bolesne dla portfela. Na szczęście Plus przygotował ciekawą ofertę, dzięki której w prezencie nie tylko dostaniesz dostęp do Disney+, ale też TIDAL HiFi.

Plus rozdaje w prezencie Disney+ i TIDAL HiFi

Nie da się ukryć, że coraz większa liczba serwisów streamingowych i ich rosnące koszty sprawiają, że chęć wykupienia wszystkich może znacząco nadwyrężyć miesięczny budżet. Dlatego też możliwość zaoszczędzenia na dwóch z nich to niezwykle kusząca perspektywa. Taką właśnie propozycję przygotował Plus. Oferta jest niezwykle atrakcyjna, bo dostępna jest już w niedrogim abonamencie.

Tak naprawdę wystarczy w Plusie wykupić abonament, aby otrzymać nie tylko Disney+, ale także TIDAL HiFi w prezencie na rok. Warto w tym miejscu nadmienić, że sam dostęp do serwisu streamingowego z produkcjami Marvela, Gwiezdnych Wojen czy Pixara kosztuje normalnie aż 37,99 zł miesięcznie, więc oszczędność jest ogromna. Do tego otrzymasz jeszcze roczny dostęp do TIDAL HiFi, za który normalnie musiałbyś zapłacić 21,99 zł co miesiąc.

Ile dokładnie pozwala to zaoszczędzić? Sam roczny dostęp do Disney+, jeśli płaciłbyś co miesiąc, to koszt rzędu 455,88 zł przez 12 miesięcy. Z kolei TIDAL HiFi to kolejne 263,88 zł za rok. W sumie daje to oszczędność prawie 720 zł. Powiedzieć, że to okazja, to jak nic nie powiedzieć. Jakby tego było mało, to dostęp do serwisu z muzyką oferowany jest w prezencie także dla użytkowników oferty na kartę, a klienci, którzy wybiorą Subskrypcję oferty na kartę za 55 zł miesięcznie dodatkowo otrzymają w prezencie dostęp także do Disney+.

Na tym świąteczna oferta Plusa się nie kończy. Na przykład w ramach promocji „Drugi smartfon w prezencie” możesz kupić aż dwa telefony, a drugi otrzymasz gratis. To szczególnie atrakcyjna oferta w połączeniu z promocją na dwa abonamenty w cenie już od 59 zł miesięcznie. W ten sposób dwie osoby mogą cieszyć się nowymi sprzętami przy niewielkim, miesięcznym koszcie użytkowania.

Disney+ w prezencie na rok – czy warto?

Nie będę ukrywał, że Disney+ to jeden z moich ulubionych serwisów streamingowych. Powodów ku temu jest kilka, ale jeśli uważnie śledzicie Telepolis, to z pewnością wiecie, że jestem ogromnym fanem Marvela oraz Gwiezdnych Wojen. A to właśnie w serwisie Myszki Miki jest największy wybór tego typu treści, bo przecież zostały one wyprodukowane właśnie przez Disneya. To jednak zaledwie wierzchołek tego, co ma do zaoferowania ta usługa.

W mojej ocenie największą zaletą Disney+ jest fakt, że to serwis dla każdego. Interesujące treści znajdują na nim zarówno dorośli, jak i dzieci. Zresztą nikt nie broni 30-, 40- i 50-latkom, aby też usiąść przed telewizorem i obejrzeć nowe filmy Pixara. Te są w końcu uwielbiane niemal przez wszystkich i sam chętnie sięgam po nowości, ale też wracam do starszych klasyków, jak Toy Story, WALL-E, Potwory i Spółka czy Auta. Co ważne, rodzice mogą włączyć kontrolę rodzicielską, dzięki której dzieci nie będą miały dostępu do nieodpowiednich dla nich treści.

Do tego dochodzą też treści skierowane już typowo dla starszych, w tym kultowe seriale, np. Archiwum X, Zagubieni oraz Homeland. Ze swojej strony polecam też rewelacyjnego Lokiego, niezwykle wciągającego The Mandalorian i zabawne Zbrodnie po sąsiedzku. Nie można też zapomnieć o filmach, jak cała seria z Herkulesem Poirot, Mała Syrenka, Avatar, Marsjanin czy wspominane już produkcje Marvela i Star Wars. Do tego serwis przygotował całą masę nowości na 2024 rok, których z pewnością nie będziesz chciał pominąć.

A to wszystko masz dostępne w jakości 4K Ultra HD i z dźwiękiem Dolby Atmos. Dodatkowo część materiałów możesz obejrzeć w formacie IMAX, który pokazuje więcej obrazu i akcji niż w standardowej wersji. Oczywiście Disney+ możesz oglądać tam, gdzie tylko chcesz, czyli na odpowiednim telewizorze z systemem Smart TV, komputerze, smartfonie i tablecie, a nawet konsolach. Czy zatem warto? Moim zdaniem jak najbardziej!

TIDAL HiFi w prezencie na rok – czy warto?

Wspominałem już, że Disney+ to nie jedyny serwis, do którego Plus daje roczny dostęp w prezencie. Drugim jest TIDAL HiFi, pozwalający na słuchanie ulubionej muzyki. To, co wyróżnia go na tle konkurencji, to głównie wysoka jakość dźwięku. TIDAL oferuje jakość Hi-Fi aż do 1411 kbit/s, dzięki czemu dźwięk jest nieporównywalnie lepszy w zestawieniu z innymi serwisami muzycznymi, które używają kompresji. Poza tym posiadacze odpowiednich słuchawek mogą też skorzystać z 360 Reality Audio, które zapewnia jeszcze intensywniejsze wrażenia muzyczne.

To idealna propozycja dla każdego, kto ceni sobie muzykę na najwyższym poziomie. Sam bardzo często zanurzam się w ulubionych utworach, najczęściej z książką w ręku. Pozwala to nie tylko w pełni oddać się lekturze, ale też zrelaksować po ciężkim dniu pracy.

TIDAL HiFi daje dostęp do ponad 100 mln utworów oraz 650 tys. filmów w postaci przede wszystkim klipów muzycznych. Jeśli do tej pory korzystałeś z konkurencyjnych usług, to nie ma powodów do obaw. TIDAL HiFi pozwala łatwo przenieść bibliotekę z innych serwisów z zachowaniem wszystkich playlist. Wystarczy kilka kliknięć, aby szybko i bezboleśnie przenieść się do nowej usługi. Oprócz tego TIDAL organizuje spotkania z artystami, a także konkursy, w których można wygrać między innymi bilety na koncerty. Nie brakuje też gotowych playlist, przygotowanych z myślą o różnych gatunkach muzycznych, a także dostosowanych do sytuacji i nastroju słuchającego. Każdy znajdzie tam coś dla siebie.

Aby aktywować usługę TIDAL HiFi na rok w prezencie, należy wysłać darmowy SMS o treści DODAJ na numer 80016. Z kolei użytkownicy Plus na Kartę mogą to zrobić poprzez wpisanie na telefonie kodu *101*11*555#, a następnie zatwierdzenie go słuchawką, jak przy standardowym połączeniu.

Muzyka i seriale w prezencie od Plusa

To wszystko sprawia, że to Plus ma w tym momencie najciekawszą i najbardziej opłacalną ofertę dla miłośników filmów, seriali oraz muzyki. Rok dostępu do Disney+ i TIDAL HiFi w prezencie to okazja, obok której trudno przejść obojętnie. W końcu 720 zł piechotą nie chodzi, a właśnie tyle możesz na tym zaoszczędzić w ciągu 12 miesięcy.

