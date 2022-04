Zrobi wszystko oprócz kanapek. Laptop warty każdych pieniędzy

MSI Stealth GS77 12UHS to laptop premium warty każdych pieniędzy. Docenią go zarówno zapaleni gracze, jak i profesjonaliści szukający wydajnego, niezawodnego komputera do zadań specjalnych.

Zamknij oczy. Wyobraź sobie komputer, dzięki któremu przeżyjesz najbardziej niesamowite przygody: odkryjesz nowe światy, ocalisz planetę, zmontujesz wideo. Wyobraź sobie smukłą obudowę, która przywodzi na myśl drapieżną elegancję nowoczesnego myśliwca. Wyobraź sobie wyświetlacz i głośniki, przy których świat po drugiej stronie okna wydaje się szary i smutny. Wyobraź sobie idealną maszynę do pracy, która sprosta każdemu wyzwaniu…

MSI Stealth GS77 12UHS - laptop do zadań specjalnych

Że co? Że odleciałem? Może trochę. Ale mam usprawiedliwienie. Chciałbym dzisiaj napisać kilka słów o laptopach z serii MSI Stealth GS77 12UHS. Jasne, mógłbym zacząć od rysu historycznego firmy, szczegółowej specyfikacji czy dywagacji, ile to kosztuje i dlaczego tak drogo. Wiecie, jednego ze standardowych, nudnych otwieraczy, na których zawsze można polegać. Ale że bohater niniejszego tekstu też nie jest takim standardowym, nudnym laptopem, jakich na rynku wiele, to wydaje się to trochę nie na miejscu. Za to powyższy opis doskonale oddaje, z czym mamy do czynienia.

A mamy do czynienia z prawdziwą magią! No dobra, tak na serio to mamy do czynienia z laptopem gamingowym klasy premium, ale nie lubię tego określenia. Dlaczego? Dlatego że MSI Stealth GS77 12UHS nie jest po prostu kolejną maszyną do odpalania CS-a. To potężny komputer zaprojektowany z myślą o wymagających użytkownikach. O graczach. O grafikach. O inżynierach. O osobach, dla których liczy się nie tylko liczba FPS-ów, ale także niezawodność, doskonałe parametry oraz świadomość, że ich komputer poradzi sobie z każdym wyzwaniem.

A to, że w przypadku MSI Stealth GS77 12UHS nie mamy do czynienia z takim zwykłym laptopem gamingowym, widać już na pierwszy rzut oka. Nie znajdziemy tu kiczowatych kolorowych wstawek, tylko jednolitą, matową czerń. Prezentuje się to bardzo elegancko, a jednak wprawne oko szybko dostrzeże, że ma przed sobą prawdziwą bestię. To laptop, który dobrze będzie prezentował się zarówno w jaskini hardkorowego gamera, jak i na biurku podczas biznesowego spotkania.

Marzenie prawdziwego gamera...

I w obydwu tych scenariuszach sprawdzi się równie dobrze. Albo inaczej: doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzeba dużej mocy obliczeniowej w zgrabnym, względnie kompaktowym wydaniu. Laptopy z serii MSI Stealth GS77 12UHS mogą się bowiem pochwalić naprawdę imponującą specyfikacją. Na ich pokładzie znajdziemy potężne procesory Intel Core 12. generacji oraz karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30xx. W topowej konfiguracji mamy do czynienia z układem Intel Core i9-12900H i GeForcem RTX 3080 Ti. No szybciej się po prostu nie da.

Ale na co właściwie komu cała ta moc obliczeniowa? Ot, chociażby do grania. Nie ma aktualnie tytułu, z którym laptopy z serii MSI Stealth GS77 12UHS by sobie nie poradziły i pewnie jeszcze długo się taki nie pojawi. Same maszyny mają natomiast sporo udogodnień przygotowanych specjalnie z myślą o graczach.

Najbardziej oczywistym jest zastosowanie wyświetlaczy IPS o przekątnej 17,3” i wysokiej częstotliwości odświeżania. Jak wysokiej? Nawet 300 Hz, czyli pięciokrotnie wyższej niż w przypadku klasycznych monitorów 60 Hz. To gwarantuje megapłynną rozgrywkę i doskonały czas reakcji, kluczowy w przypadku wymagających gier sieciowych.

Niestety matryca 300 Hz ograniczona jest wyłącznie do rozdzielczości 1920x1080. Jeśli to dla nas zbyt duży kompromis, zawsze możemy sięgnąć po jeden z paneli o odrobinę niższej częstotliwości odświeżania, ale za to wyższej rozdzielczości. Sam miałem okazję korzystać z laptopa w konfiguracji z panelem 4K o odświeżaniu 120 Hz i gwarantuję, że wyświetlany przez niego obraz prezentował się naprawdę fenomenalnie.

...i każdego profesjonalisty

A doskonałe parametry obrazu są w tym przypadku o tyle istotne, że przecież MSI Stealth GS77 12UHS docenią nie tylko gracze. Z autopsji mogę powiedzieć, że to również doskonała maszyna do pracy ze zdjęciami oraz obróbki wideo. Ba, producent z myślą o takim scenariuszu przewidział nawet specjalne tryby wyświetlania obrazu, skalibrowane fabrycznie pod kątem najpopularniejszych gamutów sRGB, Adobe RGB oraz DCI-P3.



Nie jest to zresztą jedyny ukłon w kierunku osób, które chciałyby wykorzystać MSI Stealth GS77 12UHS do zastosowań profesjonalnych. Powiedzcie, ile widzieliście laptopów dla graczy z fizycznym wyłącznikiem wbudowanej kamery? To rozwiązanie kojarzone raczej z seriami biznesowymi, a nie gamingowymi. Tymczasem tutaj znajdziemy je w standardzie. Podobnie jak rozbudowany zestaw portów z pełnowymiarowym złączem sieciowym i czytnikiem kart pamięci oraz potężny akumulator o pojemności 99 watogodzin.

Mógłbym tak opowiadać jeszcze długo, bo to dopiero wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o atuty laptopów z serii MSI Stealth GS77 12UHS. Mógłbym wspomnieć o nowym układzie chłodzenia Cooler Boost 5, gwarantującym stabilne osiągi oraz wysoką kulturę pracy, albo o klawiaturze przygotowanej wspólnie ze Steelseries – i to nadal nie byłoby wszystko. Zmierzam do tego, że te komputery naprawdę mają dużo do zaoferowania i wcale nie musimy być zapalonym graczem, żeby to docenić.



Zrecenzuj laptopa i zgarnij kasę na gry!

A żeby było jeszcze ciekawiej, to do końca kwietnia kupując laptopa MSI Stealth GS77 12UHS można dodatkowo skorzystać z kuszącej promocji i zgarnąć bon o wartości 50 dolarów do wykorzystania na Steam oraz topowej jakości plecaki klasy premium marki MSI.

Wystarczy, że zrecenzujecie swojego nowego laptopa – na swoim blogu, stronie sklepu internetowego itd. – oraz zarejestrujecie go na stronie producenta. Po weryfikacji zgłoszenia bon trafi na Wasze konto mailowe. Więcej szczegółów znajdziecie w linku poniżej. Zachęcamy również do odwiedzenia kanału MSI w serwisie YouTube.

Sprawdź szczegóły promocji i odbierz bon na gry!

Materiał powstał we współpracy z firmą MSI.

