Ta karta mnie zaskoczyła. Cicho, chłodno i w sam raz dla gracza

Powoli szykujesz się do wymiany kart graficznej? Jeśli szukasz modelu wydajnego, ale jednocześnie atrakcyjnego cenowo, to mam dla Ciebie pewną propozycję.

Chyba większość z nas zgodzi się ze stwierdzenie, że rok 2022 był przeciętny pod kątem gier. Oczywiście wyszło kilka hitów, jak Elden Ring czy God of War: Ragnarok, ale lista naprawdę udanych produkcji była dość krótka. Na szczęście w tym roku możemy liczyć na dużo więcej głośnych premier.

Część już miała miejsce, a część dopiero nadejdzie. Wśród tych, w które już możemy zagrać, należałoby wymienić między innymi Diablo IV, Resident Evil 4, Hogwarts Legacy czy też Dead Space. To jednak tylko zapowiedź tego, co dopiero nas czeka. Z pewnością mnóstwo graczy czeka na takie tytuły jak: Starfield, Path of Exiles 2, Alan Wake 2, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Frostpunk 2, Forza Motorsport, Lies of P, Lords of the Fallen, SIlent Hill 2 i wiele, wiele innych. Wszystkie one mają zadebiutować jeszcze w tym roku.

W związku z tym wielu PC-towych graczy może myśleć o zaktualizowaniu swojego sprzętu. A przecież jednym z najważniejszych elementów każdego komputera jest karta graficzna. Jeśli szukasz czegoś stosunkowo niedrogiego, a jednocześnie wydajnego, to ciekawą propozycję ma firma MSI w postaci modelu GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio. Sprawdźmy, do dokładnie ma on do zaoferowania!

Specyfikacja MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio

Zacznijmy od samej specyfikacji tego modelu. Karta wyposażona jest w układ AD106, który składa się z 22,9 mld tranzystorów. Oferuje on między innymi 4352 jednostki CUDA, 128 rdzeni Tensor oraz aż 32 MB pamięci cache L2. Ten ostatni element jest szczególnie ważny. W porównaniu z modelem poprzedniej generacji ilość pamięci podręcznej wzrosła aż 8-krotnie. Czemu to tak ważne? Ponieważ karta MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio ma 8 GB pamięci GDDR6 18 Gbps, co przy 128-bitowej szynie daje przepustowość na poziomie 288 GB/s. Tutaj do gry wchodzą wspominane 32 MB pamięci cache L2. Dzięki temu, że jest ich dużo więcej, rdzeń karty graficznej rzadziej musi sięgać do pamięci VRAM. Dzięki temu, jak szacuje sama NVIDIA, rzeczywistą przepustowość należałoby porównać do 554 GB/s, a tym samym jest wyższa, a nie niższa w porównaniu z poprzednikiem.



MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio to model fabrycznie podkręcony, co widać po taktowaniach rdzenia. O ile wartość bazowa jest identyczna, jak w egzemplarzach referencyjnych i wynosi 2310 MHz, o tyle w Boost rośnie aż do 2670 MHz. To aż o 135 MHz więcej niż wynosi standardowa wartość w modelach RTX 4060 Ti. Dodatkowo, po włączeniu trybu Extreme Performance w oprogramowaniu MSI Center, możliwe jest uzyskanie jeszcze dodatkowych 15 MHz. Dzięki temu taktowanie jest aż o 150 MHz wyższe niż w modelach referencyjnych. W praktyce ma to przełożenie na wydajność, a karta oferuje kilka dodatkowych klatek na sekundę w porównaniu z testowanym przez nas modelem Founders Edition.

System chłodzenia dla wymagających

To, czym MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio wyróżnia się na tle konkurencji, to zastosowany system chłodzenia Tri Frozr 3. Producent postawił na jedno z najlepszych rozwiązań w swoim portfolio, dzięki czemu rdzeń karty graficznej nawet pod dużym obciążeniem notuje niskie temperatury, a cała konstrukcja zachowuje się cicho i nie przeszkadza zbyt intensywnym szumem wentylatorów.

Chłodzenie składa się między innymi z trzech wentylatorów Torx Fan 5.0. Wyróżniają się one między innymi specjalnymi, zakrzywionymi pierścieniami, umieszczonymi na obwodzie. Pozwala to na uzyskanie o 23 proc. większego przepływu powietrza w porównaniu ze standardowym wentylatorem osiowym, także przy niskich prędkościach. Dzięki temu chłodzenie jest efektywniejsze. Co więcej, osłona łopatek wentylatora została tak zaprojektowana, że wystaje ponad ich płaszczyznę. To wydłuża drogę przepływu powietrza i jednocześnie go stabilizuje. Wentylatory działają w trybie półpasywnym, więc uruchamiają się dopiero wtedy, gdy rzeczywiście jest to potrzebne. Przy niskim obciążeniu w ogóle się nie kręcą i tym samym nie generują żadnego hałasu.

Poza tym system chłodzenia składa się także miedzianej podstawki, która obejmuje zarówno rdzeń graficzny, jak i pamięci VRAM. W ten sposób ciepło, za pomocą ciepłowodów Core Pipes, które bezpośrednio przylegają do podstawy, jest szybko przekazywane na potężny, aluminiowy radiator. Uzupełnieniem, a jednocześnie dodatkowym zabezpieczeniem jest aluminiowy backplate, który usztywnia i chroni całą konstrukcję.

Nie ma co ukrywać, że ma to swoją malutką wadę w postaci rozmiarów karty. Wynoszą one 338 × 141 × 52 mm, a masa całkowita to 1167 gramów. Jednak płynące z zastosowanego chłodzenia zalety są zdecydowanie większe. To konstrukcja dla osób, które nie chcą przepłacać, a jednocześnie liczą na jak najwyższą kulturę pracy. Karta rzeczywiście zachowuje się ekstremalnie cicho, a jednocześnie w ryzach trzyma temperatury rdzenia graficznego. Przekłada się to także na duży potencjał OC, więc możliwość wyciśnięcia z karty dodatkowych klatek na sekundę.

Warto wspomnieć jeszcze o czterech wyjściach wideo: trzech DisplayPort 1.4a oraz jednym HDMI 2.1a, więc możliwości podłączenia aż czterech monitorów. Dla wielu zaletą będzie też standardowe, 8-pinowe złącze zasilania zamiast nowego 12VHPWR.

Wydajność uszyta na miarę

Kim jest dzisiejszy gracz? Odpowiedź na to pytanie chyba jeszcze nigdy nie było tak trudne. Przez wiele lat gracza kojarzyliśmy z osobą młodą, siedzącą przed komputerem lub konsolą. Dzisiaj gaming ma wiele twarzy i z całą pewnością nie ma określonego wieku. Jednak w przypadku graczy PC-towych da się udzielić w miarę precyzyjnej odpowiedzi. Z pomocą przychodzi tutaj najpopularniejsza platforma z grami, czyli Steam.

Według Steama przeciętny gracz komputerowy korzysta z systemu Windows 10 (60,5 proc.), ma monitor o rozdzielczości Full HD (64,33 proc.) oraz kartę graficzną marki NVIDIA GeForce (76,4 proc.). Jeśli chodzi o konkretne modele, to od lat króluje przede wszystkim seria xx60, do której należy też GeForce RTX 4060 Ti. Wśród pięciu najpopularniejszych kart graficznych wśród użytkowników Steam aż cztery to właśnie konstrukcje należące do serii xx60. Nie ma w tym żadnego zaskoczenia, bo od zawsze były to modele o bardzo dobrym stosunku wydajności do ceny i idealne do grania w rozdzielczości 1080p, która – jak już ustaliliśmy – wciąż jest wśród graczy najpopularniejsza.



Właśnie dlatego model MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio jest uszyty na miarę dzisiejszego gracza. To karta stworzona do grania w rozdzielczości 1080p. Nawet w najbardziej wymagających produkcjach nie ma najmniejszego problemu z uzyskaniem płynności co najmniej 60 klatek na sekundę, często mocno tę wartość przekraczając. Na przykład w grze Cyberpunk 2077 to średnio około 100 klatek na sekundę, w next-genowej wersji Wiedźmina 3 to okolice 80 klatek na sekundę, najnowszy remake Resident Evil 4 działa w około 100 klatkach. Mniej wymagające tytuły, jak np. Marvel’s Spider-Man Remastered lub Horizon Zero Dawn osiągają płynność nawet ponad 140 fps-ów. A to wszystko w najwyższych ustawieniach graficznych detali (bez Ray Tracingu)!

DLSS 3 z Frame Generation robi różnicę!

Jedną z największych zalet kart graficznych z serii GeForce RTX 40 jest obsługa nowej wersji techniki Deep Learning Super Sampling, czyli w skrócie DLSS 3. W niej NVIDIA wprowadziła rozwiązanie znane jako Frame Generation. Dzięki algorytmom sztucznej inteligencji specjalne rdzenie Tensor przez cały czas analizują obraz generowany przez kartę graficzną i na tej podstawie potrafią tworzyć dodatkowe klatki obrazu, znacząco poprawiając płynność rozgrywki. Wiem, że na papierze może się wydawać, że nie jest to szczególnie imponujące rozwiązanie, ale w praktyce może powodować opad szczęki.

Nie wierzysz? Wyobraź sobie, że chcesz zagrać w Cyberpunk 2077 w najwyższych możliwych ustawieniach w rozdzielczości 1080p. Oczywiście oznacza to też włączenie Ray Tracingu. W takim wypadku GeForce RTX 4060 Ti radzi sobie całkiem nieźle, osiągając średnią wydajność powyżej 40 klatek na sekundę. A co się stanie, gdy dodatkowo włączysz DLSS 3 z Frame Generation? W takim wypadku płynność rośnie niemal 3-krotnie do około 120 klatek na sekundę! Wrażenia z grania są dużo lepsze, a gołym okiem trudno zauważyć różnice między obrazem wygenerowanym natywnie, a poprawionym przez sztuczną inteligencję. Trudno nie zachwyca się tym, co dzisiaj oferuje DLSS 3.

Podsumowanie

Nie będę ukrywał – GeForce RTX 4060 Ti to na swój sposób karta bezczelna. Stworzona dokładnie pod potrzeby przeciętnego gracza. Doskonale sprawdza się w rozdzielczości 1080p i jest przy tym stosunkowo niedroga. Natomiast w wersji MSI jest jeszcze lepsza. Fabrycznie podkręcone zegary pozwalają na osiągnięcie kilku dodatkowych klatek na sekundę. Z kolei system chłodzenia sprawia, że z jednej strony GPU pozostaje chłodne, nawet pod dużym obciążeniem, a z drugiej strony generowany hałas jest minimalny. Jakby tego było mało, to mamy też spory zapas, który pozwala na solidne OC i wyciągnięcie z karty dodatkowej mocy.

Jeśli szukasz aktualnie karty graficznej w cenie około 2400 zł, bo tyle kosztuje MSI GeForce RTX 4060 Ti Gaming X Trio, która pozwoli ma komfortowe granie w 1080p, a w wielu grach nawet w 1440p, to będzie to dobry wybór. W zestawie z procesorem Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5 i nawet 32 GB pamięci RAM złożysz solidny zestaw do grania już w granicach 4500-5000 zł. Wtedy wszystkie nowe, nadchodzące w tym roku gry, będą tylko czekać na ogranie!

A jeśli szukasz czegoś jeszcze tańszego, to aktualnie trwa promocja MSI na karty GeForce RTX 3060 oraz RTX 3060 Ti, w ramach której możecie otrzymać za darmo myszkę gamingową o wartości 229 zł. Szczegóły promocji znajdziecie na dedykowanej stronie.

