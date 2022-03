Czy technologia łączy się ze sztuką? Bardziej niż może się wydawać

W jaki sposób technologie łączą się ze sztuką? Prawdopodobnie bardziej niż mogłoby się wydawać. Także w kontekście niektórych sprzętów.

Laptop, telewizor, smartfon czy smartwatch – czy w jakiś sposób łączą się one ze światem sztuki? Część osób mogłaby powiedzieć, że niektóre modele są niczym prawdziwe dzieła. Jednak pomimo tego trudno w pierwszej kolejności znaleźć powiązanie między światem technologii i sztuki, a przecież łączą się one w sposób nierozerwalny i to nie od kilku czy nawet kilkunastu lat. Związek między nimi istnieje od setek lat. Nie wierzysz?

Pozwól zatem, że rzucę tylko jednym znanym nazwiskiem, które od razu powinno rozwiać wszelkie wątpliwości – Leonardo Da Vinci. Włoch urodził się w 1452 roku i po dzisiaj uznawany jest za prawdziwego człowieka renesansu. Z jednej strony był artystą, któremu zawdzięczamy kilka najpopularniejszych i najważniejszych dzieł w historii ludzkości, w końcu „Mona Lisa”, „Dama z gronostajem” i „Ostatnia wieczerza” wyszły spod jego pędzla.



Jednocześnie Da Vinci był też prawdziwym wynalazcą. Chociaż dzisiaj projekty mostu w Konstantynopolu (ostatecznie zbudowany w mniejszej skali w Norwegii), maszyny latającej czy roweru, który również przypisuje się Leonardo, nie robią takiego wrażenia, to w swoich czasach były technologicznymi nowinkami. Trudno znaleźć osobę, która bardziej łączyłaby w sobie świat sztuki i technologii.

Sztuka i technologia dzisiaj

A dzisiaj? Dzisiaj jeszcze łatwiej znaleźć powiązanie między światem sztuki i technologii. Weźmy na przykład takiego Banksyego, czyli prawdopodobnie najpopularniejszego i zarazem najbardziej tajemniczego artystę ulicznego na świecie. Gdyby nie świat technologii, to prawdopodobnie nie stałby się tak sławny. Między innymi dzięki jego własnej stronie internetowej wiemy, które dzieła są rzeczywiście jego. Bez tego byłoby to trudne do zweryfikowania. Zresztą sam Banksy to świata technologii i social mediów sam w swojej sztuczne często się odnosi.

Nie wiem, czy o tym słyszeliście, ale w 2018 roku odbyła się aukcja, na której wystawiono dzieło Bankysego. To zostało sprzedane za niebagatelną kwotę 5 mln zł (według ówczesnego kursu). Jednak chwilę po zakończeniu licytacji dzieło zostało zniszczone. Okazało się, że Banksy umieścił w ramie niszczarkę, która pocięła obraz do połowy. Na opublikowanym później materiale przyznał, że dzieło miało zostać zniszczone całkowicie, ale mechanizm zawiódł, co nie zdarzyło się w trakcie prób. Paradoksalnie takie działanie sprawiło, że „Dziewczynka z balonikiem” stała się jeszcze bardziej sławna i w 2021 roku znalazła nowego właściciela, który zapłacił za obraz 20 razy, więcej, czyli ponad 100 mln zł.

To tylko jeden z mnóstwa przykładów. Dzisiaj artyści na całym świecie garściami czerpią ze świata technologii. Powstały nawet sztuczne inteligencje, które na podstawie krótkiego opisy potrafią stworzyć obraz. Jeśli to nie jest nowoczesna sztuka, to co miałoby nią być? Możemy się zastanawiać, kto w takim przypadku jest autorem – AI czy człowiek, który napisał algorytm? To jednak rozważania dla prawników, którzy coraz częściej będą musieli mierzyć się z podobnymi problemami.

Laptop w służbie kreatywności

Nie można też zapominać, że dzisiaj wiele sprzętów po prostu służy do tworzenia sztuki. Weźmy na przykład laptopa MSI Creator Z16P, który należy do serii NVIDIA Studio. To sprzęt stworzony z myślą o osobach kreatywnych, dla których mocny procesor i wydajna karta graficzna nie służą do grania, ale do wyrażania się i tworzenia dzieł, które – może tak jak kiedyś Banksy czy Da Vinci – przejdą do historii i staną się kulturalnym dziedzictwem ludzkości.

Widać to już po samym ekranie laptopa MSI Creator Z16P, który został nazwany Golden Ratio. Określenie to nie jest przypadkowe, ponieważ jego proporcje 16:10 są zgodne z tzw. złotym podziałem, inaczej nazywanym również boską proporcją. Tą znajdziemy między innymi w matematyce, w Ciągu Fibonacciego czy też rysunku o tytule „Człowiek witruwiański” autorstwa wielokrotnie już wspominanego Leonardo da Vinci. Jakby tego było mało, to ekran jest też dotykowy, wykrywa 4096 poziomów nacisku i w 100% pokrywa przestrzeń barw DCI-P3 dzięki fabrycznej kalibracji z parametrem Delta-E < 2. W połączeniu z rozdzielczością QHD+ (2560 × 1600 pikseli), odświeżaniem 165 Hz i opcjonalnymi rysikiem MSI Pen daje to doskonałą przestrzeń do pracy.

Ale sam ekran to nie wszystko. Co z tego, że zgodny jest ze złotym podziałem dotykowy i doskonale odwzorowuje kolory, co jest kluczowe w kreatywnej pracy. W parze z tym muszą iść też wydajne podzespoły, które poradzą sobie z wymagającymi zadaniami. W laptopie MSI Creator Z16P to między innymi procesor najnowszy Intel Core i9 12. generacji w zestawie z wydajnym układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 30. Do wyboru są konstrukcje z modelami RTX 3070 Ti, RTX 3080 oraz RTX 3080 Ti. Dzięki temu laptop zgodny jest z programem NVIDIA GeForce RTX Studio. To pozwala jeszcze szybciej pracować i tworzyć nie tylko bardzo duże modele 3D, ale też pracować z wideo HDR RAW w rozdzielczości nawet do 8K.

Ale taka specyfikacja to nie tylko praca. Połączenie wydajnego procesora, mocnej karty graficznej i dużej ilości pamięci RAM sprawdzi się także w grach, w tym tych najbardziej wymagających. Dzięki temu laptop jest urządzeniem niezwykle uniwersalnym, na którym w godzinach pracy można tworzyć nowe projekty, a w chwilach wolnych oddać się ulubionej rozrywce.

Przy tym wszystkim MSI zadbało również o odpowiednią kulturę pracy. Stąd między innymi obecność technologii MSI Cooler Boost z nowym systemem chłodzenia Vapor Chamber Cooler. Znajomość angielskiego wystarczy, aby wiedzieć, że mechanizm wykorzystuje komorę parową, która nie tylko poprawia efektywność chłodzenia, ale też zmniejsza generowany hałas. MSI zapewnia, że laptop Creator Z16P ma o 76% większy obszar odprowadzania ciepła i o 66% większą wydajność. A to wszystko na przenośnym, lekkim laptopie z potężnym akumulatorem o pojemności aż 90 Whr i z techniką szybkiego ładowania. Czy artyści mogą wymagać czegoś jeszcze?

MSI Creator Z16P nie sposób też odmówić urody. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że sam jest niczym małe dzieło sztuki. Jaki twierdzi samo MSI:

W oparciu o filozofię projektowania, która zorientowana jest na ludzi, Creator Z16P łączy w sobie zaokrągloną i płynną formę z gładkimi krawędziami, , integrując w ten sposób postmodernistyczne wzornictwo z wyglądem produktu.

Nie sposób pominąć też kwestii obudowy, która wykonana jest na numerycznych obrabiarkach CNC. Elementem charakterystycznym jest szary kolor, który niczym fazy księżyca zmienia się w zależności od warunków oświetleniowych. Daje to ciekawy i estetyczny efekt, którego nie znajdziecie w innych laptopach.

Promocja MSI

Jeśli zainteresował Was laptop MSI Creator Z16P, to musicie wiedzieć, że trwa właśnie specjalna akcja promocyjna, połączona z konkursem. Każdy, kto zakupi komputer w terminie od 1 lutego do 30 kwietnia i zarejestruje go na dedykowanej stronie do 15 maja, otrzyma specjalnie upominki. Producent przygotował między innymi plecaki oraz kody upominkowe o wartości 50 dolarów na platformę Steam.

Zachęcamy również do odwiedzenia kanału MSI w serwisie YouTube.

Tekst powstał przy współpracy z marką MSI

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock, MSI