Laptop do pracy nie musi być nudny. W tych możesz się zakochać

Laptopy do pracy, czyli te biznesowe i dla kreatywnych, już dawno przestały być nudne. Dzisiaj to eleganckie, efektowne, ale też wydajne komputery, w których wręcz można się zakochać. Doskonale widać to na przykładzie modeli MSI.

Doskonale pamiętam czasy, gdy laptop do pracy nie był ani ładny, ani lekki, ani specjalnie praktyczny. Sam kilka lat temu miałem okazję z takim biegać na targach MWC w Barcelonie. Obciążenie, jakie generował dla moich pleców, to nie jest najmilej wspominana przeze mnie rzecz. Jasne, wtedy już były modele lekkie, określane mianem Ultrabooków, ale najczęściej kosztowały krocie.

Dzisiaj te czasy dawno już minęły. Laptopy do pracy zarówno te biznesowe, jak i dla osób kreatywnych, są eleganckie, lekkie i zwyczajnie wygodne. Praca na nich jest dużo łatwiejsza i przyjemniejsza. Jednak sam design, chociaż ważny, to jest zaledwie kroplą w morzu. Niemniej kluczowa jest ich wydajność, a ta również imponuje. Pomimo mniejszych gabarytów, niższej wagi oferują moc obliczeniową, która jest w stanie poradzić sobie z dużo bardziej wymagającymi zadaniami. Nie wierzysz? To przyjrzyjmy się trzem modelom marki MSI, które należą do serii Business & Productivity. Gdy je poznasz, na pewno zmienisz zdanie.

MSI Modern 14 – elegancja do pracy biurowej

MSI Modern 14 to dokładnie taki laptop, jaki lubię najbardziej. Odkąd pamiętam, byłem miłośnikiem sprzętów, które wpisują się w schemat tzw. małej czarnej. Prosta forma i bezpretensjonalność, która skrywa ponadczasową elegancję to w mojej ocenie idealny opis tego, jak powinien prezentować się przenośny komputer. Taki właśnie jest opisywany model marki MSI. Nieskomplikowany, a jednocześnie efektowny.

A to wszystko w ultralekkiej i smukłej obudowie o masie zaledwie 1,4 kg i grubości 19,35 mm. Ekran? Jak dla mnie złoty środek między wygodą i mobilnością, czyli 14 cali z matrycą IPS o rozdzielczości Full HD z cienkimi ramkami dookoła. Mało? Jest też wersja 15-calowa. Poza tym wyświetlacz MSI możesz odchylić o 180 stopni i położyć go na płasko na biurku, a dzięki funkcji Flip-n-Share obrócić obraz jednym przyciskiem na klawiaturze. Na spotkaniach z klientami pozwala to na szybkie i komfortowe prezentowanie efektów naszej pracy na ekranie komputera.

Zresztą wygoda jest najważniejsza, co potwierdzają kolejne elementy MSI Modern 14. Laptop wyposażony jest w podświetlaną klawiaturę z wyczuwalnym skokiem na dystansie 1,5 mm. Klawisze są ciche, a jednocześnie mają dobrze wyczuwalną aktywację. Jako osoba, która pracuje z pisania, wiem, jak ważny jest to czynnik. Podobnie jest z touchpadem, który został powiększony i obsługuje najważniejsze gesty, dzięki czemu nie trzeba wozić ze sobą osobnej myszki.

Można by pomyśleć, że w tak niewielkiej obudowie skrywają się słabsze podzespoły. Nic bardziej mylnego. MSI Modern 14 oferowany jest już z układami Intel Core 12. generacji, w tym z 10-rdzeniowym modelem Intel Core i7-1255U. Jasne, to procesor niskonapięciowy, ale połączenie 2 wydajnych rdzeni P (performance) z 8 rdzeniami E (efficient) przy maksymalnym taktowaniu 4,7 GHz daje z jednej strony moc potrzebną do efektywnej pracy, a z drugiej energooszczędność wymaganą do długiego działania. W połączeniu z 16 GB pamięci RAM i szybkim dyskiem SSD NVMe dostajesz laptop mobilny, ale jednocześnie wydajny.

MSI Prestige 14 Evo – maszyna do pracy dla wymagających

Nie ma co się oszukiwać. Są osoby, które mają ogromne wymagania względem laptopa do pracy i dla nich nawet MSI Modern 14 będzie niewystarczający. Wtedy z pomocą przychodzi kolejny model tego producenta. Mam tutaj na myśli MSI Prestige 14 Evo. Jeśli chodzi o design, to niemal mógłbym wszystko powtórzyć – prostota, elegancja i mobilność to najważniejsze cechy komputera. Jednak skupmy się na jego możliwościach, bo chociaż waży jeszcze mniej (1,29 kg) i jest jeszcze cieńszy (15,9 mm), to na papierze robi większe wrażenie. Gwarancją jakości jest między innymi platforma Intel Evo.

Czym jest Intel Evo? To seria profesjonalnych laptopów klasy Premium, które muszą spełnić rygorystyczne wymagania, aby otrzymać tego typu oznaczenie. Według Intela muszą one być smukłe, lekkie, poręczne, wydajne i działać co najmniej 8 godzin z dala od ładowarki. Komputery testowane są z myślą o intensywnych obciążeniach. Niebiescy wykorzystują do tego 25 aplikacji i 200 zadań powtarzanych 15 razy w rzeczywistych warunkach.



Sercem laptopa, który do mnie trafił jest procesor Intel Core i7-1280P. To jednostka 12-generacji, która zadebiutowała w pierwszym kwartale 2022 roku. Ma 14 rdzeni (6P + 8E) oraz obsługuje 20 wątków. Maksymalne taktowanie to aż 4,8 GHz w Turbo Boost. Procesor wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM LPDDR4x i zintegrowaną grafikę Intel Iris Xe. Chociaż to iGPU, to nie ma czego się wstydzić pod kątem możliwości. To układ graficzny, który sprawdzi się zarówno w pracy, jak i rozrywce. Szybka partia w League of Legends nie stanowi dla niego problemu. Ale to przede wszystkim komputer do pracy i to tej wymagającej.

MSI Prestige 14 Evo jest także wyposażony we wszystko to, co potrzebne jest do szybkiej i komfortowej pracy. Ma dysk SSD NVMe PCIe 4. generacji, WiFi w standardzie 6E czy wreszcie złącze Thunderbolt 4. Dba też o bezpieczeństwo danych za sprawą czytnika linii papilarnych oraz kamery IR z obsługą Windows Hello. Dzięki temu nikt niepożądany nie uruchomi komputera bez Twojej wiedzy. Jakby tego było mało, producent zastosował tutaj rozwiązanie o nazwie Tobii Aware. Ta pozwala między innymi na automatyczne zamazywanie ekranu po naszym odejściu od komputera. Obraz stanie się czytelny dopiero wtedy, gdy system rozpozna użytkownika. Nikt niepowołany nie będzie w stanie śledzić Twojej pracy. Proste, a jak skuteczne.

MSI Summit E14 Evo Flip – uwolnij kreatywną bestię

No dobrze, MSI Modern 14 i MSI Prestige 14 Evo to dobre laptopy do pracy. Wydajne, proste i zwyczajnie efektywne. Ale co z osobami kreatywnymi? Co z rysownikami i grafikami, którzy oprócz mobilności i dużej wydajności potrzebują czegoś więcej. Odpowiedź jest prosta – MSI Summit E14 Evo Flip. Oprócz elegancji, wysokiej jakości materiałów, lekkości, mobilności i wysokiej wydajności, oferuje coś, co zachwyci wszystkich tych, dla których chlebem powszednim jest kreatywna praca na komputerze.

Zacznijmy jednak od specyfikacji. MSI Summit E14 Evo Flip to laptop wyposażony w 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości QHD+ (2880 × 1800 pikseli). Wspominałem już o tym wcześniej, ale chętnie się powtórzę – w mojej ocenie taki rozmiar jest idealny dla laptopa do pracy, który jednocześnie musi być możliwie mobilny. Ale na tym zalety się nie kończą. Wyświetlacz ma format 16:10, który wpisuje się w zasadę tzw. złotego podziału, który nieświadomie spotykamy na każdym kroku i jest podstawą między innymi sztuki czy też fotografii.

Jeśli jakimś cudem nadal nie jesteś usatysfakcjonowany, to MSI Summit E14 Evo Flip wyposażony jest w zawiasy, które pozwalają obrócić ekran o 360 stopni. Dzięki temu możesz całkowicie schować klawiaturę i traktować go jako tablet. Biorąc pod uwagę fakt obsługi rysików MPP 2.0 zyskujesz potężne narzędzie do rysowania, projektowania i twórczego oddawania się pracy lub swojej pasji.

Kreatywne możliwości idą w parze z wysoką wydajnością, o którą dbają procesory Intel Core 12. generacji, w tym model Core i7-1280P z 14 fizycznymi rdzeniami i obsługą 20 wątków. Ma on zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe i wspierany jest przez maksymalnie 32 GB pamięci LPDDR5-4800. Nie brakuje też szybkiego dysku SSD NVMe PCIe 4. generacji. Pomimo mocnych podzespołów MSI gwarantuje do 10 godzin pracy komputera z dala od ładowarki. A nawet jeśli energii zabraknie, to z pomocną dłonią przychodzi technika szybkiego ładowania za pomocą złącza USB-C.

Pomimo tak imponującej specyfikacji laptop waży jedyne 1,6 kg i ma grubość 17,9 mm. Jest więc funkcjonalny, wydajny, elegancki, a przy tym lekki i łatwy w noszeniu czy to na spotkania z klientami, czy też współpracownikami. Dba też o odpowiednią jakość rozmów wideo, za sprawą poczwórnego mikrofonu z redukcją szumów wspieraną przez AI, a także kamery, również z redukcją szumów, która poprawia jakość obrazu. Mamy tutaj też Tobii Aware, kamerę IR, czytnik linii papilarnych, a także militarny standard MIL-STD-810G.

Tekst powstał we współpracy z firmą MSI.

