Szary i nudny? Nigdy więcej! Ten smartfon może być taki jak Ty

Motorola Edge 30 Fusion to smartfon, który dopasowuje się do Ciebie i Twojego życia.

Wiecie, jaka jest pierwsza rzecz, którą robię po zmianie telefonu na nowy? Ustawiam własną tapetę. Od dobrych kilku lat na ekranie domowym każdego mojego prywatnego smartfona znajdziecie to samo zdjęcie mojego kota. Dopiero kiedy futrzak pojawi się na ekranie wiem, że mam w ręku mój telefon.

Smartfon – klucz do naszego cyfrowego „ja”

Błahostka, prawda? W takim razie czemu to dla mnie takie ważne? Z prostego powodu: bo smartfon to prawdopodobnie najbardziej osobisty kawałek elektroniki, z jakiego przyszło mi korzystać. Praktycznie cały czas mam go przy sobie, płacę nim za zakupy, piszę służbowe maile, trzymam swoje zdjęcia, oglądam filmy itd. Mówiąc krótko, telefon stał się ważną częścią mojego życia. Dużo ważniejszą, niż kiedykolwiek był tradycyjny komputer.



I myślę, że nie jestem w tym odosobniony. Smartfon to nie jest po prostu kolejny ekran. To – czy tego chcemy, czy nie – przedłużenie nas samych; kluczowy element naszego stylu życia. Podejrzewam, że to dlatego dla wielu z nas tak ważne jest, żeby tchnąć trochę życia w ten nudny kawałek szkła i plastiku. Tapety, wszelkiej maści case’y i etui – wszystko to ma sprawić, że nasz telefon stanie się sposobem na wyrażanie nas samych.

Niestety w przypadku większości modeli na wspomnianej tapecie czy etui te możliwości ekspresji się kończą. Nadal zostajemy z telefonem, który wygląda jak każdy inny: szarym (tudzież czarnym) i nudnym. A przecież wcale tak nie musi być. Można wybrać smartfon, który pozwala pójść o krok dalej, jeszcze lepiej dopasowując się do naszego życia i do nas samych. Właśnie takim urządzeniem jest Motorola Edge 30 Fusion.

Motorola Edge 30 Fusion – więcej niż kolejny „średniak”

Motorola Edge 30 Fusion to nieźle wyposażony smartfon ze średniego segmentu cenowego. Na pokładzie znajdziemy wydajny procesor Qualcomm Snapdragon 888+ 5G, który jeszcze niedawno napędzał kosztujące krocie flagowce. Oprócz tego mamy wysokiej klasy wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,55” i odświeżaniu 144 Hz, wysokiej klasy potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 50 Mpix oraz pojemny akumulator 4400 mAh, który bez problemu zapewni cały dzień komfortowej pracy. To telefon, który nas nie zawiedzie, niezależnie od tego, przed jakim wyzwaniem go nie postawimy.

Ale Motorola Edge 30 Fusion bynajmniej nie jest telefonem, w którym suche parametry są najważniejsze. To sprzęt, który ma być naszym codziennym kompanem, niezależnie od sytuacji; taki, z którego będziemy korzystać z przyjemnością i na naszych zasadach.

Zycie w kolorze Viva Magenta

A zaczyna się to wszystko już od designu. Motorola Edge 30 Fusion to telefon, który prezentuje się ekskluzywnie, a dzięki niecodziennym wersjom kolorystycznym wyróżnia się z tłumu. Bo jasne – niektórzy lubią, kiedy smartfon jest czarny albo biały. Takie neutralne wykończenie sprawdzi się w każdej sytuacji i stanowi swego rodzaju czyste płótno, które nie będzie odwracało uwagi od bardziej osobistych akcentów. Ale czy naprawdę wszyscy musimy być skazani tylko na czerń i biel?

Nie, nie musimy. Kupując Motorolę Edge 30 Fusion możemy wybierać z kilku atrakcyjnych kolorów, w tym przygotowanego wspólnie z Pantone. Gwiazdą jest tutaj bez wątpienia wariant Viva Magenta, czyli telefon w kolorze roku Pantone 2023. Coś dla siebie znajdą fani koloru niebieskiego (imitująca skórę opcja Vegan Leather), a także wspomnianych wcześniej klasycznych opcji czarnej i białej (Cosmic Grey i Aurora White).

Warto wspomnieć, że nie jest to jedyny model Motoroli, przełamujący kolorystyczne stereotypy. W sklepach znajdziemy także Motorolę Edge 30 Neo, dostępną w kilku niecodziennych wariantach przygotowanych razem z Pantone. Moim faworytem jest bez dwóch zdań fioletowa opcja Very Peri.

My UX – telefon dopasowany do Ciebie

No i nie zapominajmy o oprogramowaniu. W końcu personalizacja telefonu nie musi się kończyć wyłącznie na tapecie, prawda? Z tego założenia wyszli programiści Motoroli, tworząc interfejs My UX. To nakładka na Androida, która daje użytkownikowi niemal pełną swobodę.

Interfejs możemy w szerokim zakresie personalizować, dopasowując go do naszych preferencji. Nie podoba nam się biało-niebieska kolorystyka czystego Androida? Żaden problem – kilkoma kliknięciami możemy sprawić, że podczas korzystania z telefonu będzie nam towarzyszyła kojąca zieleń lub ciepły niczym promienie lipcowego słońca pomarańcz. A może krzykliwy róż? Co kto lubi 🙂 Tak samo łatwo możemy zmienić inne elementy interfejsu, takie jak krój czcionki czy kształt ikon. Może to detale, ale dzięki nim możemy sprawić, że telefon faktycznie stanie się „nasz” – podobnie jak robi to zmiana tapety… tyle że bardziej.



My UX to jednak nie tylko „świecidełka”. To też masa praktycznych narzędzi. Ale wiecie, takich naprawdę praktycznych, które rzeczywiście przydają się na co dzień, a nie zasypywanie użytkownika masą reklam i niepotrzebnych aplikacji. Potrzebujesz latarki? Wystarczy lekko potrząsnąć telefon i, cytując klasyka, „stała się światłość”. Masz kilka ulubionych aplikacji, między którymi ciągle się przełączasz? Wystarczy stuknąć w plecki telefonu, by uzyskać dostęp do wygodnego skrótu. Znalazło się też miejsce na wygodny skrót podziału ekranu, żeby w pełni wykorzystać duży ekran o przekątnej 6,55”.

Wszystkie te dodatki mają na celu jedno: sprawić, że korzystanie z telefonu stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze. W końcu to nasz osobisty asystent. Furtka do nowoczesnego świata. Telefon ma nam pomagać i skracać dystans do cyfrowej rzeczywistości. No i Motorola Edge 30 Fusion z nakładką My UX dokładnie to robi – wszystko w duchu kojarzonego z czystym Androidem minimalizmu oraz osobistej ekspresji.



Pora wyrazić siebie

Mówiąc krótko, telefon nie musi być szary i nudny. Telefon ma być „mój”, niezależnie od tego, co każdy z nas przez to rozumie. Ekstrawagancki i dopasowany do naszych potrzeb? A może uniwersalny i praktyczny? Z Motorolą Edge 30 Fusion nie musimy wybierać – wszystko to mamy na wyciągnięcie ręki.

