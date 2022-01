Mobilna wersja strony internetowej – dlaczego jest tak ważna

Wiele osób wciąż nie zdaje sobie sprawy z wpływu, jaki ma mobilna wersja strony internetowej na pozycjonowanie w Google. Obecnie taka wersja powinna być już standardem, a powodów, aby ją mieć, jest bardzo dużo. Szczególnie teraz, gdy praktycznie każdy z nas jest użytkownikiem urządzeń mobilnych, a internet jest naszym głównym źródłem informacji. Dowiedz się, jak mobilność strony internetowej wpływa na jej pozycję w rankingu wyszukiwarki Google.

Czym jest mobilna wersja strony

Witryna, która jest przyjazna urządzeniom mobilnym, to witryna poprawnie wyświetlająca się na urządzeniach przenośnych typu tablet lub smartfon. Taka strona, zwana również responsywną stroną internetową, potrafi bez problemu i automatycznie dopasować się do wymogów dowolnych urządzeń mobilnych. Przez adaptację do rozdzielczości ekranów smartfonów czy tabletów, responsywna strona staje się łatwiejsza w odbiorze i przyjaźniejsza potencjalnym użytkownikom. Interakcja z taką witryną jest zdecydowanie przyjemniejsza i bardziej angażująca.

Dlaczego tak ważne jest posiadanie mobilnej wersji strony

Na pewno większość z nas nie raz przeglądała strony internetowe za pomocą smartfona, szukając konkretnych informacji czy sprawdzając menu przypadkowej restauracji podczas podróży do nowego miejsca. Badania z 2015 roku wykazują, że 92% Polaków posiada telefon komórkowy, a patrząc na szybkość postępu technologicznego, to do dzisiaj ta ilość się zapewne zwiększyła. Dlatego obecnie ważne jest, aby mieć mobilną wersję strony internetowej. Oto kilka innych przykładów, które na to wskazują:

Mobilni użytkownicy to lwia część generowanego ruchu na stronie.

Chyba każdy właściciel strony internetowej chce, aby ruch na jego witrynie był jak najwyższy. Omijając dostosowanie swojej strony do urządzeń mobilnych, można powiedzieć, że rezygnujemy ze sporej części potencjalnych klientów. W obecnych czasach ludzie szukający informacji lub produktu, który chcą kupić, robią to szybko, często w pośpiechu pomiędzy swoimi obowiązkami. Najczęściej korzystają wtedy ze smartfonów, dlatego warto zadbać, aby nasza strona była dla nich przyjazna i jak najprzyjemniejsza w obsłudze.

Responsywność = większa konwersja

Strona internetowa, która dobrze konwertuje na komputerze, wcale nie musi robić tego dobrze na urządzeniach mobilnych. O ile na komputerze można czasem poczekać kilka sekund, aby strona się załadowała, o tyle na urządzeniach mobilnych jest to niedopuszczalne. Użytkownicy przeglądający strony internetowe przez smartfona zazwyczaj robią to w pośpiechu i warto zadbać, aby strona ułatwiała im szybkie działanie. Informacje do kontaktu powinny być dobrze widoczne i „klikalne”, tak aby użytkownik był w stanie bez problemu odnaleźć na stronie numer telefonu czy adres e-mail i po kliknięciu, szybko wykonać połączenie czy napisać wiadomość.

Google uwielbia wersje mobilne

Nie jest tajemnicą, że Google już od kilku lat wymaga responsywności stron internetowych. Parametry wyszukiwania w przeglądarce dostosowywane są pod użytkowników, a oni cenią sobie, gdy witryna adaptuje się do ich smartfonów. Dlatego responsywne strony internetowe znajdują się zdecydowanie wyżej w wynikach wyszukiwania, niż strony, które nie posiadają wersji mobilnej. Z tego powodu dobrym pomysłem na poprawienie swojego organicznego ruchu na stronie jest zoptymalizowanie jej pod kątem urządzeń mobilnych, czyli zrobienie audytu SEO.

W social mediach responsywność to obowiązek

Ponad połowa osób korzystających z social mediów używa w tym celu urządzeń mobilnych. Brak przystosowania witryny do takich urządzeń będzie sprawiał, że wszystkie materiały pochodzące ze strony internetowej po udostępnieniu w mediach społecznościowych będą się niepoprawnie otwierać. Taka sytuacja tylko zwiększy procent odrzuceń, a cały wysiłek i wkładane pieniądze w promocję social mediów, będzie zwyczajnie bezsensowne.

Mobilność przyciąga

Jeśli witryna jest dobrze zaprojektowana pod kątem responsywności, to jej współczynnik odrzuceń będzie zdecydowanie mniejszy. Oznacza to, że osoba wchodząca na stronę internetową, pozostanie na niej na dłużej. Witryna, na której cały czas wyskakują okienka zasłaniające treść czy, którą ciągle trzeba powiększanie i pomniejszanie , może skutecznie odrzucić potencjalnego użytkownika. Dlatego ważne jest, aby korzystanie ze strony internetowej na urządzeniach mobilnych było komfortowe i łatwe, tak żeby użytkownik spokojnie mógł się zapoznać z merytoryczną treścią strony.

Jak powinna wyglądać dobra mobilna wersja

Kiedy decydujemy się na stworzenie mobilnej wersji strony (co jest bardzo słuszną decyzją), to warto wiedzieć jakimi cechami powinna się taka strona odznaczać. Aby pozycjonowanie stron było skuteczne, witryna internetowa w wersji mobilnej powinna mieć następujące cechy:

Skalowanie wielkości strony. Witryna powinna automatycznie dostosować swoja wielkość do ekranu urządzenia, na jakim jest otwierana tak, aby nie trzeba było jej ręcznie powiększać i pomniejszać w poszukiwaniu i istotnych informacji dla użytkownika.

Witryna powinna automatycznie dostosować swoja wielkość do ekranu urządzenia, na jakim jest otwierana tak, aby nie trzeba było jej ręcznie powiększać i pomniejszać w poszukiwaniu i istotnych informacji dla użytkownika. Czcionka powinna dostosowywać się automatycznie do rozdzielczości i wielkości ekranu . Skanowanie czcionki sprawi, że strona będzie bardziej przejrzysta i lepiej czytelna.

. Skanowanie czcionki sprawi, że strona będzie bardziej przejrzysta i lepiej czytelna. Reklamy nie powinny być zbyt duże . Reklamy nie mogą ograniczać widoczności treści i zaburzać struktury strony.

. Reklamy nie mogą ograniczać widoczności treści i zaburzać struktury strony. Menu powinno być rozwijane . Tworzy to więcej miejsca dla istotnych informacji i ułatwia poruszanie się po stronie internetowej.

. Tworzy to więcej miejsca dla istotnych informacji i ułatwia poruszanie się po stronie internetowej. Treść na stronie powinna być odpowiednio oddzielona i rozmieszczona tak, aby była dobrze czytelna.

tak, aby była dobrze czytelna. Strona nie powinna mieć wyskakujących okienek , które mogłyby zasłaniać treść strony i z których zamknięcie może sprawiać użytkownikom problem.

, które mogłyby zasłaniać treść strony i z których zamknięcie może sprawiać użytkownikom problem. Treść flash powinna być ograniczona lub wyeliminowana, ponieważ może być ona problemem dla przeglądarek mobilnych.

Czy każda strona musi mieć swoją wersję mobilną? Nie każda musi, ale każda powinna. Responsywność jest bardzo ważną kwestią w dziedzinie pozycjonowania w Google, jak i ruchu na stronie. Gdy w dzisiejszych czasach praktycznie każdy korzysta z urządzeń mobilnych, łatwość i szybkość odnajdywania treści na stronie jest kluczowa. Wszystkie kwestie takie jak wielkość strony, dopasowanie czcionki czy szybkość ładowania się strony mają wpływ na to, jak często ludzie będą odwiedzać twoją stronę i ile czasu na niej spędzają. Dlatego opłaca się zainteresować się działaniami SEO, które pomogą Ci stworzyć mobilną wersję Twojej strony. Warto się zastanowić, czy samemu chciałoby się korzystać z witryny, która nie jest przystosowana pod Twój smartfon lub tablet.

Artykuł przygotowany przez Content Specialist z firmy AFTERWEB.PL.

