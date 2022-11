Długi Cię dogoniły? Weź pożyczkę konsolidacyjną i odpocznij

Zadłużenie Polaków rośnie. W czerwcu według GUS wynosiło już 45,2 mld zł i obciążało 2,4 mln konsumentów. By je uregulować, dłużnik musi pracować średnio aż 3 miesiące i przeznaczyć całą pensję na spłatę długu.

To oczywiście nierealne. No i mówimy tu o liczbach przeciętnych – indywidualne przypadki bywają znacznie trudniejsze. Szczęśliwie jest wyjście z tej sytuacji.

Chcę opowiedzieć historię osoby, której udało się wyjść z kłopotów i „stanąć na nogi”. Ty też na pewno znasz takich ludzi. O konsolidacji możesz myśleć jak o łączeniu wielu zobowiązań w różnych miejscach w jedno na korzystnych warunkach.

Pożyczka konsolidacyjna to zwykle pożyczka gotówkowa na przystępnych zasadach z zastrzeżeniem, że środki mają zostać przeznaczone częściowo lub w całości na spłatę zadłużenia w innych bankach. Zamiast płacić raty w różnych terminach i o różnej wysokości, łączysz je w jedną z jednym terminem płatności. Okres spłaty dobierzesz do możliwości budżetu domowego, ale w zamian możesz dostać ratę niższą niż suma rat za wszystkie konsolidowane zobowiązania.

Twój portfel odetchnie z ulgą. Unikniesz też komplikacji wynikających ze spłaty wielu kredytów poprzez połączenie w jeden. Wisienką na torcie jest fakt, że spłaty jednego zobowiązania znacznie łatwiej dopilnować niż kilku czy kilkunastu.

Jak pożyczka konsolidacyjna ratuje budżet?

Trudno Ci wyobrazić sobie, jak pożyczka konsolidacyjna może komuś bardzo pomóc? Opowiem Ci historię osoby, którą dobrze znam.

Właściwie to historia małżeństwa, które wspólnie prowadzi dochodowy biznes. Firma ma perspektywy. Wykupują nowe pomieszczenie i robią remont na kredyt, biorą raty i leasing na specjalistyczny sprzęt, jednocześnie poszerzają zakres działalności. Wszystko idzie doskonale, w międzyczasie powoli spłacają kredyt hipoteczny na dom na cichym osiedlu.

To trwało kilka lat, aż doszło do tragedii. Jedna z osób zmarła. Budżet domowy zmniejszył się o połowę, w firmie zrobiło się dwukrotnie więcej pracy. Samotny dłużnik stanął w obliczu tragedii rodzinnej i kilkunastu zobowiązań finansowych – prywatnych i w ramach działalności gospodarczej, nie licząc rachunków za dom, który nagle zrobił się za duży.

Pomogła właśnie konsolidacja zobowiązań do dwóch kredytów – jednego osobistego i jednego firmowego. Dzięki temu, zamiast spłacać multum kilkuletnich kredytów z dużymi ratami, aktualnie jest w trakcie spłacania dwóch pożyczek konsolidacyjnych. Firma również wyszła z kryzysu obronną ręką dzięki konsolidacji zobowiązań. Nie było opóźnień w wypłatach, wykupiony sprzęt został.



Złap promocję w Banku Pekao S.A.

Już wiesz, czy pożyczka konsolidacyjna może Ci pomóc. Koniecznie zapoznaj się z promocyjną ofertą Banku Pekao S.A. Do końca roku możesz w tym banku wziąć Pożyczkę Ekspresową wysokości od 10 000 zł do 250 000 zł na spłatę innych udzielonych pożyczek lub kredytów oraz na dowolny cel gdzie możesz przeznaczyć aż do 25% kwoty spłacanych zobowiązań.

To oznacza, że jeśli masz zadłużenie w wysokości 10 000 zł, możesz wziąć pożyczkę o wartości maksymalnie 12 500 zł. W ten sposób spłacisz 10 tysięcy, a pozostałe 2 500 zł możesz przeznaczyć, na cokolwiek zechcesz. Całą pożyczkę będziesz spłacać na jednolitych zasadach.

Musisz tylko pamiętać, że pożyczka nie może być przeznaczona na spłatę innych pożyczek lub kredytów udzielonych przez Bank Pekao S.A. Niemniej te same warunki obowiązują dla obecnych i nowych klientów Banku Pekao S.A. Minimalny okres spłaty wynosi 12 miesięcy, maksymalny 120 miesięcy i zależy od kwoty udzielonej pożyczki:

dla pożyczek od 1000 zł do 2999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 3 lat;

dla pożyczek od 3000 zł do 14 999 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 8 lat;

dla pożyczek od 15 000 zł do 250 000 zł okres spłaty wynosi od 1 roku do 10 lat.

Bank Pekao S.A. podaje, że RRSO (rzeczywista roczna stopa oprocentowania pożyczki) wynosi 12,96% przy założeniach:

całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) wynosi 36 796 zł,

pożyczka zaciągnięta została na 65 miesięcy,

pożyczka objęta jest oprocentowaniem zmiennym 12,25% w stosunku rocznym,

całkowity koszt pożyczki wynosi 13 728,83, zł (w tym odsetki 13 728,83 zł),

całkowita kwota do zapłaty opiewa na 50 524,83 zł,

spłata została rozłożona na 64 raty miesięczne po 777,31 zł,

65. rata wyrównująca wynosi 776,99 zł.

Kwota udostępniana pożyczkobiorcy wynosi 36 796,00 zł. Kalkulacja została podana na podstawie przykładu reprezentatywnego wg stanu na 24 sierpnia 2022 roku.

Na koniec ważna informacja: to bank podejmuje decyzję o udzieleniu pożyczki po ocenie zdolności kredytowej. Nowi klienci Banku Pekao S.A. mogą wziąć pożyczkę w oddziale banku, obecni klienci mogą załatwić wszystko w bankowości internetowej Pekao24. Promocja ważna jest do 31 grudnia 2022 roku.

Materiał powstał przy współpracy z Bankiem Pekao S.A.

Źródło zdjęć: OleksSH (Shutterstock), Pekao SA

Źródło tekstu: własne, Pekao S.A.