Nowe Konto Millennium 360°: Prowadzone za darmo, bezwarunkowo

Chcesz konto, za którego otwarcie i prowadzenie nie zapłacisz ani grosza bez względu na to, co się stanie, a możesz z nim co najwyżej zyskać?

Nowe konto Millennium 360° w Banku Millennium takie właśnie jest – otwarcie i prowadzenie nic nie kosztuje. Przelewy krajowe w złotówkach i wykonywane przez internet również są bezpłatne, podobnie jak przelewy BLIK na telefon.

Jeśli spełnisz dodatkowy warunek – a nie będzie to żadna sztuka – nie płacisz też za kartę i zyskujesz dostęp do wypłat gotówki z bankomatów w kraju i za granicą bez prowizji. Obsługa płatności zbliżeniowych BLIK również nie będzie Cię nic kosztować. Jakie to wymaganie? Minimum 5 transakcji bezgotówkowych w miesiącu (jedna, jeśli masz 18-26 lat). Jeśli nie spełnisz tego warunku, obsługa karty będzie kosztowała 11 zł, a wypłaty z bankomatów innych niż Banku Millennium również będą płatne.

Co jeszcze możesz zyskać?

Najważniejszą chyba korzyścią z posiadania konta Millennium 360° jest program zwrotów za zakupy online i powiązane z nimi oferty dla klientów banku. Możesz odzyskać nawet do 25% kwoty wydanej na zakupy.

Wystarczy, że zaczniesz zakupy nie na stronie sklepu, ale w aplikacji mobilnej banku lub w bankowości internetowej Millenet. Tu wybierz sekcję „Zwroty za zakupy”, wybierz sklep i zrób zakupy. Kwota zwrotu pojawi się w ciągu 3 dni roboczych jako środki oczekujące w aplikacji mobilnej i Millenecie w usłudze „Zwroty na zakupy”. Gdy sklep potwierdzi zakupy, co zwykle trwa około 30 dni, uzyskasz możliwość wypłaty pieniędzy na konto. Jest tylko jeden warunek – by je wypłacić, musisz uzbierać przynajmniej 21 zł.

Z programu zwrotów możesz skorzystać w niemal 800 sklepach online. Czy planujesz kupić buty, zabawki, książki, czy sprzęt AGD albo masz ochotę zamówić pizzę – w każdej kategorii znajdziesz sklep, w którym możesz zaoszczędzić dzięki zwrotom za zakupy.

Oczywiście na koncie Millennium 360° nie może zabraknąć nowoczesnych płatności, które Polacy szalenie polubili. Poza tradycyjną kartą płatniczą dostaniesz możliwość korzystania z systemu BLIK, a więc płacenia kodem, zbliżeniowo i robienia przelewów na telefon.

Niedawno bank udostępnił w aplikacji mobilnej także e-vouchery, a więc kody doładowujące do gier i usług online.

Kolejna korzyść przyda się na wakacje. To Pakiet walutowy, za 9,90 zł tygodniowo. Dzięki niemu wszystkie Twoje transakcje kartą online i te wykonane za granicą w obcej walucie zostaną przewalutowane po bezpośrednim kursie organizacji płatniczych, a bank nie naliczy Ci swojej marży. Bez Pakietu walutowego też możesz robić transakcje walutowe na tych samych warunkach do 1000 zł miesięcznie. Jeśli przekroczysz ten limit, bank naliczy marżę 2% za przewalutowanie. Niemniej powód do radości jest – nie potrzebujesz kolejnej karty czy konta walutowego, by raz na jakiś czas bez żalu kupić coś za euro czy dolary.

Ostatnia korzyść z tej listy, o której warto pamiętać, to ubezpieczenie typu assistance z dostępem do pomocy specjalistów z różnych dziedzin. Siedem razy w roku możesz skorzystać z pomocy medycznej i transportu, a także usług szklarza, hydraulika, elektryka, dekarza, ślusarza czy technika urządzeń grzewczych.

Jeśli (odpukać!) coś stanie się Twojemu dziecku, również możesz skorzystać z ubezpieczenia.

Pakiet Bardzo Pomocny otrzymasz za darmo na 3 miesiące. Po zakończeniu promocji będzie kosztował 4,98 zł miesięcznie i oczywiście nie musisz go wykupić.

Zobacz: Klienci Banku Millennium lubią tę funkcję

Zobacz: Bank Millennium wprowadza znaczne ułatwienie w aplikacji mobilnej

Jak założyć nowe konto 360°?

Jeśli jesteś już klientem Banku Millennium, możesz wybrać się do oddziału i zamienić swoje istniejące konto w nowe konto Millennium 360°. By było szybciej, możesz wypełnić wniosek online, a w oddziale podpisać już tylko umowę.

Jeśli jeszcze nie jesteś klientem banku, również możesz otworzyć konto w oddziale, ale to nie jedyny sposób. Bank Millennium pozwala otworzyć konto przez internet. Są na to dwa sposoby.

Nowe konto możesz założyć, korzystając z aplikacji mobilnej Banku Millennium. Po pobraniu aplikacji musisz wybrać polecenie „Załóż konto i aktywuj”. Aplikacja poprowadzi Cię przez wszystkie kroki. Przygotuj dowód osobisty, a także ciche i dobrze oświetlone miejsce, bo będzie potrzebne nagranie Twojej twarzy i próbka głosu – na tej podstawie odbędzie się weryfikacja tożsamości. Konto założone w ten sposób będzie aktywne w ciągu 5 minut, ale zostanie na nie nałożony tymczasowy limit transakcji w wysokości 5 tys. zł miesięcznie. Limit zniknie po wizycie w placówce banku i dodatkowej weryfikacji.

Drugi sposób wykorzystuje weryfikację tożsamości z innego banku. Po przejściu na stronę bankmillennium.pl/wniosek-o-konto-osobiste wybierz bank, w którym masz już aktywne konto i zaloguj się na nie, aby potwierdzić swoją tożsamość. Po zalogowaniu wrócisz do wypełniania wniosku o nowe konto w Banku Millennium. Konto będzie aktywne w ciągu kilku minut.

Partnerem artykułu jest Bank Millennium.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Bank Millennium (centrum prasowe)

Źródło tekstu: Bank Millennium, własne