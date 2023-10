Marketing internetowy - możliwości zatrudnienia

Masowy dostęp do internetu w ostatnich dziesięcioleciach spowodował rozpowszechnienie działalności e-sklepów i innych biznesów online. Wzrosło zapotrzebowanie na nowe formy reklamy typu BTL, skierowanej do ściśle określonego odbiorcy. Na rynku pracy pojawił się zaś nowy zawód: specjalista ds. marketingu internetowego. W jakich firmach pracują tego typu specjaliści i jakie mają możliwości zatrudnienia? Sprawdźmy!

Czym jest marketing internetowy?

Zacznijmy od podstaw i odpowiedzmy na pytanie: co to jest marketing internetowy? Jak wskazuje nazwa, są to wszelkie działania o charakterze promocyjnym, realizowane online. Mogą to być zarówno kampanie płatne i bezpłatne w mediach społecznościowych, jak i inne działania, na przykład: mailingi, kampanie Google Ads czy rozbudowa contentu na stronach sprzedażowych firm.

Do najważniejszych zadań specjalistów ds. marketingu internetowego należy planowanie, organizowanie i monitorowanie kampanii reklamowych. Działania marketingu online mają szeroki zasięg: obejmują promocję produktów lub usług, rozbudowę świadomości marek i tworzenie strategii, mających na celu zdobycie oraz utrzymanie nowych klientów.

Gdzie pracują specjaliści ds. marketingu internetowego?

Specjaliści ds. marketingu internetowego potrzebni są w wielu branżach. Z ich usług korzystają najczęściej firmy, związane z branżą e-commerce. To m.in.: sklepy i hurtownie internetowe, agencje interaktywne oraz agencje reklamy. Popyt na specjalistów marketingu internetowego zgłaszają przedsiębiorstwa, działające w sektorze: bankowości, turystyki, branży fashion i nieruchomości. Wiele etatów czeka na marketingowców w agencjach rekrutacyjnych i w firmach, świadczących różnego rodzaju usługi outsourcingowe.

Coraz częściej specjaliści do spraw marketingu internetowego znajdują zatrudnienie w strukturach dużych firm budowlanych i u generalnych wykonawców. Ze wsparcia tego typu specjalistów korzystają też podmioty branży instalacyjnej (głównie związanej z odnawialnymi źródłami energii). Marketingowcy, obsługujący projekty online, współpracują też z ogólnopolskimi portalami ogłoszeniowymi, informacyjnymi i aukcyjnymi.

Marketing internetowy w sektorze IT

Każda rozwijająca się firma, która chce być rozpoznawalna i osiągać zyski, musi zainwestować w działania marketingowe. Popyt na specjalistów marketingu online dotyczy również branży IT. Zapotrzebowanie na kadrę marketingową zgłaszają obecnie zarówno start-up`y, jak i duże, globalne korporacje. Są to podmioty, zajmujące się produkcją oprogramowania i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa danych.

Osoby, które świetnie orientują się w tematyce marketingu internetowego, wspierają pracę różnych działów w firmach programistycznych. Mowa m.in. o działach sprzedaży i PR, w których marketingowcy odpowiadają za współtworzenie contentu i strategii promocyjnych. Niektórzy specjaliści marketingu online współpracują też bezpośrednio z działami programistycznymi oraz ze specjalistami UX i SEO.

Podsumowanie

Praca w zawodzie specjalisty ds. marketingu internetowego jest zajęciem bardzo perspektywicznym. Specjaliści tego typu pracują w różnych branżach i wspierają procesy promocji marek, produktów i usług. Etaty i współpraca B2B czeka na nich m.in. w prężnie rozwijających się branżach IT i e-commerce. Zatrudnienie oferują im także inne podmioty z sektora usług, przemysłu i produkcji.

Źródło zdjęć: TheProtocol.it