Szukasz prezentu dla gracza? Za te na bank bym się nie obraził

Szukasz prezentu dla gracza, ale nie wiesz, co będzie dla niego odpowiednie? Z pomocą przychodzi firma Logitech, która ma w swojej ofercie kilka ciekawych sprzętów. Wybrałem cztery konkretne, które moim zdaniem będą idealnym podarunkiem.

Kupno prezentu dla osoby, którą można określić mianem geeka czy po prostu gracza, nie jest zadaniem łatwym. Sam wiem to doskonale, bo czytam mnóstwo książek, kupuję od groma komiksów, a do tego lubię pograć i to zarówno na komputerze, jak i konsolach. No i oczywiście jestem miłośnikiem nowych technologii. Wydawałoby się, że w takim wypadku wybór świątecznego podarunku jest łatwy, bo możliwości – z racji szerokich zainteresowań – jest dużo. Niestety, to nie do końca tak.

Moja żona regularnie ma problem ze znalezieniem dla mnie prezentu i wcale się jej nie dziwię. Najczęściej po prostu pyta mnie, co chciałbym dostać i sam zazwyczaj nie jestem w stanie udzielić jej jednoznacznej odpowiedzi. Częściowo dlatego, że sporo rzeczy już mam i nie czuję potrzeby ich wymiany na nowsze, a częściowo dlatego, że część z propozycji, które pojawiają się w mojej, jest zwyczajnie zbyt droga. Niestety, tak to już jest z graczami, że to bardzo specyficzna i jednocześnie wymagająca grupa konsumentów, która ma konkretne wymagania względem sprzętów.

Co w takim razie kupić? Przyjrzałem się ofercie firmy Logitech i wybrałem kilka sprzętów, które w mojej ocenie będą strzałem w dziesiątkę. Przede wszystkim dlatego, że są to najlepsze urządzenia w swojej kategorii cenowej albo po prostu ciekawe gadżety, które urozmaicą zestaw każdego gracza.

Logitech G Pro X Superlight 2 — myszka godna profesjonalnego gracza

Wiele osób marzy o tym, aby być kiedyś esportowcem i grać na największych międzynarodowych turniejach o najwyższą stawkę. Sam pamiętam, jak jeszcze kilka lat temu wstawałem w nocy, aby obejrzeć mecze polskiego wówczas Virtus.pro na majorze w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście dla mnie było już za późno, z racji wieku (ale też umiejętności), ale nie dziwi mnie, że bycie profesjonalnym graczem może pojawiać się w myślach wielu młodych osób.

Do tego oczywiście trzeba dużo szczęścia, wytrwałości i przede wszystkim umiejętności. Te ostatnie przyjdą z czasem, o ile ktoś będzie odpowiednio trenował. W tym wypadku dużym ułatwieniem jest odpowiedni sprzęt. Nikt nie powinien wątpić, że wysokiej jakości myszka pozwoli na powtarzalność i maksymalną precyzję ruchu. Zresztą nie trzeba od razu myśleć o zostaniu profesjonalistą, aby postawić na wysokiej klasy model. A tym z pewnością będzie Logitech G Pro X Superlight 2.

To w tym momencie jedna z najlepszych myszek dla graczy na rynku. Nie tylko jest świetnie wykonana i oferuje absolutnie topowy w tym momencie sensor optyczny, ale jest też niezwykle lekka i bezprzewodowa. Już wcześniejszy model zbierał rewelacyjne oceny, a nowa odsłona jest jeszcze lepsza. Ma wszystko to, czego potrzebują najbardziej wymagający gracze. To wszystko sprawia, że jest to jeden z najlepszych wyborów dla gamera.



Logitech G435 — solidne słuchawki ze świetną baterią

Można debatować na temat tego, który sprzęt jest najważniejszym w arsenale każdego gracza. Czy to myszka, monitor, a może słuchawki? W rzeczywistości takie dywagacje nie mają większego sensu, bo każde z tych urządzeń wpływa na coś innego i tak naprawdę wzajemnie się uzupełniają. Myszka to precyzja sterowania, a słuchawki to wygoda, ale też możliwość usłyszenia przeciwnika w kluczowych momentach meczu. Dlatego warto postawić na każdy z tych sprzętów. W przypadku słuchawek polecam model Logitech G435.

Logitech G435 to słuchawki pod wieloma względami wyjątkowe. W mojej ocenie ich największą zaletą jest bezprzewodowość. Sam nie wyobrażam sobie dzisiaj korzystać z gamingowych sprzętów na kablu. Uwierzcie mi, że każdy, kto przesiądzie się na sprzęty bezprzewodowe, nie będzie wyobrażał sobie powrotu. To niesamowity komfort, którego sprzęty z kabel nie zapewniają. Poza tym G435 wyróżniają się na tle konkurencji odważnym designem. Szwajcarski producent postawił na wyraziste połączenia kolorystyczne, jak niebiesko-malinowym, czarno-żółty oraz biało-liliowy. Każdy z nich prezentuje się wyjątkowo, chociaż jednocześnie zupełnie inaczej.

Jednak na tym lista zalet słuchawek Logitech G435 się nie kończy. Są one wyposażone w dobrej jakości membrany o średnicy 40 mm, które gwarantują pasmo przenoszenia w zakresie od 20 Hz do 20 kHz, impedancję 45 omów, głośność maksymalną <100 dB z opcjonalnym ogranicznikiem <85 dB, a także czułość 83,1 dB SPL/mW. Dzięki temu możemy liczyć na wysoką jakość dźwięku, która pozwoli usłyszeć kroki przeciwnika w newralgicznych momentach meczu online. Jakby tego było mało, to mają jeszcze dwa wbudowane mikrofony, zasięg do 10 metrów, a także wewnętrzny akumulator, który wystarczy na 18 godzin grania. Słuchawki są kompatybilne z komputerami oraz PlayStation 4 i PlayStation 5, a niedawna aktualizacja pozwala także na połączenie ich z Nintendo Switch.



Logitech G923 — bo liczy się refleks

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto, oglądając kiedyś Roberta Kubicę w Formule 1, nie marzył o tym, aby samemu zasiąść za sterami bolidu. Zresztą przyczynkiem do tego wcale nie musiał być Polak w najważniejszej klasie wyścigowej na świecie. Wielu z nas mogło marzyć o tym, oglądając na przykład filmu z serii Szybcy i Wściekli. Nie ma co się oszukiwać, pewnie będzie to marzenie trudne do zrealizowania, a już na pewno w prawdziwym życiu. Natomiast kierowania szybkim autem można spróbować na wirtualnych torach, a pomoże w tym kierownica Logitech G923.

Logitech G923 kompatybilna jest z komputerami, a także konsolami Xbox i PlayStation, więc można jej używać zarówno do grania w Forzę, F1, Assetto Corsa, jak i Gran Turismo. Zresztą nie trzeba od razu stawiać na wyścigi. Świetnie można się też bawić w Euro Track Simulator, który pozwala wczuć się w rolę kierowcy ciężarówki. Dzięki szerokiej kompatybilności fani każdej z tych gier mogą się poczuć, jakby prowadzili prawdziwy samochód. Pomoże w tym sprzężenie zwrotnie TRUEFORCE, które łączy się bezpośrednio z fizyką gry, co z kolei przekłada się na niesamowity realizm. Na kierownicy można poczuć każde uderzenie czy poślizg.

Nie można też pominąć kwestii samej konstrukcji, bo ta jest na najwyższym poziomie. Wystarczy wspomnieć o aluminiowych dźwigniach zmiany biegów, ręcznie szytej, skórzanej kierownicy czy układzie hamulcowym, który reaguje na nacisk. Do tego dochodzi czujnik sterowania z efektem Halla, który jest dużo bardziej wytrzymały od tradycyjnych rozwiązań. Przyjemność z grania w wyścigówki na kierownicy jest nieporównywalna do klawiatury czy nawet kontrolera. Jeśli osoba, dla której szukasz prezentu, jest fanem właśnie tego gatunku, a kierownicy jeszcze nie ma, to Logitech G923 będzie świetnym wyborem.



Logitech G Cloud — nowy wymiar gier PC

W pewnym wieku przychodzi moment, w którym już nie chce się siedzieć przy komputerze. Nie jest to równoznaczne z niechęcią do samego grania. Po prostu człowiek chce wygodnie usiąść na kanapie lub fotelu i oddać się ulubionej rozgrywce. Rozwiązaniem tego problemu są oczywiście konsole. Ale co w sytuacji, gdy ktoś chce pograć w gry PC-towe? Oczywiście komputer też można przenieść do salonu, ale to raczej mało wygodne i praktyczne rozwiązanie. Z pomocą przychodzi konsola Logitech G Cloud, która pozwoli cieszyć się grami komputerowymi, ale na poręcznym, przenośnym sprzęcie, z którym można usiąść, a nawet położyć się wszędzie tam, gdzie będzie wygodnie.



Logitech G Cloud to sprzęt nowatorski, który pod wieloma względami dopiero przeciera szlaki. Nie zmienia to faktu, że ma wiele do zaoferowania. Można nim cieszyć się większością gier, które są dostępne na komputerach. Umożliwiają to takie usługi, jak Steam Cloud, GeForce NOW oraz Xbox Cloud. Osobiście ją testowałem i zapewniam, że trudno dostrzec różnicę między grą uruchomioną natywnie a w chmurze. A jakby tego było mało, to konsola dodatkowo pozwala na uruchamianie tytułów i aplikacji z Androida, więc można na niej cieszyć się też wieloma popularnymi i świetnymi produkcjami mobilnymi, np. Genshin Impact.



Każda z powyższych propozycji jest idealna dla gracza. Są to uniwersalne sprzęty, które w mojej ocenie ucieszą większość osób. Co prawda znacząco się od siebie różnią, ale to właśnie szeroka kompatybilność jest ich bardzo dużą zaletą. A Logitech to firma, której możesz niemal w ślepo zaufać. Nie bez powodu z jej sprzętów korzysta mnóstwo graczy, w tym wielu profesjonalistów i pół naszej redakcji :-).

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)