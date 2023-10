Gdzie oglądać Ligę Mistrzów? Jeden sposób wygrywa

Rozpoczęły się najważniejsze europejskie rozgrywki klubowe. Mowa oczywiście o Lidze Mistrzów, która każdego roku przyciąga przed ekrany miliony fanów. Jak w Polsce oglądać mecze najlepszych europejskich drużyn? Przeglądamy ofertę Polsat Box i Polsat Box Go.

Liga Mistrzów to najważniejsze, europejskie rozgrywki piłkarskie, przynajmniej jeśli chodzi o mecze klubowe. Można się nawet pokusić o stwierdzenie, że to turniej, który w perspektywie całego świata jest najbardziej prestiżowy. W końcu to na Starym Kontynencie grają najlepsi piłkarze na świecie i nie zmieniły tego nawet zakrojone na szeroką skalę transfery do ligi arabskiej, gdzie trafili między innymi Karim Benzema, Neymar czy N’Golo Kante. To Europa cały czas króluje na klubowej mapie świata.

Rozgrywki Ligi Mistrzów śledzą co roku miliony fanów na całym świecie. W samej tylko Polsce finał rozgrywek za każdym razem ogląda mniej więcej 3 mln widzów. Rekordowy był pod tym względem rok 2020, kiedy to przed telewizorami zasiadło w naszym kraju nawet 4,73 mln widzów. O najważniejsze, europejskie i klubowe trofeum walczył wtedy nasz rodak – Robert Lewandowski, który ostatecznie uniósł puchar wraz ze swoimi byłymi już kolegami z Bayernu Monachium. Niewykluczone, że w tym roku będzie podobnie, bo w rozgrywkach zobaczymy wielu Polaków. Jeśli nie chcecie przegapić ich meczów, przejrzyjcie ofertę Polsat Box i Polsat Box Go.

Polacy w tegorocznej Lidze Mistrzów

Chociaż polska reprezentacja w ostatnim czasie raczej zawodziła oczekiwania kibiców, to tego samego nie można powiedzieć o zmaganiach Polaków w europejskich klubach. W minionym sezonie wielu z nich sięgnęło po krajowe mistrzostwa. Takim sukcesem mogą pochwalić się między innymi Robert Lewandowski w barwach Barcelony oraz Piotr Zieliński w koszulce SSC Napoli. Dzięki temu obaj zagrają w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, a ich kluby z pewnością zaliczają się do ścisłego grona faworytów, którzy mogą sięgnąć po to trofeum.

Jednak na tym lista Polaków się nie kończy. W sumie w tym sezonie mamy szansę zobaczyć ich aż 10. Poza wspominaną dwójką to jeszcze: Jakub Kiwior w barwach Arsenalu, Przemysław Frankowski w RC Lens, Kamil Grabara w FC Kopenhaga, Kamil Piątkowski w RB Salzburg, Łukasz Łakomy w Young Boys Berno czy też Maik Nawrocki w Celtic FC.

Poza tym do grona uczestników Ligi Mistrzów możemy też zaliczyć Huberta Idasiaka w Napoli, chociaż na razie odgrywa on mniejszą rolę w drużynie z Neapolu, a także Tomasso Guercio, który ostatnio pojawił się na ławce Interu w oficjalnym meczu i gra w reprezentacji polski do lat 19. Nie ma co się oszukiwać, nie wszyscy Polacy mają zapewnione miejsce w podstawowym składzie swojej drużyny, ale nie zmienia to faktu, że mają szansę zagrać w Lidze Mistrzów.

Gdzie oglądać mecze Ligi Mistrzów?

W Polsce mecze Ligi Mistrzów możemy w tym roku oglądać tylko i wyłącznie w kanałach Polsat Sport Premium. Sprawdźmy, co dokładnie mamy do wyboru w ofertach Polsat Box i Polsat Box Go. Kibice mogą wybierać spośród kilku możliwości. W przypadku Polsat Box do wyboru są dwie oferty: telewizja internetowa, oraz telewizja w technologii satelitarnej i kablowej IPTV.

W mojej ocenie szczególnie ciekawie prezentuje się oferta telewizji internetowej. Polsat Box oferuje w niej niewielki, przenośny dekoder 4K, który musisz podłączyć do Internetu od dowolnego dostawcy. Oferuje on jakość HD dla prędkości co najmniej 8 Mb/s oraz 4K przy transferze 25 Mb/s. Jest to elastyczna oferta bez okresu zobowiązania, w której sam decydujesz, czy w kolejnych 30 dniach chcesz nadal korzystać z pakietów.

Dla osób, dla których liczą się mecze Ligi Mistrzów, warto skorzystać z Wygodnego pakietu podstawowego, który teraz w promocji jest na 12 mies. za 0 zł (przy umowie na 24 mies.) oraz pakietu Polsat Sport Premium, za który zapłacisz 30 zł. W sumie daje to w pierwszym roku 50 zł co miesiąc za dostęp do 33 kanałów telewizyjnych oraz do najlepszych europejskich rozgrywek piłkarskich na kanałach Polsat Sport Premium. Jeszcze lepszym wyborem będzie pakiet Sport, który dodatkowo oferuje kanały Canal+ Sport3i 4, Eleven Sports, sportowe stacje Polsatu i Eurosport 1 i 2. Dzięki temu w Polsat Box obejrzysz też mecze PKO BP Ekstraklasy, a także LaLiga, Serie A czy też Ligue 1, w których gra wielu Polaków.

W przypadku telewizji satelitarnej świetnie prezentuje się za to pakiet M Sport, za który nie zapłacisz nic przez pierwsze 3 miesiące. Później opłata wynosi 70 zł miesięcznie (od 4. miesiąca) oraz 80 zł miesięcznie (od 25. miesiąca). W tym pakiecie otrzymujesz dostęp nie tylko do kanałów Polsat Sport Premium, na których pokazywana jest Liga Mistrzów, ale także wspominanych już Eleven Sports, Canal+ Sport3 i 4, a także kanałów Eurosport i Polsat Sport. W sumie, razem z tymi sportowymi, to 83 kanały telewizyjne z mnóstwem treści do wyboru.

Co więcej, ta oferta Polsat Box pozwala na oglądanie wybranych programów nawet 7 dni od emisji, oglądanie telewizji na urządzeniach mobilnych oraz nagrywanie programów w ramach usługi nPVR Start. A jeśli interesuje Cię przede wszystkim Liga Mistrzów, to możesz wybrać podstawowy pakiet S z 55 kanałami, który jest bez opłat przez pierwsze 12 miesięcy (później kosztuje 30 zł od 13. miesiąca i 40 zł od 25. miesiąca) i do niego dokupić pakiet Polsat Sport Premium za 20 zł miesięcznie lub pakiet Sport Max (dodatkowo Eleven Sports i Canal+ Sport3i4) za 30 zł miesięcznie. Dzięki temu koszty są jeszcze mniejsze, a możesz cieszyć się ulubionymi meczami.

Liga Mistrzów – jak oglądać przez Internet?

A co, jeśli chcesz oglądać mecze na komputerze, smartfonie, tablecie lub w aplikacji na swoim Smart TV? W takim wypadku możesz skorzystać z oferty Polsat Box Go. Wystarczy, że założysz konto w serwisie, a następnie wykupisz pakiet Polsat Box Go Sport, który w aktualnej promocji kosztuje 40 zł miesięcznie na 30 dni (normalna cena to 50 zł za miesiąc). I to tyle wystarczy, aby móc cieszyć się meczami Ligi Mistrzów, w których – miejmy nadzieję – dużą rolę odegrają Polacy.

Przy okazji w pakiecie obejrzysz inne najważniejsze rozgrywki i imprezy sportowe z Polski i ze świata. Oprócz Ligi Mistrzów choćby ligi europejskie (kanały Eleven Sports) i PKO BP Ekstraklasa (Canal+Sport3i4), a także siatkówkę, koszykówkę i gale bokserskie (kanały Polsat Sport), tenisowy Wielki Szlem, wyścigi kolarskie i sporty zimowe na kanałach Europsort 1 i 2 oraz wszystkie mecze Fortuna 1 Ligi na żywo. Pakiet to aż 20 kanałów sportowych.

Kto wie, może to właśnie FC Barcelona z Robertem Lewandowskim lub SSC Napoli z Piotrem Zielińskim sięgnie po to prestiżowe trofeum? To dwie z kilku drużyn, które możemy zaliczyć do tegorocznych faworytów. Obok nich z pewnością należałoby jeszcze postawić Bayern Monachium, który wzmocnił się transferem Harry’ego Kane’a oraz PSG już bez Neymara i Messiego, ale za to z Dembele, Kolo Muanim i Gonçalo Ramosem w składzie. Nie można też zapominać Realu Madryt, który wzmocnił się między innymi rewelacyjnym na początku tego sezonu Judem Bellinghamem i utalentowanym Arda Gülerem. Madrytczycy nie bez powodu mają na swoim koncie najwięcej tryumfów w historii Ligi Mistrzów. Jednak chyba wszyscy największe szanse dają Manchesterowi City, który będzie bronił tytułu. Ich najmocniejszą armatą bez wątpienia jest Erling Haaland, wspierany przez Kevina De Bruyne i Bernardo Silvę.

Tegoroczna rywalizacja w Lidze Mistrzów wydaje się wyrównana jak jeszcze nigdy. Trudno wskazać jednoznacznego faworyta i po końcowy tryumf może sięgnąć wiele drużyn. To oznacza ogromne emocje, których żaden piłkarski kibic nie chciałby ominąć. Wobec tego jest tylko jeden słuszny wybór – Polsat Box lub Polsat Box Go.

Tekst reklamowy we współpracy z Polsat Box.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Polsat Box, własne, Shutterstock