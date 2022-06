Lenovo Yoga Slim 7i Pro. Oto laptop, który bez stresu można rzucić na łóżko

Znalezienie odpowiedniego laptopa do pracy nie jest zadaniem łatwym. Nie tylko powinien to być sprzęt, który dobrze się prezentuje, ale jest też wytrzymały, wydajny i funkcjonalny. W takie wytyczne świetnie wpisuje się model Lenovo Yoga Slim 7i Pro.

Normalnie pracujesz w biurze lub domu, gdzie masz mocnego PC-ta z podłączonym do niego monitorem. Jednak czasami musisz pojechać do klienta lub na spotkanie ze współpracownikami, więc nie obejdzie się też bez laptopa. Jeśli w Twojej pracy wymogiem jest między innymi dobre odwzorowanie kolorów na ekranie komputera, bo zajmujesz się grafiką lub obróbką zdjęć, to sprawa mocno się komplikuje.

Taki laptop do kreatywnej pracy nie tylko musi mieć świetny ekran. W parze z tym muszą iść także: dobra jakość wykonania, wytrzymałość, długa praca z dala od ładowarki oraz specyfikacja, która przekłada się na dużą wydajność. A jakby komputer był przy tym jeszcze zwyczajnie ładny, to byłaby to maszyna niemal idealna. Być może taki model właśnie znalazłem. Mowa o Lenovo Yoga Slim 7i Pro.

Elegancka forma ze świetnym ekranem

Nie wiem, jak duże znaczenie ma to dla Was, ale ja lubię otaczać się sprzętami, które mi się podobają. Odrzuca mnie jarmarczny design, który coraz rzadziej, ale cały czas jest spotykany między innymi w laptopach gamingowych. Lenovo Yoga Slim 7i Pro tego problemu kompletnie nie ma. Producent postawił na bardzo minimalistyczny projekt, który idealnie trafia w moje gusta. Ciekawie prezentują się między innymi krawędzie klapy ekranu, które są ścięte. Daje to interesujący efekt.

Sama obudowa komputera wykonana jest z wysokiej klasy aluminium. To gwarantuje nie tylko niezłą wytrzymałość, ale też niską wagę urządzenia. Ale sama konstrukcja jest nie tylko ładna, ale także przemyślana. Korzystanie z laptopa ułatwiają pewne drobiazgi, jak chociażby przesunięty moduł kamery do łatwiejszego otwierania klapy ekranu. Niby niewiele, ale praktyka pokazuje, że tak proste rozwiązania często sprawdzają się najlepiej.

A jeśli już przy ekranie jesteśmy, to nawet na papierze robi on duże wrażenie. Panel o przekątnej 14 cali zajmuje aż 91 proc. powierzchni wyświetlacza, w czym zasługa bardzo cienkich ramek dookoła. Warto docenić również proporcje 16:10. Większość z nas przyzwyczajona jest do monitorów 16:9, ale uwierzcie, że dodatkowa przestrzeń w pionie robi robotę, szczególnie w pracy z programami do edycji zdjęć lub filmów. Co jeszcze ma do zaoferowania ekran? Między innymi rozdzielczość do 2,8K, czyli 2880 × 1800 pikseli (243 ppi), jasność aż 400 nitów, Dolby Vision, odświeżanie do nawet 90 Hz oraz 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB z Deltą E < 2. W skrócie, do kreatywnej pracy będzie w sam raz.

Wydajność i szybkie ładowanie

Ustaliliśmy już, że Lenovo Yoga Slim 7i Pro jest nie tylko ładny i dobrze wykonany, ale ma też świetny ekran, który powinien przypaść do gustu osobom kreatywnym. Jednak to wszystko zda się na nic w urządzeniu, które nie zapewnia odpowiedniej wydajności. Dlatego znajdziemy w środku mocne układy mobilne, np. Intel Core i7-11370H z Intel Evo. To jednostka 4-rdzeniowa i 8-wątkowa o maksymalnym taktowaniu nawet do 4,8 GHz (w trybie Turbo). Połączenie go z 16 GB pamięci RAM, szybkim dyskiem SSD 1 TB i zintegrowanym układem graficznym Intel Xe daje solidną maszynę do pracy. Komputer radzi sobie nawet z bardziej wymagającymi zadaniami, a i uruchomienie niejednej gry nie powinno stanowić dla niego problemu.



Wszyscy jednak wiemy, że im mocniejsze podzespoły, tym szybciej drenują baterię w laptopie. Nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym praca w terenie kończy się zerowym poziomem akumulatora. Lenovo poradziło sobie z tym między innymi za sprawą techniki szybkiego ładowania Rapid Charge. Wystarczy 15 minut ładowania, aby Yoga Slim 7i Pro miała energię wystarczającą na około 2 godziny pracy. Zresztą sama bateria też jest niczego sobie, bowiem – w zależności od ustawień i sposobu użytkowania – wytrzymuje nawet 13,5 godzin pracy. Z pomocą przychodzą też funkcje rozbudowane o sztuczną inteligencję, która optymalizuje poziom zasilania, kierując energię do najbardziej wymagających tego podzespołów. Wszystko dzieje się w tle, bez udziału samego użytkownika laptopa.

A już prawdziwym game changerem jest dla mnie funkcja Flip to Boot. Dzięki niej laptop uruchamia się od razu po otwarciu klapy. Znowu coś prostego i wręcz oczywistego (po co miałbym otwierać laptopa, jeśli nie po to, aby go włączyć), ale skutecznego i wygodnego. Dodatkowo każdy, kto pracuje z wrażliwymi danymi, doceni szybkie logowanie za pomocą rozpoznawania twarzy oraz czujniki uwagi, które ostrzegą, gdy ktoś zagląda przez ramię, a także automatycznie zabezpieczą dane po naszym odejściu od komputera.

Nie sposób też zapomnieć o obecności Dolby Vision oraz Dolby Atmos. Dzięki temu Lenovo Yoga 7i Pro to nie tylko komputer do pracy, ale także do rozrywki. Obecność tych rozwiązań sprawia, że laptop doskonale spisuje się w przypadku oglądania filmów i seriali w najpopularniejszych serwisach streamingowych, jak Netflix, HBO Max czy Disney+, zapewniając prawdziwie kinowe wrażenia.

2 lata Premium Care w standardzie

Wsparcie producenta laptopa doceni dopiero ten, kto tego wsparcia potrzebuje. Na szczęście Lenovo w standardzie dodaje do modeli Yoga Slim 7 i Yoga Slim 7 Pro usługę Premium Care. To pakiet premium, który zapewnia dodatkowe możliwości, a przede wszystkim lepsze wsparcie w razie problemów.

Pakiet Lenovo Premium Care obejmuje między innymi: możliwość obsługi przez wykwalifikowanego technika za pomocą infolinii, czatu lub rozmowy e-mail, prioretyzację części, naprawę urządzenia z dojazdem do klienta czy też coroczną kontrolę kondycji laptopa. Dodatkowo w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 18:00 można skontaktować się z ekspertami Lenovo, którzy w czasie rzeczywistym pomogą np. z konfiguracją sieci czy ustawieniem firewalla w routerze.

Promocja – oszczędność do 500 zł

Sprawdźcie aktualnie trwającą promocję, która pozwala zaoszczędzić do 500 zł! Wystarczy kupić wybrany model Lenovo Yoga 7, Yoga Slim 7 lub Yoga Slim 7 Pro, aby otrzymać zwrot pieniędzy, czyli tzw. cashback. W tym celu należy wypełnić odpowiedni formularz w ciągu 14 dni od zakupu urządzenia. Jeśli wniosek zostanie zweryfikowany poprawnie, to w zależności od zakupionego laptopa możesz liczyć na 300 lub 500 zł zwrotu. Partnerami promocji są sklepy: mediaexpert, Media Markt, morele, Delkom, Komputronik, x-kom, sferis oraz Euro RTV AGD. Promocja trwa do 30 czerwca, więc zostało mało czasu!

*Tekst powstał przy współpracy z firmą Lenovo.



Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Lenovo