Lenovo kusi promocjami. Zapłać za jedno, weź też drugie

Lenovo rusza z ciekawą promocją, w ramach której za darmo możesz zdobyć tablet Lenovo Tab M8. Co trzeba zrobić?

Na początek roku firma Lenovo przygotowała promocję dla każdego, kto planuje zakup laptopa czy to do pracy, nauki, ale też do rozrywki. Wystarczy spełnić kilka prostych warunków, aby za darmo zdobyć tablet Lenovo Tab M8.

Lenovo Tab M8 za darmo w promocji

Na czym polega promocja Lenovo? Wystarczy, że w dniach od 15 stycznia do 31 marca 2023 roku zakupisz jedno z urządzeń marki z serii Yoga. Może to być zarówno smukły, lekki i szybki Ultrabook na uczelnię lub do pracy, wydajny model do montowania wideo, jak i domowa konstrukcja do oglądania seriali i przeglądania Internetu. Nie ma to znaczenia. Ważne, aby laptop zakupiony należał do serii Lenovo Yoga.

Jeśli kupisz laptopa w wymaganym terminie, to za darmo otrzymasz tablet Lenovo Tab M8 2. generacji. W tym celu wystarczy wyciąć z opakowania zakupionego laptopa kod kreskowy oraz numer seryjny i przesłać zdjęcie wyciętego kodu w formularzu zgłoszeniowym na stronie https://www.lenovopolska.pl/yoga-promocja/. Do formularza musisz, oprócz kodu kreskowego i numeru seryjnego, dołączyć także dowód zakupu. Po akceptacji zgłoszenia na wskazany adres wysłany zostanie darmowy tablet.

Promocją objęte są produkty fabrycznie nowe, które zostały kupione u następujących partnerów promocji: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net Neonet.pl oraz Sferis.pl, oraz x-kom.pl.

Tablet Lenovo Tab M8

Jeśli chodzi o tablet, to jest to model 8-calowy z ekranem IPS o rozdzielczości 1280 × 800 pikseli. Wyposażony jest w czterordzeniowy procesor MediaTek Helio A22, 2 lub 3 GB pamięci RAM, 16 lub 32 GB pamięci ROM oraz czytnik kart pamięci microSD o pojemności do 2 TB. Wbudowany akumulator o pojemności 5100 mAh ma oferować maksymalnie do 18 godzin pracy.

Poza tym urządzenie ma też wbudowane kamery (5 Mpix z tyłu i 2 Mpix z przodu), WiFi w standardzie 802.11ac (2,4 i 5,0 GHz) oraz Bluetooth 5.0. Całość uzupełnia głośnik boczny z technologią Dolby Audio. Wymiary tabletu to 121,8 × 199,1 × 8,15 mm, a masa całkowita wynosi 305 gramów. Tego typu urządzenie może być doskonałym uzupełnieniem domowych sprzętów. Pozwala na szybkie przeglądanie Internetu, wygodne oglądanie filmów, granie czy też czytanie książek. Jednocześnie wszystkie najważniejsze pliki — na laptopie Yoga i tablecie — można dzięki chmurze mieć cały czas dostępne.

Laptopy Lenovo Yoga

Jak już wspominaliśmy, w promocji udział biorą laptopy z serii Yoga. W ofercie Lenovo znajduje się wiele modeli z tej linii. Są to zarówno smukłe, lekkie, ale wydajne Ultrabooki, jak i urządzenia w stylu 2 w 1 dla bardziej wymagających użytkowników. Cechują się one dobrą jakością wykonania i dużymi możliwościami. Są to doskonale laptopy do pracy, nauki, ale też do rozrywki.

Do wyboru są modele o różnych przekątnych ekranów, chociaż w większości przypadków Lenovo stawia na modele 14-calowe, które w mojej ocenie są idealnym kompromisem między wygodą użytkowania, a mobilnością. Model odpowiedni dla siebie znajdują zarówno miłośnicy procesorów AMD, jak i Intela. Dla naprawdę wymagających producent przyszykował nawet laptopy z wydajnymi grafikami NVIDIA GeForce, certyfikatem NVIDIA Studio, a także ekranem z matrycą OLED.

