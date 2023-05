LEGO® dla Ciebie, laptop dla dziecka - Lenovo robi to dobrze

Z okazji dnia dziecka warto pomyśleć nie tylko o swoich pociechach, bratankach i chrześniakach. Można też zadbać o dziecięcą cząstkę, która gdzieś tam tkwi w każdym dorosłym. A jak zrobić to lepiej niż z klockami LEGO®?

Każdy potrzebuje laptopa, nawet dzieci, a nie każde z nich wybiera się w przyszłym roku do 4 klasy podstawówki. W związku z tym możesz zwyczajnie kupić i mieć laptopa, albo wybrany sprzęt Lenovo i dodatkowo dostać jeden z przygotowanych zestawów LEGO®. Dla mnie wybór jest prosty, a klockami nie trzeba dzielić się z młodym. Serio, nikt tego nie sprawdza!

Akcja promocyjna Lenovo przyciąga uwagę, gdyż dzień dziecka jest już tuż za rogiem. Można zatem kupić dziecku laptopa, a zestaw złożyć samemu albo zupełnie na odwrót. Ba! Chcesz mieć i laptopa, i LEGO® dla siebie? Nie ma problemu, nikt przecież nie powiedział, że klocki mogą składać tylko najmłodsi, a zawsze jest dobra pora, by obudzić w sobie wewnętrzne dziecko.

Lenovo kusi gratisami na Dzień Dziecka

Co jest lepszego od zestawu LEGO? Darmowy zestaw klocków! Lenovo, jeden z czołowych producentów laptopów i tabletów postanowił z okazji Dnia Dziecka zorganizować ciekawą promocję. Biorąc udział w akcji, można zyskać jeden z dwóch zestawów LEGO®. Mowa tu o takich perełkach jak Technic 42107 Ducati Panigale V4 R dla motoryzacyjnych zajawkowiczów i Harry PotterTM 76389 Komnata tajemnic w HogwarcieTM dla adeptów sztuk magicznych.

Możliwość udziału w akcji zyskujemy po zakupie jednego z modeli sygnowanych marką Lenovo. Obejmuje to laptopy z wydajnymi procesorami Intel m.in. urządzenia z serii IdeaPad. Oprócz tego w promocji biorą udział szybkie i wygodne Chromebooki, które możesz zabrać ze sobą wszędzie lekkie, mobilne i wydajne urządzenia dla całej rodziny, czyli tablety z serii P11 2. generacji, P11 Pro 2. generacji, P12 Pro oraz doskonałe laptopy gamingowe z serii LOQ czy Legion. Oto lista urządzeń biorących udział w akcji Lenovo na Dzień Dziecka:

Lenovo IdeaPad 3

Lenovo IdeaPad Slim 3

Lenovo IdeaPad 5

Lenovo IdeaPad Slim 5

Lenovo Chromebook

Lenovo Tab P11 Gen 2

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

Lenovo Tab P12 Pro

Do zakupu wymienionych wyżej urządzeń w gratisie otrzymasz wcześniej wspomniany kolekcjonerski zestaw LEGO® Technic 42107 Ducati Panigale V4 R, przygotowany we współpracy ze znaną firmą motoryzacyjną Ducati. Składa się on z 646 elementów i jest przeznaczony dla osób w wieku 10 lat lub starszych. Po złożeniu zestawu motor może służyć do zabawy, lecz świetnie sprawdzi się również jako ozdoba.

Magiczne przygody Harry’ego Pottera z Lenovo

Oprócz zestawu Ducati Panigale V4 R, który z pewnością zadowoli wszystkich fanów motoryzacji, zarówno tych małych, jak i tych całkiem dorosłych, do zgarnięcia jest jeszcze zestaw LEGO® Harry PotterTM 76389 Komnata tajemnic w HogwarcieTM o wartości 569 złotych. Żeby dostać klocki w tematyce magicznej szkoły czarodziejów, wystarczy zakupić jedno z poniższych urządzeń:

Lenovo IdeaPad 5 Pro

Lenovo Yoga

Lenovo LOQ

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Lenovo Legion

Zestaw LEGO® Harry PotterTM Komnata tajemnic w HogwarcieTM przypadnie do gustu wszystkim fanom młodego czarodzieja. W opakowaniu znajdziemy aż 1176 elementów i oprócz części magicznej szkoły, możemy liczyć na obecność figurek ważnych bohaterów. Nie zabraknie tutaj takich postaci jak m.in. Harry Potter, Ginny Weasley, Albus Dumbledore i Lord Voldemort.

Jak wziąć udział w akcji? To proste!

Promocja Lenovo na dzień dziecka rozpoczęła się już 15 maja 2023 roku i potrwa w najlepsze do 25 czerwca 2023 roku lub do wyczerpania zapasów. Wzięcie w niej udziału jest dziecinnie proste. Wystarczy zakupić jeden z wcześniej wymienionych sprzętów Lenovo, a następnie w ciągu 14 dni kalendarzowych należy zgłosić się do promocji.

W tym celu należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie internetowej akcji. Trzeba pamiętać o tym, by wraz z formularzem przesłać dowód zakupu i skan wyciętego numeru seryjnego oraz kodu kreskowego urządzenia.

Jeżeli nasze zgłoszenie spełnia warunki promocji i zostanie zaakceptowane przez producenta, w ciągu 21 dni jeden z zestawów LEGO® zostanie wysłany kurierem na adres podany w formularzu.

Warto wspomnieć, że promocją objęte są wyłącznie fabrycznie nowe produkty, które zostały kupione od następujących partnerów: Delkom.pl, Euro.com.pl, Komputronik.pl, Mediaexpert.pl, Mediamarkt.pl, Morele.net, Neonet.pl, Sferis.pl oraz x-kom.pl.

Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy Lenovo

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: motoDanmoto / Shutterstock.com