Jak nowe laptopy z kartami RTX 30 poprawiają wydajność w grach i jakość pracy?

Nowe laptopy gamingowe z kartami graficznymi NVIDIA GeForce z serii RTX 30 przyniosły duży wzrost wydajności względem poprzedników. Jak udało się to osiągnąć firmie, potocznie określanej mianem Zielonych? To nie tylko nowa architektura, ale też szereg innych rozwiązań.

Mobilne karty graficzne RTX 30 sprawiły, że granie na laptopach w wysokich rozdzielczościach już nie jest melodią przyszłości. To jak najbardziej realna teraźniejszość. Nowe GPU NVIDII osiągają jeszcze lepszą wydajność od swoich poprzedników, co nie powinno dziwić. To w końcu zupełnie nowa architektura, która wprowadziła możliwości mobilnych GPU na zupełnie nowy poziom. Ale sama wydajność to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bowiem za kartami stoją całkowicie nowe techniki, o których czasami można zapomnieć. Te mają nie tylko niebagatelny wpływ na wydajność tak w grach, jak i w trakcie pracy lub nauki, ale też znacząco poprawiają komfort użytkowania przenośnych komputerów. Co dokładnie robią rozwiązania znane jako Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0 oraz Resizable BAR w laptopach Asusa, MSI, Hyperbooka lub Lenovo z kartami GeForce RTX 30?

Dynamic Boost 2.0

Pod kątem wydajność w grach i aplikacjach najważniejsze podzespoły w każdym komputerze, w tym również w tym przenośnym, to procesor i karta graficzna. To głównie od nich, w połączeniu z pamięciami RAM, zależy liczba wyświetlanych klatek na sekundę w Cyberpunk 2077, Counter-Strike: Global Offensive czy Assassin’s Creed: Valhalla. Rzecz w tym, że ta sama produkcja w różnych lokalizacjach może działać zupełnie inaczej. W jednych scenach większy wpływ na liczbę klatek na sekundę ma procesor, a w innych układ graficzny. Jak w takim wypadku najefektywniej wykorzystać możliwości obu tych elementów? Tym właśnie zajmuje się rozwiązanie o nazwie Dynamic Boost 2.0.

NVIDIA Dynamic Boost 2.0, dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji, w czasie rzeczywistym potrafi regulować energię dostarczaną do procesora, karty graficznej i pamięci GPU. W ten sposób, w zależności od potrzeby, może nawet o 20 W zwiększyć energię dostarczaną do układu graficznego i w ten sposób zwiększyć wydajność w grach lub skrócić czas renderowania filmów lub projektów w programach graficznych, które potrafią wykorzystać możliwości dedykowanej grafiki. Co ważne, rozwiązanie to sprawdza każdą pojedynczą klatkę w grze i na tej podstawie określa, który element laptopa w danym momencie potrzebuje więcej energii. W skrócie można powiedzieć, że laptopy z kartami RTX 30 stały się dzięki temu inteligentniejsze i są w stanie efektywniej wykorzystywać dostępne w nich zasoby.

WhisperMode 2.0

Chociaż w gamingowych laptopach najważniejszym czynnikiem jest ich wydajność, to nie można zapominać również o innych kwestiach, w tym o kulturze pracy. Nawet najszybszy komputer przenośny, jeśli będzie wydawał szum o natężeniu zbliżonym do odkurzacza, będzie męczył swojego użytkownika, zamiast sprawiać mu przyjemność z obcowania z ulubionymi produkcjami. Przecież nikt nie byłby w stanie wytrzymać dłużej z notebookiem, który generowałby zbyt duży hałas. Na szczęście o to NVIDIA również zadbała, wprowadzają technikę WhisperMode 2.0.

W tym wypadku mówimy o rozwiązaniu, którego zadaniem jest ciągłe kontrolowanie procesora, karty graficznej, temperatur podzespołów, systemu operacyjnego i prędkości wentylatorów, aby z przenośnego komputera wyciągnąć jak największą wydajność przy zachowaniu odpowiedniej kultury pracy. WhipserMode w wersji 2.0 zostało przeprojektowane od podstaw i wbudowane w każdy laptop z kartą RTX 30 na poziomie systemu. Nad całością piecze sprawuje algorytm sztucznej inteligencji, który – podobnie jak w Dynamic Boost 2.0 – na bieżąco kontroluje prace wszystkim elementów komputera. Wszystko po to, aby z podzespołów wyciągnąć maksimum możliwości, a jednocześnie czerpiąc jak największą przyjemność z użytkowania. To przydatne szczególnie w kreatywnej pracy, gdzie renderowanie animacji lub filmu może trwać kilka razy szybciej, niż wykorzystując procesor, ale jednocześnie nie powoduje irytacji z powodu wątpliwej kultury pracy.

Resizable BAR

O ile Dynamic Boost oraz WhisperMode w kartach graficznych RTX 30 doczekały się nowszych, znacząco usprawnionych wersji, tak całkowitą nowością jest technika Resizable BAR (Base Address Register). W teorii to kolejne rozwiązanie, które ma poprawić wydajność w grach oraz aplikacjach użytkowych (np. DaVinci Resolve lub Adobe Photoshop), które wykorzystują moc obliczeniową GPU. W praktyce to funkcja, która zmienia rozmiar rejestrów adresów bazowych.

Chociaż brzmi to skomplikowanie, to sprowadza się w gruncie rzeczy do prostego, ale skutecznego rozwiązania, w którym procesor widzi całą pamięć karty graficznej jako jeden adresowalny blok. Do tej pory VRAM był widziany przez CPU jako mniejsze bloki o rozmiarze 256 MB. To powodowało liczne ograniczenia. Jeśli procesor wysyłał do karty graficznej jakieś żądanie, to musiało się ono mieścić w tych 256 MB. Jeśli tak nie było, to reszta danych była przetrzymywana w dużo wolniejszej pamięci RAM. Poza tym każde kolejne zapytanie musiało być kolejkowane i czekać aż te przed nim zostaną zrealizowane. Teraz oba te problemu zniknęły, ponieważ nie ma już limitu 256 MB, do którego CPU ma dostęp w jednym momencie. Niezależne testy pokazują, że Resizable BAR przekłada się nawet na kilkunastoprocentowy wzrost wydajności w grach. Dla każdego gracza, który walczy o każdą najmniejszą klatkę na sekundę, to wartości na wagę złota.

Gry to nie wszystko

Trzeba jednak pamiętać, że laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX 30 to nie tylko same tabelki, pokazujące wydajność w grach. Warto pamiętać też o długiej liście programów kreatywnych, które potrafią korzystać z możliwości dedykowanego i wydajnego GPU. Dzięki temu renderowanie wideo w Adobe Premiere jest dużo szybsze, niż gdyby komputer korzystał z samego procesora. W niektórych przypadkach nawet 5 razy szybsze. Chyba nie trzeba mówić, jak ogromny wpływ ma to na wygodę korzystania z komputera, także tego przenośnego. Podobnie wygląda to w programach z serii AutoDesk, w których karta GeForce RTX 30 pozwala szybciej renderować modele 3D i animacje, a nawet odszumia z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Świetnie sprawdzą się też w trakcie streamowania, gdzie nowy enkoder NVENC zapewnia lepszą wydajność i wyższą jakość obrazu. Dlatego wydajne, gamingowe laptopy Asusa, MSI, Lenovo czy Acera powstały nie tylko z myślą o graczach. Doskonale sprawdzą się też w kreatywnej i wymagającej pracy.

Podsumowanie

Jak widać nowe laptopy z kartami GeForce RTX 30 to nie tylko wyższa wydajność. To także bardzo przydatne rozwiązania, których działania możemy w trakcie użytkowania nie dostrzegać, ale w rzeczywistości znacząco wpływają one nie tylko na wydajność, ale także kulturę pracy komputerów przenośnych. Wszystko sprowadza się do tego, aby korzystanie z notebooków było jeszcze przyjemniejsze. Tymczasem nowe laptopy z grafikami NVIDIA GeForce RTX 30 są już dostępne w sprzedaży i dzięki nim można cieszyć się wszystkimi powyższymi rozwiązaniami. Pamiętajcie, że już dawno przestały to być szalenie drogie, ciężkie i w gruncie rzeczy mocno odstające od komputerów stacjonarnych maszyny. To dzisiaj często eleganckie urządzenia o niewielkiej wadze, niskiej grubości i wydajności, która pozwala na naprawdę wiele. Z powodzeniem można ich używać w domu, biurze, a nawet na spotkaniu z klientem. Dlatego to dzisiaj często najlepszy wybór tak dla graczy, jak i kreatywnych profesjonalistów.

