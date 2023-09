Rządowy laptop to lipa. Będąc uczniem, chciałbym taki

Rok szkolny rozpoczął się na dobre. Uczniowie wrócili do szkolnych ławek, a to oznacza, że czeka ich nauka, sprawdziany i liczne zadania domowe. Najlepszą w tym pomocą będzie dobry laptop z kartą graficzną GeForce RTX 40. Nie tylko posłuży on do grania, ale uwolni też kreatywność dziecka.

Wrzesień to tradycyjnie koniec wakacji i rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Uczniowie zostali już wyposażeni w najważniejsze rzeczy, które będą im potrzebne w trakcie tegorocznej nauki. W większości mają już książki, plecaki, zeszyty i wszelkiej maści przybory, więc w teorii są gotowi na wszystko, co czeka ich w najbliższych miesiącach. Jednak na listę potrzebnego wyposażenia dopisałbym jeszcze jedną rzecz – porządnego laptopa z grafiką GeForce RTX 40, np. model MSI Katana 17! Dlaczego? Bo to sprzęt, który – jak żaden inny – pomoże w nauce, pozwoli odprężyć się w czasie wolnym, a także uwolni fantazję oraz pobudzi kreatywność dziecka.

Świetny partner w nauce

Część polskich uczniów dostanie w tym roku laptopy. Dotyczy to jednak tylko czwartoklasistów. W przypadku pozostałych dzieci już w kwestii rodziców leży zakup komputera, który posłuży ich pociechom między innymi do nauki. Przecież dzisiaj trudno wyobrazić sobie życie ucznia bez dostępu do Internetu, który jest źródłem niemal nieskończonej wiedzy, artykułów i wypracowań. Dla ucznia, o ile odpowiednio wykorzystane, mogą być one ogromnym ułatwienie w trakcie odrabiania lekcji czy wkuwania wiedzy na sprawdziany lub nadchodzące egzaminy. Warto jednak postawić na modele niezawodne, a takim są właśnie laptopy marki MSI z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40. Dzięki wysokiej wydajności będą narzędziem, które daje realne korzyści i nie frustruje w trakcie użytkowania.

Ale sama wydajność to tylko wierzchołek ogromnej góry lodowej. Po płaszczem mocy obliczeniowej laptopy skrywają ogromne pokłady możliwości. Weźmy na przykład sztuczną inteligencję, czyli temat, który w ostatnich miesiącach jest bardzo na czasie i długo się to jeszcze nie zmieni. NVIDIA opracowała kilka rozwiązań, dzięki którym korzystanie z laptopów jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze, chociaż pod tzw. maską dzieją się dość skomplikowane procesy.

Dla przykładu technika Max-Q przez cały czas optymalizuje czas pracy, gdy komputer jest odłączony od zasilania. Do tego kontroluje i zmienia parametry akustyczne i wydajność, aby nie tylko wyciągnąć z laptopów MSI to, co najlepsze, ale także cechowały się one dobrą kulturą pracy. W końcu sama wydajność to nie wszystko. Ważne jest też, aby komputer był przy tym cichy i energooszczędny.

Dzięki temu firmy takie jak MSI mogą tworzyć laptopy lżejsze i cieńsze, a przez to jeszcze bardziej mobilne. Jeszcze kilka lat temu nie do pomyślenia było, żeby gamingowy laptop o tak wysokiej wydajności i z ekranem o przekątnej 17,3 cala miał poniżej 26 mm grubości i 2,6 kg masy, a dzisiaj takie modele nie są niczym nadzwyczajnym, na co Katana 17 jest doskonałym przykładem.

Uwolnij swoją kreatywność

Nie da się ukryć, że o laptopach gamingowych myślimy przede wszystkim w kontekście gier. Nie ma w tym nic złego, w końcu nie bez powodu są one nazywane mianem „dla graczy”. Jednak zamykanie się tylko w tej jednej tematyce jest dla nich też mocno krzywdzące. Gry to tak naprawdę tylko część tego, co potrafią konstrukcje pokroju MSI Katana 17 i to zasługa przede wszystkim układów graficznych z serii GeForce RTX 40. Zapewniają one najwyższą wydajność we wszystkich kreatywnych projektach. Dzięki nim dziecko może uwolnić wodze fantazji i odnaleźć nie tylko swoje nowe hobby, ale być może także powołanie.

Architektura NVIDIA Lovelace, na bazie której powstały układy graficzne z serii GeForce RTX 40, wspiera wiele aplikacji kreatywnych, które pomogą w nauce i projektach do szkoły. To między innymi cały pakiet Adobe, w tym Photoshop, Lightroom, After Effects i Illustrator, a także Blender, DaVinci Resolve czy tez Enscape, który pozwala na renderowanie grafiki 3D. Dzięki taki laptopom jak MSI Katana 17 jest to dużo łatwiejsze i szybsze. Nie można też zapominać o uczeniu maszynowym czy działaniach aplikacji STEM (naukowe, techniczne, inżynieryjne i matematyczne). Kto wie, może za kilka lat Twoje dziecko będzie ekspertem w dziedzinie AI, a chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to przyszłość.

Warto wspomnieć też o kwestii oprogramowania NVIDIA Broadcast, które skrywa w sobie ogromne możliwości. Pozwala ono między innymi na wycięcie szumów otoczenia w czasie rzeczywistym. Obok może być uruchomiony odkurzacz lub suszarka, a pomimo tego rozmówca doskonale usłyszy nasz głos zarejestrowany przez mikrofon. Poza tym program umożliwia też wycięcie lub rozmazanie tła na kamerce internetowej, co znacząco poprawia prywatność i bezpieczeństwo, więc pozwala bez skrępowania brać udział w wideokonferencjach i zdalnych lekcjach.

Jakby tego było mało, to NVIDIA stworzyła niezwykle potężne narzędzie o nazwie Canvas. Wystarczy kilka prostych machnięć pędzlem, aby stworzyć hiperrealistyczne grafiki, które zawstydzą niejednego profesjonalistę. To wszystko oczywiście z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.

Laptopy z grafikami NVIDIA GeForce RTX 40 to najlepszy wybór dla osób kreatywnych. Pozwalają tworzyć arcydzieła, uczyć się nowych, niezwykle przydatnych umiejętności, a także uczestniczyć w internetowych spotkaniach. Dzięki nim Twoje dziecko może odkryć w sobie powołanie do fotografii, grafiki (w tym także 3D), filmów lub programowania. Wszystkie te zajęcia wymagają odpowiedniego narzędzia, właśnie jak MSI Katana 17.

Doskonały do gier i zabaw

Nie zapominajmy jednak, że chociaż nauka, rozwój i poszukiwanie nowych zainteresowań są ważne, to każdy potrzebuje chwili wytchnienia i tzw. psychicznego resetu. W tym doskonale sprawdzą się gry, w końcu mówimy cały czas o laptopach gamingowych. Model MSI Katana 17 wyposażony jest między innymi w bardzo mocny procesor Intel Core i7-12650H oraz grafikę NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop z 8 GB pamięci VRAM. Taki duet pozwala na zabawę we wszystkich najnowszych produkcjach, w tym Cyberpunk 2077, Starfield czy Baldur’s Gate 3. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby po skończonej nauce i odrobieniu lekcji uruchomić jedną z nich i oddać się rozrywce.

Zresztą gry to nie tylko zabawa. Liczne badania udowadniają, że rozwijają one kreatywność, logiczne myślenie i poprawiają zdolność do dokonywania szybkiej oceny sytuacji i podjęcia błyskawicznej decyzji. Dzięki grom młodzi ludzie uczą się też utrzymywania koncentracji, a do tego poprawiają refleks oraz koordynację na linii oko-ręka. A jeśli dziecko lubi produkcje online, w których wymagana jest współpraca z innymi, to także właśnie te kompetencje będzie rozwijać, co może mieć niebagatelne znaczenie w przyszłej pracy.

Zresztą zobaczmy, jak laptop radzi sobie w jednej z najbardziej wymagających aktualnie gier, czyli Cyberpunk 2077. Przy ustawieniach Ultra potrafi wyświetlać średnio 62,7 klatek na sekundę, co jest wynikiem więcej niż zadowalającym. Jeśli do tego włączymy Ray Tracing, to płynność oczywiście spada, ale nadal jest 28,9 klatek na sekundę, czyli niemal 30 fps-ów. Jeśli to za mało, to z pomocą przychodzą najnowsze rozwiązania NVIDII, w tym DLSS 3 z techniką Frame Generation. Po włączeniu jej, pomimo aktywnego śledzenia promieni, laptop osiąga aż 78,1 klatek na sekundę i to bez zauważalnej straty na jakości obrazu. Czy potrzeba lepszej rekomendacji?

Laptop z RTX 40 na lata

Zakup laptop to inwestycja na lata. Nie jest to sprzęt, który wymieniamy co 12 lub nawet 24 miesiące. Takim komputer posłuży dziecku zdecydowanie dłużej i chociażby dlatego warto postawić na modele, które po takim czasie wciąż będą miały wiele do zaoferowania. Odpowiedni zapas wydajności jest jednym z głównych tego gwarantów.

Laptop z grafiką NVIDIA GeForce RTX 40 sprawdzi się nie tylko w rękach studentów i licealistów, ale także młodszych dzieci, które dzięki licznym rozwiązaniom mogą rozwijać swoje umiejętności, uczyć się nowych rzeczy, poszerzać zakres swojej wiedzy i przede wszystkim pobudzić swoją fantazję do niesamowitych wręcz rzeczy.

Artykuł sponsorowany na zlecenie MSI i NVIDIA.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o), NVIDIA