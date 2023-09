Laptopy do gier to już przeszłość. Dzisiaj robi się to inaczej

Wydajne laptopy służą nie tylko do grania. Ich możliwości, dzięki kartom NVIDIA GeForce RTX są dzisiaj ogromne. Dlatego są nieocenioną pomocą w nauce czy to w szkole średniej, czy też na studiach. Nie wierzysz? To usiądź na chwilę i posłuchaj.

Wrzesień to miesiąc szczególny. Z jednej strony uczniowie w szkołach podstawowych i średnich rozpoczęli już naukę, a z drugiej studentom zostały ostatnie tygodnie wolności. Pomimo tej skromnej różnicy dla obu tych grup to czas kompletowania wyposażenia, które potrzebne im będzie w trakcie nauki. Chyba wszyscy zgodzimy się, że dzisiaj trudno wyobrazić ją sobie bez komputera. PC to jednocześnie wrota do ogromnej wiedzy i maszyna, która otwiera przed nami moc możliwości. Tylko jaki laptop będzie najlepszy do nauki w szkole i na studiach? Moim zdaniem odpowiedź może być jedna.

Jeśli dzisiaj miałbym wybierać komputer do nauki, to postawiłbym na laptopa. Dlaczego? Bo można go zabrać ze sobą za zajęcia. Można go zanieść do koleżanki lub kolegi, aby wspólnie się uczyć, odrobić zadanie domowe lub zrealizować projekt. Przy tym wszystkim nie zajmuje też tak dużo miejsca, jak komputer stacjonarny. Natomiast jeśli chodzi o typ takiego laptopa, to na dziś najlepszym wyborem wydaje się ten dedykowany do gier i wcale nie dlatego, aby na nim grać (chociaż jak najbardziej można, a w wolnym czasie nawet warto, aby się zrelaksować), ale dlatego, że daje on dużo większe możliwości, niż wielu osobom się wydaje.

Jaki laptop dla studenta?

Według Głównego Urzędy Statystycznego w roku akademickim 2021/22 studia ukończyło w Polsce 292,6 tys. osób. Z tego aż 44,4 tys. na kierunkach związanych z techniką, przemysłem i budownictwem oraz 13,5 tys. na technologiach teleinformatycznych. Do tego możemy dorzucić jeszcze prawie 11 tys. na kierunkach związanych z matematyką, statystyką i naukami przyrodniczymi. W sumie daje to 68,9 tys. studentów (prawie 23,6 proc.) na kierunkach ścisłych, na których komputer nie tyle należałoby określić mianem dużej pomocy, ile prędzej sprzętu wręcz wymaganego. To właśnie oni najwięcej korzyści mogą czerpać z laptopa z kartą NVIDIA GeForce RTX.

Dlaczego? Ponieważ w tym przypadku nie ma wielu bardziej irytujących rzeczy niż komputer, który nie radzi sobie z projektami i aplikacjami, które są potrzebne w trakcie takich studiów. Mam tutaj na myśli przede wszystkim aplikacje STEM (naukowe, techniczne, inżynieryjne i matematyczne), które często wymagają dużej mocy obliczeniowej. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu często muszą wykonywać skomplikowane obliczenia, które dla zwykłego laptopa mogą okazać się zadaniem zbyt wygórowanym.

Weźmy na przykład szkolenie sieci TensorFlow/ResNet50 100 tys. obrazów. Laptop z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 40 poradzi sobie z tym nawet 50 razy szybciej niż przeciętny laptop bez dedykowanego układu graficznego. To dlatego, że iGPU są jednostkami pod tym względem dużo potężniejszymi niż procesory, więc na wymagane obliczenia potrzebują dużo mniej czasu. Podobnie wygląda to w Solidworks, który jest programem typu CAD i służy do parametrycznego modelowania przestrzennego. Potrafi on wykorzystać możliwości najnowszych GeForce’ów, dzięki czemu działa nawet 23 razy szybciej niż przeciętny laptop.

Na jakie modele postawić? W mojej ocenie do tak wymagających zadań warto wybrać laptopy z kartami pokroju co najmniej GeForce RTX 3070 lub RTX 4070, które oferują odpowiednią moc obliczeniową. Jednak jeszcze więcej korzyści poczujesz z komputera z RTX-em 3080/4080, a nawet RTX 4090.

AI dla technicznych, ale nie tylko

To jednak zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo jest bardzo długa lista aplikacji, które są akcelerowane przez karty graficzne NVIDIA GeForce. Dlatego też na ich możliwościach skorzystają nie tylko studenci kierunków technicznych, ale także osoby, które zajmują i pasjonują się sztuką. W końcu jednym z najgorętszych tematów jest dzisiaj wykorzystanie sztucznej inteligencji, a nie ma lepszego sposobu na przekonanie się o jej możliwościach niż skorzystanie z jej samemu. Dzisiaj wiele projektów powstaje właśnie z wykorzystaniem AI. To chociażby cała czołówka do serialu „Tajna inwazja”, który możemy obejrzeć na platformie Disney+, a przecież tych przykładów będzie tylko przybywać. Wychodzę z założenia, że lepiej już dzisiaj zacząć romansować z możliwościami AI, niż za kilka lat zostać w tyle.

Poza tym nikt chyba nie ma wątpliwości, że sztuczna inteligencja to jeden z najważniejszych kategorii rozwoju technologii, a prawdopodobnie także całej ludzkości. Już dzisiaj modele językowe pokroju Chat-GPT lub Bard potrafią naprawdę wiele, a jeśli dodatkowo nakarmimy je odpowiednimi wtyczkami i danymi, to potrafią robić rzeczy naprawdę niesamowite. Tylko żeby móc się o tym przekonać na własnej skórze i stać się autorem takiego projektu, nie obejdzie się bez odpowiedniej maszyny o wysokiej mocy. Tutaj z pomocą przychodzą właśnie laptopy z kartami NVIDIA GeForce RTX. Może nie zastąpią one superkomputera, ale potrafią bardzo wiele i jestem przekonany, że pod tym względem zaskoczą niejednego studenta.

Do tego typu zdań w zupełności wystarczą laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 4050 lub GeForce RTX 3060/4060, które świetnie sprawdzą się w tego typu zadaniach.

Jaki laptop dla ucznia?

A co z uczniami szkół podstawowych, a w szczególności szkół średnich? Nie ma co się oszukiwać, że oni raczej nie realizują aż tak zaawansowanych projektów, jak studenci. Po prostu plan nauczania nie jest dla nich jeszcze tak zaawansowany. Nie oznacza to, że nie skorzystają z możliwości wydajnych laptopów, chociażby dlatego, że za rok, dwa lub trzy oni też pójdą na studia i tak mocny komputer okaże się nieocenionym elementem wyposażenia. Ale to przecież nie wszystko.

Szkoła podstawowa lub średnia to też często moment, w którym młodzi ludzie odkrywają w sobie powołanie, np. do nauk ścisłych, sztuki, programowania, tworzenia gier czy fotografii. Możliwości jest wiele i wiem, że nie każdy tak szybko wie, w jakim kierunku chce poprowadzić swoją przyszłą karierę, ale laptop może im w tym pomóc.

Sam już pod koniec liceum i na początku studiów zacząłem pracę jako dziennikarz i do dzisiaj jest to moje zajęcie. Tak szybkie znalezienie swojej drogi pozwala bardzo szybko nauczyć się najważniejszych zasad, zdobyć doświadczenie, a być może nawet i pracę, dzięki której odnalezienie się na rynku pracy może być dużo łatwiejsze.

Pamiętam, jak mój znajomy programista potrzebował pomocy z pewnym projektem i koledzy z branży pokierowali go do osoby, która miała być ekspertem od – jeśli pamięć mnie nie myli – języka JavaScript. Okazało się, że był to 18-latek, który właśnie przygotowywał się do pisania matury i akurat nie miał czasu, żeby mu pomóc. W tak młodym wieku był już cenionym na rynku specjalistą i jestem przekonany, że bez odpowiedniego sprzętu nie byłoby to możliwe.

Laptop z grafiką NVIDIA GeForce RTX, to duże ułatwienie między innymi w edycji zdjęć i wideo, dzięki akceleracji takich programów, jak Adobe Photoshop, Lightroom i Premier, a także DaVinci Resolve, Unity oraz Unreal Engine. Wszystkie one pozwalają rozwijać swoje pasje, co przecież jest niezwykle ważne dla chłonnych, młodych umysłów. Dzięki dużej mocy nie będą irytować i zamiast tego mogą być zachęta do dalszego rozwoju.

Do edycji zdjęć, grania czy prostej obróbki wideo na potrzeby zadania domowego w zupełności wystarczą w mojej ocenie laptopy z kartami graficznymi GeForce RTX 4050, RTX 3060 czy GeForce RTX 4060, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać też mocniejsze modele.

Rozrywka też jest ważna

Nie zapominajmy też, że wydajne laptopy to źródło rozrywki. Chociaż rozwój, nauka i odkrywanie swoich pasji jest niezwykle ważne, to czas wolny jest równie kluczowy. Każdy z nas potrzebuje chwili wytchnienia i relaksu. Mogą to być filmy, książki, ale też gry, które – jak dowodzą liczne badania – także rozwijają w nas konkretne cechy. To między innymi szybka analiza sytuacji i umiejętności podejmowania błyskawicznych decyzji, ale też kreatywność, logiczne myślenie, refleks, koncentracja i koordynacja. One także mogą okazać się nieocenione w przyszłej karierze, a poznajemy je, spędzając czas w grach. Oczywiście do wszystkiego potrzebny jest odpowiedni balans, ale gry też robią wiele dobrego dla naszych mózgów.

Jeśli szukacie odpowiedniego komputera do nauki dla siebie czy dla dziecka, to warto zajrzeć do największych sklepów z elektroniką. Modele z kartami NVIDIA GeForce RTXznajdziecie między innym w ofercie Komputronik, Media Expert, Morele, Sferis oraz x-kom.

*Artykuł sponsorowany na zlecenie firmy NVIDIA.

