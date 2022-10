Alior Bank ma hit. Z takiej lokaty grzech nie skorzystać

Alior Bank przygotował kilka sposobów na oszczędzanie, dzięki którym Twoje pieniądze nie będą tak mocno tracić na wartości. To konto oszczędnościowe i lokaty na nowe środki – wszystko z oprocentowaniem nawet 7% w skali roku!

Oszczędzać zawsze warto, ale trzeba to robić z głową. Nie wystarczy wrzucać monet do skarbonki i tam je trzymać. Pieniądze, które nie pracują, prawie zawsze tracą na wartości. Alior Bank przygotował dla klientów dwa produkty oszczędnościowe, dzięki którym Twoje pieniądze nie będą po prostu leżeć. Zostaną wykorzystane do pomnożenia kapitału. Przy tym nie ryzykujesz tak, jak przy wielu instrumentach inwestycyjnych.

Lokata na nowe środki do 7% stałe w skali roku

Lokata terminowa na określony czas to prosty i bezpieczny sposób na oszczędzanie i zysk w postaci naliczonych odsetek. W ofercie Alior Banku znajdziesz lokaty na nowe środki, na których możesz zarobić do 7% w skali roku. To czołówka wśród lokat dostępnych obecnie na polskim rynku. Nie przechodź koło nich obojętnie. Inflacja nie śpi, ogranicz swoje straty z niej wynikające.

Z oferty mogą skorzystać nowi i obecni klienci Alior Banku posiadający konto osobiste lub oszczędnościowe w złotych pod warunkiem, że ulokują nowe środki. Czym są nowe środki? To po prostu nadwyżka pieniędzy na Twoich kontach w Alior Banku w porównaniu do ich stanu na 9 września 2022 roku. Jeśli po tej dacie przelałeś do Alior Banku środki z innego banku, otrzymałeś wynagrodzenie lub premię itd., możesz skorzystać z tej oferty. Lokatę na nowe środki otworzysz w bankowości internetowej Alior Online, aplikacji mobilnej Alior Mobile lud dowolnej placówce Alior Banku.

Minimalna kwota lokaty to 1 000 zł i nie ma górnego limitu. Możesz ulokować dowolną kwotę nowych środków. Najwyższe oprocentowanie, czyli stałe 7% w skali roku, uzyskasz na lokacie założonej na 365 dni. Wówczas za każde 1 000 zł wpłacone na lokatę otrzymasz 56,70 zł. To już spora suma, która na pewno przybliży Cię do spełnienia jakiegoś marzenia.

Rok to dla Ciebie za długo? Dostępne są również krótsze terminy z nieco niższym oprocentowaniem. Na lokacie na nowe środki na 92 dni lub 182 dni otrzymasz odpowiednio 6% lub 6,5% stałe w skali roku. Jak to często bywa w takich przypadkach, najbardziej opłaca się lokata najdłuższa.

Jest jeszcze coś. Nie aktywowałeś dotychczas aplikacji mobilnej Alior Mobile? Zrób to! Możesz skorzystać z oferty lokaty mobilnej na 100 dni ze stałym oprocentowaniem 7% w skali roku, jeśli spełnisz następujące warunki:

na 31 sierpnia b.r. posiadałeś konto osobiste lub oszczędnościowe w złotych i wyraziłeś zgody marketingowe

oraz po raz pierwszy aktywujesz dostęp do Alior Mobile.

Możesz otworzyć jedną taką lokatę i zdeponować na niej maksymalnie 50 000 zł. Szkoda by było przegapić taką okazję.

Do 7% na Koncie Mega Oszczędnościowym. Oszczędzaj bez zamrażania środków

Lokaty terminowe mają jedną wadę – najczęściej nie da się wyjąć z nich środków, przed upływem zadeklarowanego terminu, bez utraty naliczonych odsetek. Jeśli obawiasz się, że nagle będziesz potrzebować dostępu do swoich oszczędności, załóż Konto Mega Oszczędnościowe.

Posiadanie konta oszczędnościowego to dobry pomysł niezależnie od promocji. Osobne konto na oszczędności chroni je przed spontanicznym wydawaniem. Nawet jeśli całość środków masz dostępne np. w aplikacji mobilnej, minimalnie trudniejszy dostęp do tych pieniędzy jest wystarczający, by nie rozpłynęły się w gorączce zakupów. Ponadto pieniądze na koncie oszczędnościowym również na siebie pracują. Dzięki oprocentowaniu zwykle robią to lepiej niż te trzymane na najczęściej nieoprocentowanym koncie osobistym.

Już wiesz, że warto, a ile zyskasz?

Na Koncie Mega Oszczędnościowym w ramach trwającej obecnie do 25 października b.r., 27 edycji promocji, możesz otrzymać premiowe oprocentowanie 7% w skali roku dla nowych środków do maksymalnej kwoty 200 000 zł. Premiowe oprocentowanie potrwa przez 4 miesiące od pierwszej wpłaty nowych środków.

Warunkiem dodatkowym jest zapewnienie jednorazowego wpływu na konto osobiste w Alior Banku w wysokości minimum 2 000 zł w każdym z miesięcy trwania promocji. Jeśli nie spełnisz warunku regularnego wpływu, otrzymasz oprocentowanie promocyjne w wysokości 4% w skali roku. O tym, czym są nowe środki, pisałam powyżej, ale przypominam: to nadwyżka pieniędzy na Twoich kontach w Alior Banku w porównaniu do ich stanu na 9 września 2022 roku.

Konto Mega Oszczędnościowe wyróżnia się na rynku również dostępem do nielimitowanych i darmowych i przelewów środków na Twoje konto osobiste w Alior Banku.

Jeśli masz na koncie nadwyżkę i nie chcesz jej aktualnie inwestować, skorzystaj z oferty produktów oszczędnościowych w Alior Banku. Nie ma sensu trzymać pieniędzy w bezruchu. Każdy ekonomista powie Ci, że kapitał tego nie lubi.

