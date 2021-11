Dzień singla w Komputronik.pl – wybieramy najciekawsze przeceny

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Singla. Ten przypada 11 listopada i z tej okazji Komputronik.pl przygotował liczne promocje. Dla tych, którzy czekali cały rok, sklep wydłużył czas promocji do 15.11. Sprawdziłem, co szczególnie jest warte uwagi.

Dzień Singla to święto, które zrodziło się w Chinach w latach 90’. Tamtejsi studenci wymyślili dzień, w którym mogliby celebrować brak drugiej połowy. Miała to być alternatywa dla Walentynek.

Pomysł podchwycił chiński gigant e-commerce – Alibaba. Idea była taka, żeby każdy singiel, mógł w tym dniu sprawdzić sobie przyjemność i kupić, o czym marzy tylko dla siebie, w super cenie. 11 listopada stał się dniem największych wyprzedaży na AliExpress, a nie długo później Święto przyjęło się na większości kontynentów. To jedno z największych wydarzeń w świecie e-commerce.

Nic dziwnego, że pomysł Dnia Singla podłapały też polskie sklepy, wśród których znajduje się również Komputronik.pl. Przyjrzałem się produktom objętym promocyjną festiwalową ofertą, utworzoną specjalnie na tę okazję, dla tych którzy czekali cały rok.

Poco X3 Pro – prawie jak flagowiec

Poco X3 Pro to jeden z najlepszych smartfonów z półki, którą – pod względem ceny i możliwości – należałoby określić mianem niskiej średniej. Telefon cechuje się bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny. Nie bez powodu też znalazł się w naszym zestawieniu najlepszych modeli do 1500 zł. Smartfon wyposażony jest w wydajny układ Qualcomm Snapdragon 860 oraz 6 GB pamięci RAM w wersji o pojemności 128 GB lub 8 GB przy 256 GB pojemności. To sprawia, że żadna gra lub aplikacja ze Sklepu Play nie będzie stanowiła dla niego wyzwania.

Kiedyś na podobną wydajność mogliśmy liczyć jedynie we flagowcach, a dzisiaj jest ona dostępna dla telefonu, który w Komputronik.pl kupicie za 1099 zł (przecena z 1199 zł) w wersji 6/128 GB lub 1249 zł (przecena z 1399 zł) za model 8/256 GB.

Ale wydajność to nie jedyna zaleta Poco X3 Pro. Po stronie plusów zapiszemy mu też świetny wyświetlacz IPS o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 90 Hz. W połączeniu z głośnikami stereo daje to telefon, który doskonale sprawdzi się w roli odtwarzacza multimedialnego do oglądania filmów, seriali, YouTube’a lub ulubionych streamerów na Twitchu. Dzięki dużej przekątnej ekranu można na nim też wygodnie czytać komiksy. No i wreszcie akumulator o pojemności 5160 mAh pozwala na kilka dni pracy z dala od ładowarki.

MSI Summit E13 Flip Evo – elegancja dla kreatywnych

Jeśli szukacie eleganckiego, lekkiego, a przy tym wydajnego i funkcjonalnego laptopa do pracy, to z okazji Dnia Singla w Komputronik.pl znajdziecie model MSI Summit E13 Flip Evo. To propozycja dla osób kreatywnych, bowiem jest to komputer z 13,4-calowym, dotykowym ekranem, który można obrócić w taki sposób, aby pełnił rolę tabletu. Dzięki temu można na nim tworzyć odręczne notatki czy nawet rysować, w czym pomocne będzie 100-procentowe pokrycie palety barw sRGB.

Przy tym wszystkim jest to komputer po prostu ładny. Firma MSI zadbała o to, aby dobrze prezentował się czy to w domu, czy też na spotkaniach biznesowych. Połączenie kolorów czarnego i złotego przekłada się na elegancki wygląd klasy premium. Poza tym to też laptop wydajny, w czym zasługa 4-rdzeniowego procesora Intel Core i5-1135G7 z 16 GB pamięci LPDDR4X o taktowaniu 4266 MHz i szybkim dyskiem SSD M.2 o pojemności 512 GB. Obudowa wykonana jest z aluminium, co przy rozmiarze 300 × 222 × 14,9 mm przekłada się na masę zaledwie 1,35 kg. To oznacza, że wożenie laptopa w torbie lub plecaku nie będzie dużym obciążeniem dla pleców.

MSI Summit E13 Flip Evo z okazji Dnia Singla będzie znacząco przeceniony. Normalnie komputer kosztuje 6399 zł i taka kwota pojawia się też w Komputronik.pl. Jednak wystarczy w koszyku wykorzystać kod promocyjny SIN2021, aby cena spadła do zaledwie 5599 zł. To aż o 800 zł mniej. To najtańsza w tym momencie dostępna oferta za ten model.

Motorola Moto E7i Power – kilka dni bez ładowania

Minęły już czasy, gdy tanie smartfony z Androidem należało unikać szerokim łukiem. Dzisiaj nawet tanie modele za kilkaset złotych mają dużo do zaoferowania. Przykładem tego jest Motorola Moto E7i, którą w Komputronik.pl kupisz za 449 zł. Pomimo niskiej ceny to solidny smartfon, który sprawdzi się w rękach mniej wymagających użytkowników.

Telefon ma duży, bo aż 6,5-calowy ekran IPS o rozdzielczości 1600 × 720 pikseli. Za jego wydajność odpowiada 8-rdzeniowy procesor MediaTek Helio G25 z 2 GB pamięci RAM. Bazuje on na rdzeniach Cortex-A53 oraz układzie graficznym IMG PowerVR GE8320 o taktowaniu 680 MHz. Sama firma MediaTek określa tę konstrukcję jako budżetową propozycję dla graczy, co oznacza, że wydajność jest lepsza, niż można się spodziewać. Oprócz tego telefon ma złącze USB-C do ładowania oraz mini jack 3,5 mm do podłączenia słuchawek, co dzisiaj już nie jest standardem.

Oczywiście każdy dzisiaj smartfon musi mieć też aparat. W przypadku modelu Motorola Moto E7i Power mówimy o podwójnej kamerze z tyłu o rozdzielczości 13 oraz 2 Mpix. Z kolei z przodu producent zamontował 5-megapikselowy sensor. Jednak nie można zapomnieć o największej zalecie serii Power, czyli bardzo pojemnym akumulatorze. W przypadku tego modelu mówimy o 5000 mAh, co przy bardziej energooszczędnych podzespołach przekłada się nawet na kilka dni pracy bez konieczności ładowania.

Dell Inspiron 7400 – mobilny kombajny do pracy

Ale nie oszukujmy się – nie każdy potrzebuje do pracy od razu laptopa z obracanym i dotykowym ekranem. Wielu osobom w większości wystarczy dobrze wykonany, lekki i wydajny Ultrabook. Takim właśnie jest Dell Inspiron 7400-6469 , który również będzie przeceniony w sklepie Komputronik.pl z okazji Dnia Singla.Szybkie spojrzenie na porównywarki cen ujawnia, że to ponownie najniższa oferta za ten model.

W tej cenie otrzymasz solidny komputer z 14,5-calowy ekranem IPS o rozdzielczości 2560 × 1440. Wyświetlacz pokryty jest powłoką antyrefleksyjną, a jego maksymalna jasność to 300 nitów, więc można z niego komfortowo korzystać także przy dużym naświetleniu. Sercem urządzenia jest 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-1135G7, który osiąga taktowanie nawet 4,2 GHz w trybie Turbo. W połączeniu z 8 GB pamięci LPDDR4X 4267 MHz i dyskiem SSD o pojemności 512 GB daje to dobrą wydajność zarówno do pracy, jak i konsumowania wszelkiej maści treści. Do tego ma WiFi 6, Bluetooth, wyjście HDMI 2.0 oraz złącze Thunderbolt 4, więc to funkcjonalne urządzenie.

Laptop ma zainstalowany system Windowsa 10 Pro, ale wyposażony jest w TPM 2.0 oraz procesor 11. generacji, co oznacza, że można go bez problemu zaktualizować do Windowsa 11. Dzięki temu już dzisiaj możesz korzystać z najnowszego systemu operacyjnego Microsoftu.

A do tego ciekawe usługi

Jednak same sprzęty to nie wszystko. Sklep Komputronik.pl przygotował na Festiwal Okazji także całą gamę usług, dzięki którym kupno wymarzonego urządzenia jest jeszcze łatwiejsze. To między innymi:

RATY 11x0 (RRSO 0%) – wystarczy dodać sprzęt do koszyka i wybrać zapłatę za pomocą Rat Alior Bank. Kolejny krok to już wypełnienie wniosku i wysłanie go do banku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji sklep poinformuje Cię o wysyłce sprzętu.

– wystarczy dodać sprzęt do koszyka i wybrać zapłatę za pomocą Rat Alior Bank. Kolejny krok to już wypełnienie wniosku i wysłanie go do banku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji sklep poinformuje Cię o wysyłce sprzętu. RATY 21x0 (RSS 0%) z Gwarancją Beztroski – Komputronik.pl przygotował też 21 rat 0%, jednak w tym wypadku należy umówić się na odbiór osobisty w wybranym przez siebie salonie stacjonarnym i na miejscu, razem z doradcą, wypełnić wniosek do banku. W przypadku kredytu na oświadczenie akceptacja odbywa się automatyczne, ale w niektórych przypadkach może potrwać ok. 20 minut.

– Komputronik.pl przygotował też 21 rat 0%, jednak w tym wypadku należy umówić się na odbiór osobisty w wybranym przez siebie salonie stacjonarnym i na miejscu, razem z doradcą, wypełnić wniosek do banku. W przypadku kredytu na oświadczenie akceptacja odbywa się automatyczne, ale w niektórych przypadkach może potrwać ok. 20 minut. Płatność odroczona (dla firm) – jeśli przytrafiła Ci się awaria sprzętu, a musisz dokończyć zlecenie, to Komputronik.pl umożliwia zakup z odroczoną płatnością. Dzięki temu możesz zapłacić za urządzenie 14, 21 lub 30 dni później. Koszt takiego odroczenia to kolejno 0,5, 1 lub 1,5 procent wartości sprzętu. Co więcej, do końca tygodnia odroczenie na 14 dni jest gratis!

Oprócz tego w ofercie Komputronik.pl są również pakiety wsparcia. W zależności od potrzeb możesz wykupić tzw. Zdalnego informatyka, który będzie dostępny w każdy dzień tygodnia, 24 godziny na dobę, a czas konsultacji jest nielimitowany. W razie możliwości pomoże on z konfiguracją sprzętu, założeniu konta, aktualizacji oprogramowania, tworzeniu kopii zapasowych i wielu, wielu innych. Pełen zakres znajduje się na dedykowanej stronie. Ciekawie prezentuje się też naprawa w ramach usługi pogwarancyjnej, do której zalicza się również odzyskiwanie danych, przegląd stanu i bezpieczeństwa komputera czy reaktywacja używanego sprzętu. Ostatnia usługa to możliwość dojazdu serwisanta do Ciebie.

Co jeszcze?

Powyższe to tylko przykład tego, co Komputronik przygotował z okazji Dnia Singla. W praktyce przecenionych urządzeń jest dużo więcej. W ofercie sklepu są też urządzenia AGD, akcesoria, części komputerowe, fotele dla graczy czy nawet komputery stacjonarne, które dzisiaj są tak deficytowym towarem. Prawdę mówiąc, sklepowe gotowce, przyszykowane przez sklep, wypadają dzisiaj często dużo bardziej opłacalnie, niż zestawy budowane na własną rękę. Weźmy na przykład model Komputronik Infinity X510 [D2] w cenie 4499 zł, który ma między innymi kartę GeForce GTX 1660 Ti, która w tym momencie sama kosztuje prawie 3000 zł. Wszystkie promocje z okazji Dnia Singla na Komputronik.pl znajdziecie na stronie www.komputronik.pl/promocje/dzien-singla. Festiwal Okazji potrwa w Komputronik.pl do 15 listopada. To też początek wyprzedażowego szału w sklepie, bo chwilę później będzie Black Friday, a później już promocje na Święta.

