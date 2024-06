Nie ryzykuj, archiwizuj dane. Z tym sprzętem to sama przyjemność

Jak bezpiecznie magazynować i przenosić dane w 2024 roku? Wbrew pozorom to wcale nie jest trudne i drogie. Wystarczy wiedzieć czego się szuka. Bez różnicy czy zależy Wam na pojemności, wydajności czy cenie odpowiedzią są dyski zewnętrzne Samsunga.



W obecnych czasach nie trzeba drogiego, flagowego smartfona by robić ładne zdjęcia czy nagrywać spektakularne firmy. Nawet modele ze średniej półki cenowej posiadają już matryce oferujące wysoką rozdzielczość i szeroki zakres tonalny. Tym samym uwiecznianie ważnych dla nas chwil jak np. urodziny, rocznice, wakacje, wystąpienia dziecka itd. są łatwe jak nigdy wcześniej. Ma to jednak też jedną sporą wadę - duża waga materiałów.

Przenośne SSD to duża pojemność w małym formacie

Rodzi się więc pytanie jak najłatwiej przenosić pliki między urządzeniami czy dzielić nimi z innymi osobami? Możliwości jest oczywiście kilka. Co prawda technologie takie jak dyskietki czy płyty CD/DVD odeszły już do lamusa, ale w ich miejsce pojawiły się pendrive’y, karty pamięci, usługi chmurowe czy dyski przenośne. A dzisiaj skupimy się na tych ostatnich, bowiem mają one największe zalety.

Dyski zewnętrze oferują zdecydowanie większą prywatność niż serwery firm trzecich - to my kontrolujemy kto ma dostęp do danych, a przy tym charakteryzują się wyższymi pojemnościami niż inne z fizycznych nośników. Na rynku dostępne mamy dwa główne rozwiązania - HDD oraz SSD. Pierwsze to starsze, tradycyjne dyski talerzowe. Drugie zaś to dużo nowsza i bardziej zaawansowana technologia półprzewodnikowa.

A jakie są różnice? Patrząc z punktu widzenia użytkownika HDD są tańsze, ale ze względu na opieranie się na elementach ruchomych (talerze, głowice) oferują niższe prędkości odczytu i zapisu, wyższe opóźnienia oraz gorszą kulturę pracy przy większym poborze mocy. Do tego dochodzi ryzyko awarii, zwłaszcza w przypadku wstrząsów. SSD są tych wad pozbawione - to kilkukrotnie wydajniejsze dyski, które pracują całkowicie bezgłośnie i są wyjątkowo energooszczędne. Jakby tego było mało oferują bardziej kompaktowe rozmiary, a więc łatwiej je mieć zawsze przy sobie.

Dobry dysk zewnętrzny powinien oferować wszystko

No dobrze, a jak wybrać najlepszy dysk zewnętrzny? Ile osób, tyle różnych odpowiedzi. Dla części konsumentów liczy się głównie cena, inni patrzą na parametry, a jeszcze inni na wygląd. Moim zdaniem jak zwykle trzeba postawić na złoty środek i balans między różnymi czynnikami. To właśnie dlatego przy zakupie przenośnego SSD warto brać pod uwagę przede wszystkim ofertę Samsunga. Koreańczycy obecni są na rynku od 1938 roku, a więc mają dziesięciolecia doświadczenia. Co więcej korzystają wyłącznie z autorskich technologii - kości pamięci, kontrolery, oprogramowanie, a ich portfolio jest wyjątkowo rozległe. Innymi słowy każdy może znaleźć coś idealnie dopasowanego do swoich potrzeb.



Dla osób, które magazynują wyjątkowo dużo danych stworzono model Samsung T5 EVO. Mowa o jednych z najpojemniejszych zewnętrznych SSD w sprzedaży. Mamy bowiem do wyboru warianty o pojemności 2, 4 i 8 TB. Coś co dla konkurencji jest często nadal nieosiągalne. A wszystko to przy wymiarach 95 x 40 x 17 milimetrów i masie 102 gramów. Całość więc bez problemu mieści się w kieszeni, torebce czy plecaku. I chociaż to już mocno osobiste zdanie, to moim zdaniem obłe kształty i czarno-srebrna stylistyka prezentują się wyjątkowo gustownie.

Samsung oferują wysoką kompatybilność z urządzeniami

Opisywany nośnik półprzewodnikowy korzysta ze standardów takich jak złącze USB 3.2 Gen 1 typu C czy autorskie pamięci V-NAND 7. generacji, zapewniając kilkukrotnie wyższe transfery niż HDD . Nie zabrakło też technologii takich jak TRIM czy sprzętowe szyfrowanie danych. A wszystko to przy wysokiej kompatybilności z niemal wszystkimi urządzeniami na rynku. Mowa nie tylko o komputerach stacjonarnych i laptopach z systemem Windows i MacOS, ale również smartfonach, aparatach fotograficznych czy konsolach.

Naturalnie nie każdy z nas ma takie same potrzeby. Jeśli więc szukacie dysku zewnętrznego do pracy dużo ważniejsza może być topowa wydajność. W końcu transfery przekładają się bezpośrednio na czas kopiowania plików, a wszyscy znamy powiedzenie, że „czas to pieniądz”. Nie ma problemu, Samsung dla każdego ma coś dobrego.

Kopiowanie gigabajtów danych może zajmować sekundy

Model Samsung T9 to nadal duże pojemności rzędu 1, 2 i 4 TB oraz poręczna obudowa o rozmiarach 88 x 60 x 14 milimetrów przy masie 122 gramów, ale zauważalnie wyższa wydajność. Tym razem dostajemy 136-warstwowe kości V-NAND opracowane przez Koreańczyków, które połączono z nowoczesnym interfejsem USB 3.2 Gen 2x2. Pozwala to na zaoferowanie prędkości do 2000 MB/s, a tym samym kopiowanie plików zajmuje dosłownie sekundy. A wszystko to przy zachowaniu tej samej, uniwersalnej kompatybilności.

Wygoda posiadania natychmiastowej kopii to jedno, ale sam fakt posiadania back-upu danych to drugie. Posiadanie kopii zapasowej swoich zasobów staje się nieocenione w sytuacjach uszkodzenia i utraty danych. Nie można jednak zapominać o ewentualności ataków ransomware - prób przejęcia zasobów dla okupu - czy bardziej pospolitej kradzieży sprzętu. Warto mieć na uwadze również możliwość odzyskania starszych wersji plików

- mówi Agata Woźniak, Marketing Manager w Samsung Memory.



Warto się jednak pochylić na budową opisywanego SSD, bowiem to bardzo wytrzymała konstrukcja. Dostajemy tutaj nie tylko dodatkową, solidną powłokę gumową, ale również amortyzowane wnętrze. Co to oznacza? Samsung T9 wytrzymuje upadki z wysokości do 3 metrów. I nie są to puste obietnice, bowiem Koreańczycy podpierają to długą, 5-letnią gwarancją.

Ten dysk zewnętrzny jest chroniony nie tylko z zewnątrz, ale również od wewnątrz. Oprócz sprzętowego szyfrowania danych koreański SSD może zostać zabezpieczony hasłem. I na nic nie zdadzą się tutaj proste sztuczki jak formatowanie, odblokowywanie z poziomu konsoli czy dedykowane programy - Wasze dane pozostaną bezpieczne do czasu podania poprawnego hasła. A do dyspozycji będzie tylko niewielka, otwarta partycja.

Nie tylko dobry hardware, ale i świetny software

Co ważne bez różnicy jaki dysk Samsunga wybierzemy to dostajemy w pełni darmowe i rozbudowane oprogramowanie. Aplikacja Samsung Magician oddaje do naszej dyspozycji zatrzęsienie opcji. W prosty i wygodny sposób można m.in. sprawdzić status SSD (temperatury, zapełnienie, zdrowie), wykonać test diagnostyczny, zaktualizować firmware, bezpiecznie sformatować nośnik, sklonować dysk i wiele więcej. Nie potrzeba do tego technicznej wiedzy i umiejętności - wystarczy kilka kliknięć.

Podsumowując w 2024 roku warto zainwestować w zewnętrzny dysk. I bez różnicy czy szukacie czegoś dla „przeciętnego Kowalskiego” czy sprzętu dla specjalisty, znajdziecie to w ofercie Koreańczyków. Samsung posiada w swoim portfolio modele w różnych segmentach cenowych i wydajnościowych. Znajdą się tutaj zarówno najpojemniejsze i najwydajniejsze SSD, jak i bardziej podstawowe propozycje. Wszystkie z nich równie dopracowane, trwałe i z długą gwarancją.

Tekst powstał na zlecenie firmy Samsung.

