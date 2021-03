Jak zacząć przygodę z tworzeniem wideo? Dzięki InVideo jest to łatwiesze niż kiedykolwiek

Tworzenie wideo potrafi być żmudne, czasochłonne i mocno przytłaczające. Dzięki platformie InVideo staje się jednak łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Więc podjąłeś decyzję, że chcesz zacząć tworzyć filmy. Być może planujesz założyć na YouTube kanał gastronomiczny, a może Twoja praca wymaga, by generować tego typu treści – powód nie jest aż tak istotny. Ważne, że nagrywanie wideo nigdy nie było łatwiejsze, a porządną kamerę praktycznie każdy ma w swojej kieszeni w postaci smartfona. Zresztą czasem nawet i ta kamera nie jest potrzebna – wystarczy kilka zdjęć i coś ciekawego do powiedzenia.

Niestety żeby taki materiał był atrakcyjny dla odbiorcy, trzeba go jeszcze odpowiednio zmontować, a tu zaczynają się schody. Oprogramowanie do edycji wideo jest w większości drogie i skomplikowane w obsłudze, a żeby w ogóle działało, wymaga naprawdę mocnego komputera. To znacząco podnosi próg wejścia w świat tworzenia filmów i potrafi skutecznie zniechęcić osoby zaczynające swoją przygodę z tym medium. Znam to z autopsji – sam już od kilku lat przymierzam się do poszerzenia swojego warsztatu dziennikarskiego o materiały wideo, ale nakład czasu potrzebny na opanowanie montażu jak dotąd był przeszkodą w zasadzie nie do przeskoczenia. No ale niestety tu nie ma dróg na skróty.

Szybko, łatwo i przyjemnie

Ale czy na pewno? Jak się okazuje, taka droga na skróty jednak istnieje i nazywa się InVideo. Czym jest InVideo? To internetowa platforma, pozwalająca na montaż wideo w chmurze. Nie tylko sprawia, że tworzenie filmów jest znacznie prostsze, ale dodatkowo pozwala niewielkim wysiłkiem profesjonalnie wyglądające rezultaty.

Sam o InVideo dowiedziałem się niedawno. Mówiąc szczerze, początkowo podchodziłem do niego trochę nieufnie. Dotychczasowe doświadczenia nauczyły mnie, że tego typu proste edytory nadają się może do tworzenia kiczowatych pokazów slajdów z wakacji, ale zmontowanie w nich czegoś, z czym można by się pokazać na YouTube, wcale nie jest takie łatwe. No ale wszystkie obawy minęły, kiedy tylko założyłem konto i zacząłem z InVideo korzystać. No ale po kolei...

Przy tworzeniu wideo pomaga bogata biblioteka gotowych szablonów

Co sprawia, że InVideo jest taki przystępny? Dużo rzeczy. Pierwszą, z którą zetkniemy się zaraz po założeniu konta, są gotowe szablony, dzięki którym nie musimy tworzyć filmów od zera. Znajdziemy tutaj gotowe rozwiązania pod krótkie spoty reklamowe, prezentacje, portfolio, intra do filmów i wiele więcej. Oczywiście nie musimy z nich korzystać, ale warto, bo większość trzyma naprawdę przyzwoity poziom i – co równie istotne – nadal pozwalają na znaczną dozę personalizacji.

I tu dochodzimy do kolejnego etapu, jakim jest sam montaż wideo oraz interfejsu, który robi dużo, żeby ten proces ułatwić. Na pozór nie różni się on za bardzo od tradycyjnych programów do obróbki wideo – jest oś czasu, jest koszyk z dostępnymi multimediami, jest okienko podglądu itd. Dzięki temu osoby bardziej zaawansowane odnajdą się tutaj bez większego problemu.

Początkujący docenią natomiast prostotę, która w znacznej mierze wynika z faktu, że InVideo zmienia nieco logikę, z której korzysta większość programów do montażu wideo. Zamiast pojedynczej, złożonej osi czasu wykorzystuje bowiem podział na sceny, z którymi praca przypomina korzystanie z prostego edytora grafiki. Zamiast miliarda ścieżek mamy kilka warstw, a takie rzeczy jak tekst czy animacje edytujemy nie za pomocą klatek kluczowych, a prostych menu oraz przesuwania elementów w okienku podglądu. Praca w ten sposób jest dużo szybsza, a w interfejsie o wiele łatwiej się odnaleźć.



Nie bez znaczenia jest także fakt, że pracujemy w chmurze, więc nie ma znaczenia, czy korzystamy z profesjonalnej stacji roboczej za kilkanaście tysięcy, czy dziesięcioletniego biurowego komputera z przetargu – wszystko działa tak samo szybko i sprawnie. Nie musimy czekać, żeby zobaczyć ostatnie zmiany na podglądzie, bo te są generowane błyskawicznie. Niby drobiazg, a jak poprawia komfort pracy! No i samo eksportowanie gotowego filmu również trwa kilka minut, a nie kilka godzin, tak jak czasem tak jak czasem to bywa na słabszych maszynach.

Kolejna rzecz – pod ręką mamy stale dostęp do gotowych materiałów, które możemy wykorzystać podczas tworzenia wideo. Mam tu na myśli nie tylko szablony, o których już wcześniej wspomniałem, ale także dostęp do materiałów stockowych, m.in. z iStock. Co prawda część z nich dostępna jest wyłącznie w ramach płatnych pakietów, ale możliwość skorzystania z olbrzymiej bazy profesjonalnych filmów z poziomu tego samego okna w dalszym ciągu potrafi być olbrzymim ułatwieniem.

Gotowe wideo można od razu opublikować w wybranym serwisie społecznościowym

No i być może najważniejsza rzecz – to wszystko jest dostępne za darmo. Wystarczy założyć konto, by uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności platformy i tworzyć z jej pomocą atrakcyjne filmy. Co istotne, InVideo jako jedno z niewielu tego typu rozwiązań pozwala w darmowej wersji eksportować filmy bez żadnych znaków wodnych (no chyba, że my taki dodamy). Ale oczywiście są też plany płatne, które dają nam dostęp do kilku istotnych funkcjonalności – w tym eksportowania wideo w rozdzielczości 1080p i materiałów premium, m.in. ze wspomnianego wcześniej iStock. Ich ceny zaczynają się już od 10 dolarów miesięcznie.

Potężne narzędzie nie tylko dla zawodowców

Czy warto z InVideo korzystać? Powiem tak – ja się skusiłem i jestem zadowolony. Z pomocą tutejszego edytora powstało chociażby intro do moich filmów dla Telepolis. Bez tracenia czasu na oglądanie masy tutoriali, bez mamrotania przekleństw (a uwierzcie, przy próbach z innymi programami trochę ich padło), za to z bardzo fajnym rezultatem. I tu drzemie siła tego rozwiązania – nie musimy być ekspertami od produkcji wideo, żeby stworzyć coś, co będzie wyglądało profesjonalnie. Wystarczy, że skupimy się na treści, którą chcemy przekazać, a z całą resztę pomoże nam InVideo.

I podejrzewam, że właśnie takiego rozwiązania masa osób poszukuje. I nie mówię tu jedynie o początkujących youtuberach. InVideo to także idealne narzędzie dla marketingowców oraz osób prowadzących własny biznes, które szukają sposobu na promowanie swojej marki w social media. Wraz z platformą zyskują w zasadzie nieograniczoną bazę treści wideo na każdą okazję – bez konieczności angażowania zewnętrznych firm, kupowania drogiego sprzętu wyłącznie na potrzeby montażu czy nauki skomplikowanego oprogramowania. Łatwo sobie wyobrazić, jaki w takim narzędziu drzemie potencjał, a przecież to wszystko można mieć na wyciągnięcie ręki.

Zainteresowani? No to nie pozostaje nic innego, jak zajrzeć na InVideo.io i założyć konto. Tyle wystarczy, by zacząć tworzyć profesjonalne wideo.

