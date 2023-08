Jak prezentują się średnie zarobki juniorów w branży IT?

Zarobki w branży IT już od wielu lat są jednymi z najwyższych pensji pracowniczych w Polsce i poza granicami. Atrakcyjne wynagrodzenia otrzymują zarówno specjaliści-seniorzy, jak i osoby, które dopiero zaczynają przygodę z programowaniem. Jak prezentują się średnie zarobki juniorów w branży informatycznej? Poszukajmy odpowiedzi.

Skąd czerpać wiedzę na temat zarobków w IT?

W ostatnich dekadach wiele mówi się na temat wynagrodzeń w IT. Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków znacząco przekraczają one pułap najniższej pensji. Doskonałym źródłem wiedzy na temat wysokości poborów w IT są ogólnodostępne portale ogłoszeniowe i branżowe takie jak Pracuj.pl. Wiele aktualnych danych, dotyczących stawek dla programistów, testerów i specjalistów ds. projektów można również znaleźć w social mediach na specjalnych grupach branżowych, gdzie specjaliści dzielą się różnymi informacjami z branży.

Doskonałym źródłem wiedzy o zarobkach w IT są także spotkania branżowe, różnego typu konferencje, a także targi pracy. Podczas takich eventów wszyscy juniorzy mają świetną okazję, by porównać oferty różnych firm. Dzięki indywidualnym rozmowom z pracodawcami kandydaci mogą uzyskać niezwykle precyzyjne informacje, ile wynosi przeciętne wynagrodzenie na wybranym stanowisku oraz jak prezentuje się praca w danej firmie.

Zarobki początkujących programistów

Gdy przyjrzysz się ofertom pracy dla programistów, szybko zauważysz kilka istotnych elementów. W zależności od formy i zakresu współpracy firmy podają stawkę godzinową lub przewidywane, miesięczne widełki płacowe. Mediana wynagrodzeń początkujących programistów wynosi w Polsce od 5 000 zł do 7 000 zł brutto miesięcznie. Podane kwoty obejmują zarówno firmy lokalne, jak i korporacje.

Programiści, którzy dopiero rozbudowują swoje portfolio i szukają współpracy w modelu godzinowym, mogą liczyć na wynagrodzenie od 30 zł do 60 zł brutto za jedną godzinę pracy. Stawki za usługi programistyczne wzrastają proporcjonalnie do zdobytej wiedzy i kompetencji. Po kilku latach pracy Junior Software Developer czy Młodszy programista Java otrzymuje średnio od 70 zł do 100 zł brutto w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Rosnące zarobki juniorów w branży IT

Zapotrzebowanie na usługi programistyczne stale rośnie, co ma związek z postępującą cyfryzacją, upowszechnieniem się internetu i urządzeń mobilnych. Popyt na programistów sprawia, że stale rosną też wynagrodzenia początkujących pracowników sektora IT. Młodzi, uzdolnieni programiści często stają się obiektem zainteresowań head-hunterów, którzy proponują stawki kilkukrotnie przewyższające rynkowe standardy.

Coraz więcej firm, poszukujących młodych, programistycznych talentów, oferuje juniorom miesięczne płace w wysokości od 7 000 zł do nawet 10 000 zł brutto. Podane stawki zależne są oczywiście od typu umowy.

Podsumowanie

Średnie zarobki na stanowiskach juniorskich w branży informatycznej należą do jednych z wyższych płac, spotykanych na polskim rynku na tym szczeblu kariery zawodowej. Aby móc się o tym przekonać, wystarczy sprawdzić najnowsze ogłoszenia o pracę, publikowane w social mediach, na branżowych portalach i serwisach ogłoszeniowych. Minimalna pensja juniorów w IT wynosi około 5 000 zł brutto i rośnie wraz z każdym, kolejnym rokiem pracy w branży. Najlepsi programiści, testerzy i specjaliści z kilkuletnim stażem zawodowym w IT zarabiają ponad 9 000 zł - 10 000 zł brutto miesięcznie.

