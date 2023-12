Sztuka oszczędzania, czyli jak zaoszczędzić pieniądze na telefonie w 2024 roku?

Zarówno telefony komórkowe, jak i umowy telekomunikacyjne mogą być kosztowne, ale w obecnych czasach są jedną z rzeczy, które nie są już uważane za luksus.

Aby poprzeć tę tezę, wystarczy, że rozejrzysz się dookoła i zadasz sobie pytanie, czy znasz kogoś, kto nie ma telefonu komórkowego? No właśnie… Telekomunikacja, jak i telefony komórkowe to ogromny rynek, który generuje ogromne przychody i co najważniejsze – ich wartość stale rośnie.

Według raportu PMR, polski rynek telekomunikacyjny w 2021 roku osiągnął wartość 41,3 mld zł. Szacunki na 2022 r. wskazują na kontynuację trendu wzrostowego i wartość 42,2 mld zł. Prognozy PMR wskazują, że w roku 2023 rynek osiągnie wartość 43,5 mld zł, a średnioroczna stopa wzrostu (CAGR) w latach 2022-2027 utrzyma się na poziomie 1,9%.

Wielu z Was zapyta, czy skoro wartość rynku telekomunikacyjnego w Polsce rośnie, zwiększa się popyt na sprzęt i usługi, to da się zaoszczędzić pieniądze? Tak! Oto kilka sposobów jak nie przepłacać i zaoszczędzić na telefonie komórkowym.

Jak przepłacamy za swój telefon komórkowy:

Oto co robią osoby, które mają umowę na abonament i często w ofercie z telefonem:

Wybierają telefon, który ich interesuje

Dobierają abonament – często jeden z droższych, bo tylko najwyższe plany taryfowe mają w ofercie telefony, które nas interesują

Podpisują umowę na 24 miesiące i płacimy drogi abonament i ratę za sprzęt

Po spłacie wszystkich rat za sprzęt myślą, że są wolni – to nieprawda, wysoki abonament im zostaje i nim też spłacają koszt zakupu telefonu.

Teraz pytanie kluczowe: po co tak robią? Mają przecież inne opcje, np.:

W sieci komórkowej lajt mobile najbardziej popularną ofertą na abonament jest nielimitowany plan taryfowy NUMER1! za 29,99 zł/mies. z 60 GB i 5G. Do tego, jeżeli zdecydujemy się na zakup telefonu na raty w sklepie z RTV i AGD, to po ich spłacie zostaje nam sam, tani abonament – do tego bez zobowiązań terminowych.

Różnice między dostawcami telefonii komórkowej

W miarę postępu technologicznego dla liderów biznesu coraz ważniejsze staje się wyprzedzanie konkurencji i śledzenie na bieżąco zmian w sektorze telekomunikacyjnym. Dwa terminy, które w ostatnich latach zyskują coraz większe znaczenie, to MVNO i tradycyjni operatorzy sieci komórkowych. Zanim zagłębimy się w różnice, zdefiniujmy, kim są MVNO i operatorzy tradycyjni i podkreślmy istotne aspekty rozwoju rozwiązań MVNO oraz unikalne zalety tych dostawców.

Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom występującym między wirtualnymi operatorami sieci komórkowych (MVNO) a operatorami komórkowymi posiadającymi własną sieć (operatorzy tradycyjni). Tradycyjni operatorzy są właścicielami swojej infrastruktury sieciowej, w tym widma sieci bezprzewodowej, sprzętu sieciowego, urządzeń transmisyjnych itp. Ta własność pozwala im na całkowitą kontrolę nad jakością usług, przepustowością i zasięgiem. Natomiast MVNO nie są właścicielami tych fizycznych aktywów sieciowych. Aby świadczyć usługi swoim klientom, polegają na infrastrukturze MNO. Jednakże MVNO mogą nadal oferować wysokiej jakości usługi i elementy kontroli, takie jak obsługa klienta, ceny i unikalne funkcje o wartości dodanej.

Ze względu na brak kosztów infrastruktury rozwiązania MVNO mają zazwyczaj niższe koszty operacyjne niż MNO. Ta różnica często pozwala im oferować konsumentom bardziej przystępne i elastyczne plany cenowe. Na przykład MVNO często kierują swoje działania do określonych segmentów rynku, oferując dostosowane programy, tanie plany, opcje przedpłacone lub pakiety wymagające dużej ilości danych.

Tradycyjni operatorzy zazwyczaj ponoszą wyższe koszty operacyjne ze względu na konserwację infrastruktury, ale mogą wykorzystać kontrolę nad siecią, aby oferować szybką transmisję danych, szerszy zasięg i bardziej kompleksowe pakiety usług.

Polska sieć komórkowa lajt mobile, jako operator MVNO, który działa na zasięgu sieci Plus oferuje swoim klientom jedne z tańszych usług na rynku. Abonamentowe plany taryfowe zaczynają się już od 9,99 zł/mies. za no limit +10 GB. Atrakcyjne ceny, dostępność usług, niezawodność, szybka i sprawna obsługa zamówień to znak rozpoznawczy operator lajt mobile. Do innych zalet warto dodać jeszcze umowy bezterminowe (można je wypowiedzieć w dowolnym momencie).

Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że przeniesienie numeru do tańszej sieci pozwoli sporo zaoszczędzić. Wystarczy, że złożysz zamówienie, a resztą formalności zajmie się już lajt mobile! To najlepszy sposób na ograniczenie swoich kosztów miesięcznych. Ile płacisz za telefon? Nie chcesz się przyznać? To patrz na ceny ofert lajt mobile:

Programy afiliacyjne – sposób na oszczędność

W życiu codziennym często słyszymy komunikaty w rodzaju: poleć komuś coś i zgarnij nagrodę. System poleceń to jeden z najbardziej skutecznych modeli sprzedażowych, więc coraz częściej jest on stosowany praktycznie w każdej branży.

Na rynku telekomunikacyjnym zdarza się też, że operator za polecenie nowego klienta, w ramach wdzięczności daje coś w zamian osobie, która poleca jego sieć. W lajt mobile od początku funkcjonuje program afiliacyjny PNZ i za polecenie nowego klienta, operator obniża koszt rachunku za abonament o 50,00 zł. Przy poleceniu kilku osób, można mieć całkowicie darmowy abonament i zapomnieć o rachunkach na rok, a nawet więcej.

Podsumowując, najlepszym sposobem na oszczędność jest zakup abonamentu bez telefonu w pakiecie. Nawet najdroższy plan taryfowy u operatora MVNO, np. lajt mobile będzie tańszy, niż podobny plan u operatora tradycyjnego. Warto rozejrzeć się też za sieciami, które w swojej ofercie mają program afiliacyjny. Przykładowo, wspomniany wyżej program od lajt mobile może spowodować, że abonament w 2024 roku będzie nas kosztował okrągłe 0 zł.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: lajt mobile

Źródło tekstu: lajt mobile